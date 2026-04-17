Ploi torențiale și grindină în mai multe zone

În intervale scurte de timp, cantitățile de apă pot ajunge la 15-20 l/mp, iar pe arii restrânse pot depăși 25 l/mp. În regiunile sudice, izolat, sunt posibile căderi de grindină.

Ploile vor avea caracter torențial, iar fenomenele vor apărea în reprize, pe parcursul celor două zile.

Cod galben în 10 județe: vijelii și cantități mari de apă

O atenționare cod galben este valabilă vineri, 17 aprilie, între orele 12.00 și 21.00, pentru județele Mehedinți, Gorj, Vâlcea, Argeș, Dâmbovița, Prahova, Buzău, Vrancea, Brașov și Covasna.

În aceste zone, instabilitatea atmosferică se va manifesta prin averse, descărcări electrice, intensificări ale vântului și, izolat, vijelii și grindină.

Cantitățile de apă pot ajunge la 20-25 l/mp în intervale scurte, iar în unele locuri pot depăși 35 l/mp.

Vânt puternic în Moldova, Dobrogea și Muntenia

Un alt cod galben intră în vigoare sâmbătă, 18 aprilie, între orele 9.00 și 20.00, și vizează cea mai mare parte a Moldovei, Dobrogea și estul Munteniei.

În aceste regiuni, vântul va avea intensificări cu viteze de 50-65 km/h, iar în zona Carpaților de Curbură rafalele pot ajunge la 70-80 km/h.

Vântul se intensifică în toată țara

Pe lângă avertizările punctuale, meteorologii anunță că vântul va avea intensificări temporare și în restul teritoriului. Vineri, rafalele vor fi mai puternice în vestul țării și în timpul ploilor, iar sâmbătă vor afecta mai ales estul, sud-estul și zonele montane. În general, vitezele vor fi de 45-55 km/h, însă în zona montană înaltă pot ajunge la 60-80 km/h.

Meteorologii avertizează că, în funcție de evoluția fenomenelor, pot fi emise noi alerte, inclusiv avertizări de tip nowcasting pentru fenomene severe imediate.

Codul galben indică fenomene meteorologice temporar periculoase, care pot afecta anumite activități, dar care sunt obișnuite pentru această perioadă a anului.

