Viața Mihaela Rădulescu a fost marcată, în ultimul an, de pierderi dureroase și momente de cumpănă. Vedeta și-a pierdut atât partenerul de viață, Felix Baumgartner, cât și mama, la o distanță de doar câteva luni, iar relația tensionată cu familia acestuia a adăugat și mai multă presiune emoțională. Cu toate acestea, printre încercări, a apărut și o rază de lumină.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 16

Un an al pierderilor și al lecțiilor pentru Mihaela Rădulescu

După moartea lui Felix Baumgartner, Mihaela Rădulescu a vorbit deschis despre suferința prin care a trecut, dar și despre dificultățile întâmpinate în relația cu familia acestuia.

Durerea a fost cu atât mai mare cu cât, la scurt timp, vedeta și-a pierdut și mama, una dintre cele mai importante persoane din viața ei. Aceste experiențe au determinat-o să își regândească prioritățile și să își găsească resursele interioare pentru a merge mai departe.

În ciuda tuturor încercărilor, Mihaela Rădulescu a reușit să finalizeze studiile de management la Universitatea din Monaco, un obiectiv important pentru ea. Obținerea diplomei a reprezentat mai mult decât o simplă realizare profesională – a fost un moment de reconectare cu sine și o dovadă că poate merge mai departe, în ciuda dificultăților.

Imediat după acest moment, vedeta a simțit nevoia să împărtășească bucuria cu fiul său, Ayan. Reacția lui, plină de mândrie, a avut un impact profund asupra ei. „Am terminat un program executiv de management la Universitatea din Monaco, mi-am luat diploma, mi-am sunat fiul și a fost un sentiment atât de frumos să știu că este mândru de mama lui. Așa că mă sărbătoresc pe mine însămi, pentru că, în loc să-mi pierd mințile, am decis să-mi pun mintea la treabă – parte din resetarea totală a vieții mele”, a declarat Mihaela Rădulescu, pe Instagram.

Mihaela Rădulescu, sfat pentru cei care trec prin momente grele

Chiar și în momentele de bucurie, gândul îi rămâne la Felix Baumgartner. Vedeta a publicat imagini cu acesta, demonstrând că îl poartă în suflet și că îi dedică fiecare reușită. Experiențele din ultimul an au învățat-o pe Mihaela Rădulescu o lecție importantă: cea mai mare forță vine din interior.

Deși a fost înconjurată de oameni, vedeta a realizat că adevărata motivație și echilibru se construiesc din propria voință și determinare. Iar astăzi, pare mai puternică și mai conștientă ca oricând de drumul său.

„Dacă cineva a trecut printr-un iad similar cu al meu, vreau să știe că acest lucru ajută. Familia, prietenii adevărați, străinii incredibil de buni care au lăsat aici atât de multe semne frumoase de iubire și sprijin, concentrarea pe muncă sau pe afacerea ta, învățarea a ceva nou, toate ajută. Dar cea mai importantă persoană care te poate ridica și îți poate arăta lumina… ești tu însuți”, a declarat Mihaela Rădulescu.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE