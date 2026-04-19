Sistemul francez: avansat, dar controversat

Dr. Radu Lupescu, medic anestezist român stabilit la Strasbourg, explică pentru News.ro că Franţa este „campioană” la concedii medicale datorită unui sistem de protecţie socială bine dezvoltat.

„În Franţa este o mare discuţie cu zilele de concediu medical. Primele trei zile nu sunt plătite de casa de asigurări, măsură luată tocmai pentru a limita zilele de absenţă, care sunt foarte multe, mai ales la tineri, femei şi cadre medicale”, a declarat medicul.

Potrivit acestuia, fenomenul este accentuat de ușurința cu care unii medici prescriu concedii medicale, aspect criticat frecvent de autorități. De asemenea, în companii se observă o tendință ca angajaţii să recurgă la concedii medicale chiar și pentru nemulțumiri legate de locul de muncă. „Oamenii îşi iau foarte uşor concediu medical de îndată ce li se pare că ceva nu funcţionează, nu neapărat pe criterii strict medicale”, a adăugat dr. Lupescu.

Burnoutul, o problemă tot mai frecventă

Un alt aspect subliniat de medicul român este creșterea semnificativă a concediilor medicale cauzate de probleme psihologice, precum stresul și sindromul de epuizare profesională (burnout). Acesta consideră că angajatorii ar trebui să acorde mai multă atenție bunăstării angajaților pentru a evita astfel de situații. „Cineva care este fericit şi bucuros la lucru are tendinţa să fie mai dedicat şi să conștientizeze că absenţa lui poate fi problematică pentru echipă”, a explicat dr. Lupescu.

Cum funcționează concediul medical în Marea Britanie

În Marea Britanie, lucrurile sunt diferite, după cum explică dr. Alina Vaida, medic psihiatru român care profesează în această țară. „Am fost surprinsă să aflu că în Anglia poţi să-ţi iei concediu medical fără să vezi un medic sau să ai vreo scrisoare medicală care să confirme că eşti bolnav. În primele 7 zile de boală, angajaţii pot recurge la ceea ce se numeşte „self-certification”. După această perioadă, este necesară o scrisoare de la medic, asistenţi, farmacişti sau fizioterapeuţi pentru a atesta capacitatea de muncă”, a declarat aceasta.

Un alt aspect remarcabil al sistemului britanic este posibilitatea de a reveni treptat la muncă după o perioadă îndelungată de concediu medical, ceea ce facilitează reintegrarea. Cu toate acestea, plata pentru concediul medical în Anglia este considerată modestă: minimul legal este de 123 de lire pe săptămână sau 80% din media salariilor recente, alegându-se suma mai mică.

România, codașă la concedii medicale

Conform datelor CNAS pentru 2024, cele mai multe concedii medicale din România au fost acordate pentru motive legate de reproducţie (4.591.905 zile), urmate de risc maternal (863.044 de zile) și cancer de sân (777.569 de zile). Alte motive frecvente includ problemele cu coloana vertebrală, fracturile și infarctul cerebral.

În ciuda acestor cifre, România se află pe ultimul loc în Europa în ceea ce privește numărul de zile de concediu medical pe an, cu o medie de doar 0,1 săptămâni. În contrast, țări precum Norvegia și Finlanda înregistrează în medie 5,9, respectiv 5 săptămâni de concediu medical anual.

De ce diferă situația României față de Vest și ce soluții propun specialiștii

Potrivit dr. Lupescu, diferențele dintre țările din vestul Europei și România pot fi explicate prin nivelul diferit de dezvoltare a sistemelor de protecție socială: „Probabil că în România nu s-a ajuns la excesele care există în țările de Vest, cum sunt Franţa, Germania, Spania sau ţările din nordul Europei”. Totodată, el subliniază importanța evaluării locurilor de muncă prin inspecții regulate ale medicilor de medicina muncii, practică mai puțin comună în România.

Pentru a îmbunătăți situația, specialiștii recomandă angajatorilor din România să acorde o mai mare importanță bunăstării angajaților. Dr. Lupescu sugerează că un mediu de lucru sănătos și sprijinul pentru angajați pot contribui la reducerea zilelor de concediu medical. „Cu cât sunt mai multe concedii medicale, cu atât se vede că bunăstarea la locul de muncă nu este neapărat luată în calcul de către managementul companiei”, concluzionează medicul.

Guvernul a aprobat în ultima ședință din 2025 o OUG care introduce controale asupra concediilor medicale, mai precis, Casele de Asigurări de Sănătate vor verifica dacă acestea sunt acordate legal și justificat. O schimbare importantă privește plata concediilor medicale: prima zi nu va mai fi plătită, zilele 2-6 vor fi plătite de angajator, iar din ziua a 7-a până la vindecare plata va fi asigurată din bugetul FNUASS, potrivit comunicatului oficial.

