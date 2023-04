Celebrul astrolog a făcut, în exclusivitate pentru Unica , o serie de dezvăluiri interesante legate de viața personală și de cum este ea dincolo de micile ecrane.

Am aflat, așadar, cum se ghidează zi de zi în funcție de aspectele astrologice, ce îi place cel mai mult să gătească, ce-i mai fac strănepoții, dar și dacă are vreodată premoniții cu privire la viețile celor din familie și a apropiaților.

– Sunteți o fire superstițioasă? Dacă da, ce superstiții aveți?

– Nu știu dacă sunt superstițioasă, am angoasele mele, ca orice om, dar eu când știu că urmează o cuadratură, mă gândesc la toate lucrurile posibile. Nu pot să zic că aoleu, mi-e frică că dacă e Lună Plină pățesc ceva, nu. Luna Plină, de exemplu, mă poate ajuta să mă duc la o petrecere, să mă întâlnesc cu multă lume, să râd – eu așa văd lucrurile astea. Pe de altă parte, țin cont să nu mă cert dacă e Lună Plină. Dar sunt prea multe conotații și am învățat multe apropo de conjuncturile astea și, atunci, nu am vrut să-mi creez superstiții.

