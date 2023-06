Tonică și într-o formă fizică de invidiat, Crina Abrudan (45 ani) a venit la FRESH by UNICA, emisiune în cadrul căreia a făcut dezvăluiri despre carieră, viața de familie și planurile de viitor.

Crina Abrudan, invitată la FRESH by UNICA

„Nu este ca și cum mi-aș fi dorit eu să renunț la televiziune. Nu știu să-ți spun, cred că nu s-a ivit un proiect care să fie pentru mine, nu a fost ceva reciproc de fiecare dată când am avut discuții și când am fost aproape de realizarea unui proiect. Nu e că nu mi-am dorit eu!

Probabil am fost într-o perioadă în care nici nu am atras lucrul ăsta în viața mea. Cumva îmi doream, dar poate în interiorul meu simțeam că ar fi mai bine să nu. Eu mi-aș fi dorit să rămân în televiziune!” a declarat Crina Abrudan la FRESH by UNICA.

