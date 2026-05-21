Multe proiecte speculative, peste capacitatea rețelelor, au crescut costul de racordare

Cele două modificări reflectă noua filosofie a racordării și licențierii pe care ANRE o implementează, adică toleranță zero în ceea ce privește proiectele speculative.

„Firmele care își vor duce proiectul la bun sfârșit își vor primi garanțiile înapoi, iar cele care nu vor investi vor pierde banii și vor elibera accesul pentru alții. Până acum, pentru că nu au existat garanții și termene ferme, au fost autorizate multe proiecte speculative, peste capacitatea rețelelor, blocând practic accesul sau crescând mult costul de racordare”, a scris premierul pe Facebook.

Foto: Transelectrica

Garanția de 5% nu a fost suficientă pentru a scăpa de proiectele care blochează

Din totalul proiectelor pentru care a fost constituită garanția financiară de 5% din tariful de racordare, măsură introdusă de ANRE în 2024, prea puţine au obţinut autorizaţie de construire.

„Această realitate ne-a condus la concluzia potrivit căreia garanția de 5% nu a fost suficientă pentru a separa proiectele care blochează capacitate, fără intenția clară de a o valorifica. De aceea, ANRE a decis creșterea garanției financiare la 20% din tariful de racordare”, a declarat și George Niculescu, președinte instituției.

Firmele sunt obligate de acum să depună o garanție de 30 de euro pentru fiecare kilowatt instalat

Autoritățile au decis astăzi că vor primi autorizație doar proiectele reale, care au banii asigurați și termene clare de execuție. Pentru a demonstra că sunt serioase, firmele sunt obligate de acum să depună o garanție de 30 de euro pentru fiecare kilowatt instalat, bani pe care îi vor pierde definitiv dacă abandonează lucrările sau nu le termină la timp.

„Nu sunt măsuri punitive, sunt un instrumente de selecție. Vrem ca rețeaua să fie accesibilă proiectelor care chiar se construiesc, nu rezervată la infinit de cele care nu avansează”, a explicat președintele ANRE.

Factura la energie electrică. Foto: Shutterstock

Strategia în trei etape a guvernului pentru reducerea prețului energiei

Noile prevederi, care vor fi publicate în Monitorul Oficial, reprezintă doar primul pilon dintr-o strategie mai amplă ce vizează reducerea prețului energiei în România.

Pentru a obține facturi mai mici, autoritățile mizează pe trei direcții de bază:

eliminarea avizelor de racordare speculative,

susținerea masivă a sistemelor de stocare în baterii sau prin pompaj pentru a folosi surplusul de energie pe timp de seară,

urgentarea tuturor investițiilor care pot crește producția națională și capacitatea rețelelor electrice.

„Băieții deștepți” din energie blochează proiecte pentru a ține prețurile sus

Ilie Bolojan averiza încă din luna martie că se vor lua măsuri împotriva „băieților deștepți” care speculează situația de criză din energie.

„O bună parte dintre ei sunt «băieții deștepți» din energie, blochează capacități doar ca să vândă idei. Vom impune restricții pentru cei care au primit deja aceste avize. Asta ne va scădea prețurile”, a precizat premierul Ilie Bolojan.

„Există foarte mulți doritori să investească în energie regenerabilă, dar acești investitori nu găsesc posibilitatea tehnică de a se racorda. Durează un an, doi chiar să obții toate avizele”, spune Dan Pîrșan, președinte Asociația prosumatorilor și al comunităților de energie.