Adrian Mutu, mesaj pentru Simona Halep, după scandalul de dopaj. Adrian Mutu a făcut declarații despre Simona Halep la lansarea cărții sale de joi, 26 octombrie, ce a avut loc la Hotelul Pullman din Capitală. Fostul fotbalist, care a fost prins de două ori dopat în cariera sa de fotbalist, i-a dat sfaturi tenismenei Simona Halep, despre care crede că acum „joacă cel mai greu meci din cariera ei”.

Adrian Mutu este alături de Simona Halep. La evenimentul de lansare al cărții sale, „Revenirea din infern”, scrisă în colaborare cu Cătălin Oprișan, antrenorul Rapidului a declarat că tenismena „joacă cel mai greu meci al vieții ei”. Mutu a trecut și el prin aceste momente de două ori în cariera sa de fotbalist. Fostul fotbalist a fost suspendat prima dată în 2004, pe vremea când evolua la Chelsea, iar a doua oară s-a întâmplat în anul 2010, pe vremea când juca pentru Fiorentina. Simona Halep a anunțat săptămâna trecută că a fost testată pozitiv la o substanță interzisă. Tenismena română riscă o suspendare între doi ani și patru ani.

Adrian Mutu a declarat că îi pare rău de situația în care se află Simona Halep. La evenimentul de lansare al cărții sale intitulată „Revenire din infern-Povestea neștiută a vieții mele”, scrisă în colaborare cu Cătălin Oprișan, celebrul sportiv Adrian Mutu o susține pe tenismena Simona Halep, care trece prin momente grele, după ce a fost acuzată de dopaj, săptămâna trecută. Volumul, lansat la Editura Bookzone, a fost lansat joi, 26 octombrie, la Hotelul Pullman din București.

La final, celebrul fotbalist a fost întrebat de jurnaliști dacă este „Revenirea din infern și pentru Simona Halep”. Antrenorul echipei de fotbal Rapid se aștepta la această întrebare, cu atât mai mult cu cât și el a fost prins dopat, de două ori în cariera sa de fotbalist. Adrian Mutu a declarat că este alături de Simona Halep și ca fost sportiv, dar și pentru că ea este româncă. Mutu a îndemnat pe toată lumea să lase organele abilitate să își facă datoria.

„Am crezut că scap. E ultima întrebare, da? O așteptați, da? Haideți ca să… Eu cred că ceea ce pot să spun, pentru că, deocamdată nu știm nimic. Mie îmi pare rău în primul rând pentru Simona prin ceea ce trece. Sigur joacă cel mai greu meci al vieții ei. Sunt alături de ea și din punct de vedere… ca fost sportiv și pentru că e româncă.

Dar eu cred că ar trebui să lăsăm organele abilitate să își facă datoria. Când vom avea un răspuns clar atunci vom discuta, până atunci, rămâne să fim alături de Simona și să sperăm că vom ști lucrurile mai bine pe viitor”, a declarat Adrian Mutu la evenimentul de lansare al cărții sale ”Revenirea din infern-Povestea neștiută a vieții mele”.

Adrian Mutu a fost suspendat de două ori în cariera sa de fotbalist

Adrian Mutu a fost supendat de două ori în cariera sa de fotbalist. Prima dată a fost suspendat în anul 2004, pe vremea când juca la echipa Chelsea, iar a doua oară s-a întâmplat în anul 2010, pe vremea când evolua pentru Fiorentina. Simona Halep a anunțat săptămâna trecută că a fost testată pozitiv la o substanță interzisă. Tenismena româncă riscă o suspendare între doi ani și patru ani.

Adrian Mutu se află la a treia căsnicie și are cinci copii. Cel mai mic este Tiago, băiețelul de cinci ani și jumătate, pe care fostul fotbalist îl are cu actuala lui soție, Sandra Mutu. Antrenorul echipei Rapid mai are din căsnicia cu Alexandra Dinu un băiat pe nume Mario, iar din mariajul cu frumoasa Consuelo are două fetițe superbe, pe Adriana Lea și Maya Vega, care locuiesc în Republica Dominicană.

