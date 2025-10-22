Lunile au trecut, lumea s-a tot întrebat ce înseamnă, de fapt, „Desafio: Aventura”, iar acum Daniel Pavel a venit cu lămuriri. Invitat în emisiunea „Vorbește Lumea”, difuzată la PRO TV de luni până vineri, de la ora 10.30, Domnul Dan a dezvăluit inclusiv cum se vor numi cele trei echipe din show: Norocoșii, Luptătorii și Visătorii.

„Desafio: Aventura” începe în anul 2026, la PRO TV

Fiecare grup are o identitate proprie și un ADN specific, reprezentând tipologii diferite de oameni: cei care mizează pe noroc, cei care se bazează pe forță și perseverență, și cei care urmează visul, creativitatea și intuiția, anunță cei de la PRO TV.

„Este un reality show în toată puterea cuvântului. Tot ADN-ul lui este reality. Dinamica concurenților, modul în care sunt împărțiți… Mă pregătesc fizic și emoțional. Abia aștept să văd impactul cultural, pentru că ne întoarcem la fibra acestui reality show. Atinge toate coardele: competiție, duritate, sportivitate, dar și latura umană.

Sunt tipologii formidabile. Oameni ca noi, din viața de zi cu zi, dar și câteva celebrități ingenioase, curajoase, presărate printre concurenți. Nu există o echipă doar de vedete și una de anonimi. Toți au șansa să intre la sufletul publicului”, a spus Daniel Pavel.

Florin Prunea, unul dintre concurenții din show

Libertatea a aflat în exclusivitate, recent, că una dintre celebritățile are vor merge la „Desafio: Aventura” este Florin Prunea, fostul portar al echipei naționale de fotbal a României, iar suma pe care deja a primit-o acesta, pentru a semna contractul, este de 7.000 de euro. În plus, el va primi și alte sume, pentru fiecare săptămână pe care o petrece în emisiunea de la PRO TV.

Noul show va fi filmat în anul 2026 în Thailanda, iar cele trei echipe (Norocoșii, Luptătorii și Visătorii) se vor lupta pentru teritorii: vila de lux (destinată celor care câștigă rundele și se pot bucura de confort), satul localnicilor (unde concurenții trăiesc în condiții moderate și trebuie să se integreze în comunitate) și pustiul (locul aspru unde ajung cei care pierd, confruntându-se cu lipsuri și dificultăți).

„Nu vor locui toți în același loc. Vor lupta pentru condiții diferite: o vilă de lux, o zonă de mijloc, unde vor trăi cu localnicii, și pustiul, locul cel mai dur, pentru echipa care pierde. Și se poate schimba de la o săptămână la alta. Poți ajunge din vilă în pustiu și invers. E un adevărat carusel”, a mai spus Daniel Pavel la „Vorbește Lumea”.

Marele premiu de la „Desafio: Aventura” va fi de până la 150.000 de euro și va recompensa unul dintre concurenți, care va demonstra cea mai bună combinație de forță, inteligență, adaptabilitate și spirit de echipă.

