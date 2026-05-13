Andreea Tonciu și-a dorit să își sărbătorească ziua de naștere în Dubai, una dintre destinațiile ei preferate de vacanță.

Din cauza războiului din Orientul Mijlociu, vedeta și-a schimbat planurile și a ales o altă destinație de vacanță. Andreea Tonciu a plecat alături de soțul ei într-un resort de lux din Turcia.

”Tot o să plec undeva, cred că plec în Turcia, unde îmi place mie. Plec cu fiica mea și cu soțul, asta înseamnă toată familia. Lorena, sora mea, e mare acum, zice că nu mai merge cu bătrânii, că s-a terminat. Îți dai seama, cu fiica mea după mine, trebuie să o culc, nu mă duc la club. Oricum, mie nu-mi plăcea la club, dar nu se distrează ea cu mine, ci tot cu cei de vârsta ei. Cu mine iese doar la restaurant”, a declarat Andreea Tonciu, recent, pentru Spynews.ro.

Andreea Tonciu este căsătorită de 10 ani cu Daniel Niculescu

Andreea Tonciu și Daniel Niculescu s-au căsătorit în 2016 și au împreună o fetiță, pe Rebecca, în vârstă de aproape 10 ani. Cei doi formează unul dintre cele mai solide cupluri, chiar dacă în căsnicia lor nu a fost întotdeauna totul roz. În cadrul unui interviu, vedeta a scos la iveală amănunte neștiute despre viața personală și a recunoscut că la începutul relației era foarte geloasă.

„Exclus să mai fiu geloasă, pentru că am o vârstă. Și, cu gelozia nu rezolvi nimic! Cred că vârsta m-a vindecat. Puțină gelozie există, nu pot să spun că nu există deloc. Nu suport femeile care umblă cu bărbați însurați”, a declarat Andreea Tonciu pentru Spynews.ro.







