Dan Ursa, Carmen Grebenișan și Andrei Krișan vor primi toată susținerea din partea foștilor colegi sau adversari de echipă, care vor fi alături de ei în Republica Dominicană pentru importantul moment în care doar unul dintre ei va fi desemnat învingător. Dar nu toți concurenții au ajuns în Dominicană pentru grandiosul final al show-ului. Sebastian Dobrincu, Vica Blochina și Maria Constantin se numără printre marii absenți de la sfârșitul acestui sezon de Survivor România.

Vica Blochina nu merge în Dominicană din cauza unei operații la stomac

Vica Blochina a rezistat o lună în competiția Survivor România. Fosta balerină s-a confruntat acolo cu diverse probleme de sănătate. Din cauza temperaturilor ridicate și a soarelui puternic, tenul i-a fost afectat, iar fața vedetei ajunsese să se umfle și să se înroșească foarte tare.

Fosta amantă a lui Victor Pițurcă va lipsi de la marea finală a competiției pentru că a trecut, zilele trecute, printr-o operație de micșorare a stomacului. Blochina a povestit în mediul online că se lupta de mult cu kilogramele nedorite și era nemulțumită de felul în care arată. Așadar, la câteva luni după ce a părăsit Survivor România, fosta balerină a decis să se opereze.

Recomandări EXCLUSIV. Locul în care „fascinația se topește în neplăcere”. Aventura de trei săptămâni a unui cunoscut scriitor român prin Sahara și prin cei mai înalți munți din nordul Africii – fragment de carte

„Încă sunt foarte amețită. Am dormit toată ziua. Dar mă simt ok, nu am mari dureri, în afară de faptul că sunt super amețită. Nu am voie să beau nici măcar apă. Stau pe perfuzii. Nu pot să vorbesc prea mult. O să vorbim după ce îmi revin. Am avut o intervenție chirurgicală care se numește plicatură gastrică, pentru că aveam nevoie să-mi micșorez stomacul. Stomacul nu s-a tăiat, s-a micșorat. „Simt nevoia să împărtășesc cu voi.

Pentru că sunt sigură că multe femei trec prin ce am trecut eu. Prin depresii, când nu ești mulțumit cu tine, de cum arăți. Și nu poți să slăbești… Am ținut sute de cure de slăbire, am fost și la Survivor, unde am slăbit 7 kg și m-am îngrășat 13. Am trecut printr-o perioadă foarte stresantă. Și am vrut să fac acest pas. Vreau să vă spun că sunt cel mai fericit om din lume.

Când m-am trezit din operație, nu-mi venea să cred. Intervenția pe care am făcut-o eu este una pentru oamenii care sunt supraponderali, dar nu sunt obezi. Eu am avut undeva la 15 kilograme în plus” – a explicat Vica, pe pagina sa de Instagram.

Sebastian Dobrincu nu va fi alături de foștii colegi în finala Survivor România

Sebastian Dobrincu a părăsit Survivor România 2023 după doar două săptămâni de competiție. Tânărul s-a accidentat serios în timpul uneia dintre probe și a fost nevoit să revină acasă.

Recomandări Suntem penultima țară din UE ca procent din PIB dedicat educației. Chiar și Polonia, un exemplu de înarmare, nu dă mai mulți bani armatei față de educație

Când eram pe jos, îmi repetam un singur lucru în minte: “Doamne, te rog să nu fie rupt”. Știam că singurul lucru care m-ar putea opri din parcursul meu era însăși neatenția mea. Se pare însă că de ce ți-e frică, nu scapi, iar doctorii au concluzionat rapid că este într-adevăr o accidentare ce necesită intervenție chirurgicală de urgență. Sebastian:

Dobrincu va lispi și el de la marea finală a show-ului de supraviețuire Survivor 2023. Tânărul a explicat în mediul online că nu poate ajunge în Republica Dominicană pentru că are o perioadă foarte aglomerată cu proiectele personale și nu a putut sub nicio formă să le mute sau amâne. Unica.ro a aflat că Sebastian Dobrincu nu a făcut mari eforturi pentru a fi alături de foștii colegi de competiție și spus că va fi trup și suflet alături de concurenți de pe canapea, în fața micului ecran.

Maria Constantin, pe lista absenților din marea finală Survivor

Maria Constantin a descris Survivor 2023 drept „experiența vieții ei” și este foarte mândră că a putut rezista în competiție fără să se confrunte cu prea mari probleme.

„Pot spune cu mâna pe inimă că îmi plac provocările și că Survivor a fost o dorință a mea. Chiar dacă logodnicul meu nu a fost de acord cu această experiență, având în momentul de față absolut tot ceea ce ne dorim. Se pare că pur și simplu îmi place să experimentez lucruri noi și că îmi plac provocările, nu regret nici măcar o secundă participarea mea la Survivor.

Recomandări La trei ani de la moartea tânărului împușcat de polițiști cu 6 gloanțe, în pandemie, dosarul e încă în cercetare. Familia: „N-am primit niciodată scuze din partea statului”

Ba chiar pot spune că a fost experiența vieții mele ce mi-a dat mult mai multă încredere în mine, putând rezista în orice conjunctură și în orice fel de condiții, indiferent cât de grele ar fi acestea. Am fost mândră că am fost eliminată prin mecanismul jocului, nu prin a mă cere afară. Si în același timp și puțin tristă pentru că nu mi s-a oferit șansa de a progresa mult mai mult și de a demonstra că SE POATE și că NU EXISTĂ LIMITE!” – a declarat ea, pentru Unica.ro, la revenirea în țară.

Maria Constantin nu a mers în Republica Dominicană pentru marea finală pentru că, la fel ca Dobrincu, are foarte multe proiecte în perioada aceasta. UNICA.RO a aflat că artista are contracte de cântări chiar zilele acestea și i-a fost greu să le anuleze. În plus, artista se pregătește pentru nuntă, așadar nu poate rata ocaziile de a mai strânge ceva bănuți pentru unul dintre cele mai importante evenimente din viața ei. Citește continuarea pe unica.ro

ARTICOL PRELUAT DE PE UNICA.RO