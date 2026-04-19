Pe Magistrala 100 București-Videle vor fi și reorganizări ale traficului feroviar, deoarece Compania Națională de Căi Ferate CFR SA face lucrări de tip „Quick Wins” pentru eliminarea restricțiilor de viteză și modernizarea infrastructurii feroviare între kilometrii 2+490 și 3+200, în zona București Nord-Chitila.

Cum va fi modificată circulația trenurilor

„Compania Națională de Căi Ferate CFR S.A. asigură că aceste lucrări au ca obiectiv creșterea siguranței și a performanței infrastructurii feroviare, contribuind la îmbunătățirea condițiilor de circulație și la reducerea restricțiilor de viteză pe rețeaua administrată. Intervențiile sunt monitorizate permanent, iar compania va comunica în mod transparent evoluția acestora, în interesul public și al partenerilor instituționali”, se precizează într-un comunicat emis de CFR SA.

În cadrul lucrărilor, se vor înlocui mai multe elemente ale suprastructurii feroviare. Pentru siguranța intervențiilor, circulația trenurilor va fi temporar suspendată pe firul I între stațiile București Nord și Bucureștii Noi, precum și pe firul III între stațiile București Nord și Chitila.

În aceste condiții, traficul feroviar va fi reorganizat pe firul II între Bucureștii Noi și București Nord, respectiv pe firele I și II între București Nord și Chitila, conform instrucțiunilor de exploatare.

Trenurile vor circula cu maxim 30 km/h, în timpul lucrărilor

În prima etapă a lucrărilor, trenurile vor circula cu o viteză maximă de 30 km/h pe segmentul București Nord-Chitila, urmând ca aceasta să fie crescută la 50 km/h pe parcursul intervențiilor.

Modificările vor afecta traseele și opririle anumitor trenuri de călători. Acestea vor circula pe firul II și vor opri în stații precum Depoul București Triaj h., Pajura, Carpați sau București Basarab h. Totodată, unele garnituri vor avea opriri parțiale, în funcție de programul adaptat.

Călătorii sunt sfătuiți să verifice din timp mersul trenurilor, să consulte sursele oficiale de informare și să țină cont de anunțurile din stații și din trenuri pentru a-și organiza corespunzător călătoria.

