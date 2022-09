Luminița Anghel l-a născut pe fiul ei, Filip, după vârsta de 40 de ani și de atunci a testat tot felul de diete pentru a-și recăpăta formele de odinioară. În urmă cu un an și jumătate, artista a găsit rețeta de succes care funcționează de minune în cazul ei. „Fac sport outdoor, sport stradal, se cheamă mers sportiv, un fel de maraton, dar mai simplu, pentru necunoscători. Mers rapid cu alergare pe întoarcerile pe străzi – 10 km pe zi. Am niște fete care m-au atras în această nebunie, suntem o gașcă de gagici care facem acest sport. Ele împlinesc 2 ani în octombrie, eu fac un an și 6 luni acum. Țin celebrul fasting, adică mâncat după 18 ore micul dejun, 4 ore distanță între micul dejun și prânz minim și ultima masă la 5 după amiază. Prin această metodă slăbesc vedetele la Hollywood pentru rolurile lor, a fost probată, este de succes și recunosc că și pe mine a funcționat fantastic”, a declarat, pentru Unica.ro, Luminița Anghel.

Luminița Anghel: „Doctorul mi-a recomandat să parcurg minimum 4 km pe zi”

Luminița Anghel a obținut rezultate extraordinare de când face sport și mănâncă sănătos. „Am slăbit 10 kg din momentul în care am început. Anul trecut în luna mai aveam 63 kg, iar acum am 53 kg. Este stilul meu de viață să fac mișcare”, a spus ea pentru Unica.ro.

Recomandări Un cunoscut preot, după ce o femeie i s-a plâns că Visarion Alexa și-a deschis pantalonii în fața ei: „Dacă părintele a provocat din greșeală cu mâna deschiderea unui nasture?”

În urmă cu 3 ani, vedeta a ajuns la medic din cauza unei probleme de sănătate. „Am avut o tromboză pe piciorul drept, în 2019, și doctorul mi-a recomandat minimum 4 km pe zi. Am început prin bandă, pentru că am bandă de alergat acasă și îngerașul păzitor mi le-a trimis pe aceste fete, care m-au atras în acest sport stradal. La început am avut foarte multe probleme, pentru că până mi-am găsit încălțămintea potrivită a fost foarte complicat. Am avut vreo 8 sau 9 perechi de încălțări. Într-un final am găsit-o pe cea potrivită printr-o recomandare a unui atlet de performanță, pentru că nu reușeam. Eram plină tot timpul de bășici, de vânătăi, de bătături, de răni la picioare. Am tras foarte tare, am ajuns și la un control, un RMN pe gamba dreaptă pentru că aveam dureri foarte mari”, ne-a povestit artista calvarul prin care a trecut.

Fetele alături de care Luminița face sport stradal au început cu un traseu de 7 km, pe care ulterior l-au suplimentat cu alți 3 km. Așa că artista a trebuit să se conformeze. Mai mult, recunoaște că este dependentă de sport, exact cum a avertizat-o medicul ei. „Am fost atrasă în această cursă la început cu voia mea, pe parcurs a devenit un fel de hobby, dependență și doctorul meu flemolog care îmi mai verifica piciorul din când în când îmi spunea: o să vezi că la un moment dat nu o să te mai poți lăsa. Zilnic fac sport, mai puțin în weekendurile în care lucrez, sunt plecată din oraș și am concerte. Atunci mănânc mai atent, țin fastting-ul, orele, dar scot din meniu lucrurile care ar putea să îngrașe”, a declarat, pentru Unica.ro, Luminița Anghel.

ARTICOL PRELUAT DE PE SITE-UL UNICA.RO

Urmărește-ne pe Google News