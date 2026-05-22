Nicolae Voiculeț trece printr-o perioadă extrem de dificilă după ce o afecțiune respiratorie agresivă i-a afectat puternic plămânii și l-a obligat să își anuleze toate concertele. Artistul a fost internat în spital.

„Sunt într-o perioadă foarte grea a vieții mele. Lupt cu o problemă serioasă respiratorie, iar pentru un om care și-a dedicat existența transformând respirația în muzică, această încercare are o încărcătură profundă. Sunt ceva mai bine, dar încă sub supraveghere și tratament.

Nu știu cât va mai dura recuperarea. În aceste zile am înțeles cât de fragil este omul și cât de importantă este iubirea celor din jur. Mesajele și rugăciunile oamenilor mi-au dat putere. Sper să pot reveni și să transform din nou respirația în sunet pentru oameni și pentru România.

Nu se știe exact încă de unde am luat virusul. Medicii spun că este o formă respiratorie agresivă care mi-a afectat puternic plămânii și respirația. Probabil organismul meu era deja foarte obosit după ani întregi de stres, drumuri, concerte și lipsă de odihnă. Pentru un om care trăiește din respirație și sunet, a fost un șoc foarte mare.

Din păcate, am fost nevoit să îmi amân toate concertele din perioada aceasta. Pentru mine a fost poate cel mai greu lucru posibil, pentru că viața mea înseamnă scenă, respirație și sunet. Medicii mi-au spus foarte clar că acum am nevoie de liniște, recuperare și multă grijă pentru ca plămânii să își revină complet. Sper din suflet să pot reveni cât mai curând în fața oamenilor și să transform din nou respirația în muzică”, a declarat Nicolae Voiculeț pentru Cancan.

