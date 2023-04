Unica Paula Seling, despre fiica ei: „Copilul este un cadou pe care îl primești în viața ta” Unica , . Ultimul update Marți, 04 aprilie 2023, 16:45

Paula Seling și-a schimbat radical cursul vieții în urmă cu 6 ani, când în familia ei a intrat Elena, o minune de fetiță, acum în vârstă de 9 ani. Cântăreața a dezvăluit, în emisiunea FRESH by UNICA, faptul că fiica sa este pasionată de matematică și, deși nu are aplecare către muzică, cel puțin momentan, are aptitudini de actriță.