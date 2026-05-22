Triplu campion al României alături de CFR Cluj, formație pentru care a jucat în mai multe perioade și pentru care a marcat peste 20 de goluri, Cristian Bud a lăsat în urmă viața de vedetă și joacă fotbal la nivel de amator în ligile inferioare, dar face și Uber.

Potrivit celor spuse de fostul fotbalist, care mai are în palmares și un titlu de campion în Republica Moldova, alături de Milsami Orhei, dar și două cupe ale României, banii pe care îi câștigă lunar în Elveția sunt mai mulți decât cei pe care i-a primit din fotbal.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 6

Invitat în podcastul lui Costin Ștucan, Cristi Bud a afirmat că face Uber în Zürich (Elveția), dar că nu iese atât de des cu mașina pe stradă.

„Fac și Uber. Eu mă duc mai rar. Toată lumea când aude zice: «Păi, tu?». Păi, eu câștig mai mulți bani decât în fotbal. Dacă aș ieși și aș sta 8-10 ore pe zi, într-o lună de zile aș face 8.000-10.000 de franci. Adică destul de bine. Foarte bine, chiar”, a spus Cristian Bud în fața lui Costin Ștucan, potrivit iAMsport.

Astfel, potrivit celor spuse de fostul fotbalist născut în Baia Mare, salariul său ca șofer de Uber în Elveția poate ajunge într-o lună până la 11.000 de euro (10.000 de franci elvețieni).

În acest an, Cristi Bud a luptat și într-o Gală RxF, acolo unde a reușit să-l învingă pe Stelian Ogică.

Pe numele lui complet Cristian Ionuț Bud, sportivul a debutat în anul 2004 la Liberty Oradea, după care a jucat în România la echipe precum Gaz Metan Mediaș, CFR Cluj, Pandurii Târgu Jiu sau Concordia Chiajna, iar în străinătate a semnat cu formații precum Debrecen VSC, Milsami Orhei sau Yverdon-Sport FC.

Cea mai mare cotă de piață pe care a avut-o Cristi Bud a fost în sezonul 2010-2011, când valoarea lui a ajuns la un milion de euro.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE