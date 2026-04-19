Campania de promovare a evenimentului a stârnit un val de ironii și critici în online, după ce mai mulți lideri social-democrați, inclusiv miniștri, au publicat pe rețelele sociale afișe cu mesajul „Ajunge. Până aici”.

Aceste postări au generat un val de glume și critici în mediul virtual, iar oamenii nu mai pot acum comenta la nicio postare de pe pagina de Facebook a PSD.

PSD a blocat toate comentariile de pe pagina de Facebook, după ce campania „Momentul adevărului” a stârnit un val uriaș de ironii și critici

Aproximativ 5.000 de membri – parlamentari, lideri locali și aleși – vor răspunde mâine la o singură întrebare care va viza cel mai probabil retragerea sprijinului politic pentru premierul Ilie Bolojan.

Una dintre variantele analizate este, potrivit digi24.ro, „Sunteți de acord ca PSD să îi retragă sprijinul politic premierului Ilie Bolojan?”.

Strategia PSD pentru schimbarea guvernării este conturată, liderii partidului intenționând să îl determine pe Ilie Bolojan să demisioneze prin retragerea sprijinului politic.

În cazul în care premierul nu renunță la funcție până la ședința de Guvern din 23 aprilie, miniștrii PSD ar putea demisiona în bloc.

Pe de altă parte, premierul Ilie Bolojan a declarat că nu are în vedere să își dea demisia și că își va îndeplini responsabilitățile pe durata mandatului. „Într-un context dificil, cei care provoacă situații de criză trebuie să își asume consecințele”, a afirmat acesta.

Întrebat despre viitorul său politic, Bolojan a precizat că nu se vede în funcția de președinte al Senatului la 1 iunie. În ceea ce privește posibilitatea unui guvern minoritar, premierul a recunoscut că, deși nu este soluția ideală, România a mai funcționat în acest mod în trecut.

Reamintim că social-democraţii se vor reuni luni, 20 aprilie 2026, începând cu ora 17.00, la Palatul Parlamentului, pentru un eveniment intitulat „Momentul adevărului”. În cadrul acestei întâlniri, membrii vor decide dacă PSD rămâne sau nu în actuala coaliţie de guvernare.

Grindeanu a subliniat responsabilitatea pe care partidul o are, fiind „cel mai important partid din România” şi având o reprezentare majoritară în Parlament.

Ilie Bolojan poate rămâne prim-ministru și dacă miniștrii PSD își dau demisia. Premierul poate numi miniștrii interimari pentru o perioadă de 45 de zile, așa cum prevede Constituția.

PNL confirmă Libertatea. Dan Motreanu a anunțat cum contracarează liberalii demersul PSD de înlăturare a lui Ilie Bolojan
