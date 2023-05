Maria Radu ne povestește, într-un interviu exclusiv pentru UNICA.RO, cum și-a început cariera și prin ce momente grele a trecut în decursul vieții. Aflăm că și-a pierdut mama la doar 13 ani și că a descoperit muzica de când a început să vorbească. Maria Radu (47 ani) ne spune ce emoții a avut la primul concert și aflăm adevăratul motiv pentru care a devenit vegerariană de foarte mulți ani. Artista recunoaște că a refuzat oferta de a poza în Playboy, că a iubit doar de 3 ori în viața ei și că, în carieră, s-a ambiționat să facă lucrurile cum vrea ea, nu cum i s-a spus.

Maria Radu, viață marcată de momente grele: “Contează dacă, după niște experiențe dure, suntem în stare să rămânem oameni”

De ce muzică? Asta ai vrut să faci mereu să îți doreai altceva?

Am început să cânt de când am început să vorbesc. Știu că încercam să cânt tot ce auzeam la radio și că, la un moment dat, au fost oameni care mi-ai spus că trebuie să fac ceva în sensul asta. Așa să am ajuns la Școala Populară de Artă. Cântam zilnic 5 ore pe zi și nu s-a plâns niciun vecin (n.r. – râde). După ce s-a dus mama, când aveam 13 ani, eram conștientă de două lucruri: că trebuie să îmi termin studiile și că vreau să cânt. Citește continuarea pe Unica.ro.

