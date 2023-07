Emily, în vârstă de 24 de ani, a vorbit, în exclusivitate pentru Unica.ro, despre felul în care îmbină viața de mamă cu jobul ei în televiziune, dar și cum a primit propunerea de a face parte din echipa emisiunii „Săriți de pe fix” de la Pro TV.

Emily Burghelea, despre revenirea în televiziune și emisiunea „Săriți de pe fix”

Emily, ești într-un nou proiect care se anunță a fi un succes! Ce te-a făcut să revii în televiziune?

Am 24 de ani, sunt la început de drum, iar provocările mă intrigă. Televiziunea este pasiunea mea, îmi place să fiu acolo, îmi place să mă implic, îmi place să lucrez în echipă iar genul acesta de proiecte frumoase, la fel ca și “Vorbește Lumea”, mă binedispun. Pentru mine televiziunea nu este o muncă, este o plăcere. Atâta timp cât lucrurile decurg frumos în echipă, sunt cea mai fericită, pun tot sufletul și dau ce am mai bun. Am revenit să mă bucur și asta am și făcut. A fost fabulos!

