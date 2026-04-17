Când va fi Paștele în 2027

În 2027, diferența între datele Paștelui catolic și ortodox va atinge una dintre cele mai mari disparități din ultimii ani. Credincioșii catolici vor sărbători Învierea Domnului pe 28 martie, în timp ce Paștele ortodox va fi celebrat abia pe 2 mai, cu o întârziere de peste o lună. Această discrepanță semnificativă este rezultatul metodelor diferite de calcul utilizate de cele două tradiții creștine.

Data de 2 mai 2027 marchează una dintre cele mai târzii celebrări ale Paștelui ortodox din ultimii ani, aproape de limita maximă permisă de regulile canonice.

Având în vedere că Paștele ortodox va avea loc la începutul lunii mai, postul ar urma să înceapă la jumătatea lunii martie.

Paștele în 2027 se suprapune cu minivacanța de 1 mai: câte zile libere au românii

Românii care respectă tradiția ortodoxă vor avea parte de o minivacanță extinsă la începutul lunii mai. Potrivit Codului Muncii, zilele libere legale sunt programate pe 30 aprilie (Vinerea Mare), 2 mai (prima zi de Paște) și 3 mai (a doua zi de Paște).

În plus, 1 Mai – Ziua Muncii, care cade sâmbătă, poate contribui la un weekend prelungit, în funcție de politicile adoptate de angajatori. Practic, românii ar putea avea patru zile libere în minivacanța din 2027, comparativ cu minivacanța de 1 mai din 2026.

Paștele catolic va fi sărbătorit la finalul lunii martie în 2027

În contrast, Paștele catolic din 2027 va fi celebrat la finalul lunii martie, pe 28. Diferența de peste o lună între cele două celebrări este rezultatul aplicării distincte a regulilor de calcul. Deși ambele tradiții pornesc de la aceeași regulă de bază, stabilită în Antichitate, utilizarea calendarului gregorian de către catolici și a celui iulian de către ortodocși duce la asemenea decalaje semnificative.

În schimb, pentru românii care sărbătoresc Paștele catolic, liberele vor fi organizate în jurul celei de-a doua jumătăți a lunii martie. În mod tradițional, catolicii beneficiază de Vinerea Mare și Lunea Paștelui ca zile nelucrătoare, însă acestea nu coincid cu perioada liberă din România pentru Paștele ortodox.

Când începe postul Paștelui ortodox în 2027

Postul Paștelui ortodox, cunoscut și ca Postul Mare, începe în 2027 pe 15 martie, potrivit calendarului bisericesc. Este perioada de pregătire spirituală dinaintea celei mai importante sărbători creștine, Paștele ortodox.

Prima zi de post este numită Lunea Curată, momentul în care credincioșii intră oficial într-o perioadă de 40 de zile de post aspru, la care se adaugă Săptămâna Patimilor. În total, postul ajunge la 48 de zile și se încheie în ajunul Paștelui, în 2027 pe 1 mai, înainte de Învierea din 2 mai.

Este cea mai lungă și mai strictă perioadă de post din calendarul ortodox, dedicată pregătirii pentru sărbătoarea Învierii Domnului.

Cum se calculează data la care se sărbătorește Paștele

Data Paștelui schimbă în fiecare an, iar calculul se bazează pe o regulă stabilită cu peste 1.000 de ani în urmă. Potrivit acestei reguli, Paștele este sărbătorit în prima duminică după prima lună plină care urmează echinocțiului de primăvară. Echinocțiul este considerat, în mod convențional, pe 21 martie.

Practic, data Paștelui se stabilește în funcție de aceste trei elemente:

se ia ca reper data de 21 martie

se identifică prima lună plină după această dată

prima duminică de după acea lună plină devine ziua Paștelui

Astfel, în prezent, experții au stabilit cum pică Paștele în următorii 15 ani. Sărbătoarea va mai avea loc în mai în 2027 și apoi abia în 2032.

De ce este diferită data la care se sărbătoresc Paștele Ortodox și cel Catolic

Diferențele dintre Paștele ortodox și cel catolic apar din cauza calendarelor folosite în calcul. Biserica Catolică utilizează calendarul gregorian, în timp ce Biserica Ortodoxă se bazează pe calendarul iulian pentru stabilirea acestei sărbători. Din acest motiv, cele două date nu coincid în fiecare an, iar Paștele ortodox este, de cele mai multe ori, mai târziu.

Chiar dacă regula pare simplă, stabilirea exactă a datei implică calcule precise și tabele astronomice. În prezent, aceste calcule sunt făcute din timp, iar data Paștelui este cunoscută pentru mulți ani înainte și inclusă în calendarele bisericești.

