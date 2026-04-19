Pentru a participa la interviu, cei interesați trebuie să fie absolvenți cu diplomă de licență a unei instituții acreditate de învățământ superior. De asemenea, sunt necesare abilități excelente de comunicare și relaționare, dar și trăsături precum creativitatea, spontaneitatea, adaptabilitatea, flexibilitatea și spiritul organizatoric.

Un criteriu important este disponibilitatea de a lucra în străinătate pentru perioade de până la patru ani, precum și cunoașterea fluentă a unei limbi de circulație internațională.

În descrierea postului, instituția transmite mesajul: „Fii cu un pas înaintea celorlalți și pierde-te în mulțime! Poți scrie istorie! Fără semnătură!”.

SIE precizează că nu caută „eroi de film”, ci profesioniști care dau dovadă de integritate și responsabilitate în orice situație. Sunt apreciate curiozitatea intelectuală, dorința de a înțelege mecanismele geopolitice și psihologia umană, dar și gândirea strategică și capacitatea de anticipare. Discreția este esențială, întrucât rezultatele muncii nu sunt publice, iar disponibilitatea de a lucra oricând și oriunde este considerată necesară.

Instituția oferă formare profesională continuă, o carieră dinamică și posibilitatea de a lucra în proiecte cu impact real, descriind rolul ca fiind cel al unui „erou nevăzut din prima linie a țării”.

