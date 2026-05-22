Mii de sesizări, nicio soluție concretă

Oamenii sunt chemați la Tribunalul București, unde are loc o nouă ședință de judecată privind anularea autorizației de mediu a operatorului EcoSud SA.

„Dacă ai simțit mirosul. Dacă ai închis geamul din cauza aerului. Dacă ai copii, părinți sau vecini care respiră același aer. Dacă te-ai săturat să ți se spună că totul este «în regulă», în timp ce realitatea de lângă noi arată altfel. Vino mâine, la 12.00, la Tribunalul București”, este apelul lansat de Asociația Civică „Iar Miroase” pe Facebook.

De-a lungul anilor, locuitorii din Vidra, Sintești, Berceni și Popești Leordeni au trimis mii de sesizări către autorități, reclamând poluarea și mirosurile greu de suportat provenite de la groapa de gunoi Vidra.

Potrivit organizației, situația a devenit insuportabilă, mai ales pe timpul nopții. În 2024, ONG-ul a intentat un proces împotriva EcoSud SA, operatorul gropii de gunoi, cerând anularea autorizației de mediu a acestuia.

În paralel cu acest demers, Asociația „Iar Miroase” a deschis un proces separat prin care a solicitat suspendarea autorizației de mediu, până la soluționarea definitivă a cauzei privind anularea acesteia, precizează Buletin de București. Deși Tribunalul București a respins în aprilie 2025 cererea de suspendare a autorizației până la soluționarea definitivă a cazului, asociația a făcut recurs. Următorul termen în acest dosar este programat pentru 29 mai, la Curtea de Apel București.

Depozitul de la Vidra, situat în județul Ilfov și administrat de compania EcoSud, este singura groapă de gunoi activă din regiunea București-Ilfov. Aici ajung zilnic mii de tone de deșeuri produse de locuitorii Capitalei și ai localităților limitrofe.

Bucureștiul, restant la reciclare

Problema gropii de gunoi Vidra este doar o parte a unei probleme mai ample: gestionarea deficitară a deșeurilor în București. Un control tematic al Gărzii de Mediu, desfășurat între 3 și 12 septembrie 2025, a relevat că doar 15% din deșeurile generate în Capitală sunt tratate înainte de a ajunge la groapă. Mai mult, doar 12% dintre deșeuri sunt reciclate, departe de ținta impusă de 50%, conform unui raport citat de Buletin de București.

„Bucureștiul pierde enorm în cursa reciclării, cu costuri financiare și de mediu care ajung să fie plătite tot de cetățeni. Aplicăm sancțiuni contravenționale, pentru că așa cere legea de gestionare a deșeurilor, dar devine limpede că avem nevoie de o soluție nouă și sistemică, dacă vrem să recuperăm decalajele în sectorul reciclării deșeurilor și economiei circulare”, a declarat comisarul șef al Gărzii de Mediu, Andrei Corlan.

Localnicii se tem și de o posibilă extindere a activităților de depozitare a deșeurilor în zonă. Grație implicării comunității, au reușit să oprească deschiderea unei noi gropi de gunoi, după ce mai multe plângeri au determinat Consiliul Județean Ilfov să anuleze o hotărâre privind exproprierile necesare construirii unui nou complex.

