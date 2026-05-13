La o primă privire, clădirea nu lasă impresia unui spațiu în care s-ar desfășura activități economice.

Imobilul situat pe str. Viitorului din sectorul 2

O parte a imobilului este acoperită de vegetație, iar degradarea este vizibilă atât la exterior, cât și în curte, unde se află deșeuri, sticle goale, pungi de plastic și resturi vegetale uscate.

Cum arată curtea imobilului unde sunt găzduite sute de firme

O proporție semnificativă dintre firmele înregistrate aici aparține unor cetățeni străini, majoritatea provenind din state musulmane sau din Asia, în special din China., conform datelor consultate de Libertatea.

Imobilul nu este intabulat pe portalul ANCPI, ceea ce înseamnă că nu există o carte funciară disponibilă pentru identificarea oficială a proprietarului.

Fosta firmă a soacrei lui Marian Vanghelie activează în imobil

La finalul anului 2024, Direcția Națională Anticorupție (DNA) l-a trimis în judecată pe Marian Vanghelie într-un dosar privind presupuse fapte de corupție.

Printre companiile menționate de procurori se află și Roana Gourmet et Arts SRL, administrată în trecut de Lidia Niculescu-Mizil, soacra fostului edil, care activează în imobilul de pe strada Viitorului din sectorul 2.

Imobilul de pe strada Viitorului din sectorul 2

Potrivit rechizitoriului, anchetatorii susțineau existența unei rețele de firme conectate prin relații de familie, utilizate pentru majorarea artificială a prețurilor unor produse livrate ulterior către o companie publică.

Procurorii afirmau că una dintre societățile implicate s-a aprovizionat formal de la Roana Gourmet et Arts SRL, însă rolul celor două firme ar fi fost, în realitate, acela de a supraevalua prețurile unor produse precum dulciuri, jocuri puzzle și pungi de cadou.

Conform DNA, bunurile ar fi fost transferate direct de la furnizori către Economat Sector 5 SRL, companie aflată în subordinea administrației locale, fără ca firmele intermediare să desfășoare efectiv activități comerciale corespunzătoare adaosurilor practicate.

O altă companie vindea produse la prețuri umflate către o unitate militară

Printre societățile care figurează la această adresă se află și Genius IMM Baza SRL, firmă înființată în 2022 de o tânără din județul Galați, imediat după împlinirea vârstei majoratului. Compania a fost menționată anul trecut într-o investigație Libertatea privind o rețea de firme controlate de rude și apropiați, orientate către contracte cu unități militare.

La doar doi ani de la înființare, societatea a obținut contracte de peste un milion de lei pentru furnizarea unor produse de uz casnic precum aspiratoare, uscătoare de rufe, saltele sau dulapuri de vestiar către Academia Navală Mircea cel Bătrân.

Potrivit documentelor analizate atunci, unele dintre produsele livrate au fost facturate la prețuri de până la cinci ori mai mari decât valorile practicate pe piață pentru bunuri similare.

Ulterior, firma a fost preluată de Milcho Mirchev, un cetățean bulgar fără experiență cunoscută în afaceri și care, potrivit informațiilor disponibile, nu cunoștea limba română la momentul preluării companiei.

CNA i-a retras licența audiovizuală unei firme din imobil

La începutul anului 2025, Consiliul Național al Audiovizualului (CNA) a decis, în cadrul unei ședințe publice, retragerea licențelor audiovizuale pentru trei societăți comerciale, printre care și Artfest Consulting SRL, companie care administra două canale media.

Potrivit autorității, măsura a fost luată în contextul neachitării amenzilor după ce a difuzat materiale care vizau mesaje conspiraționiste despre virusul Covid și pandemie, într-o emisiune moderată de Adriana Bahmuțeanu, conform unui document CNA.

Administratorul firmei este Adrian Cristi Țîrnă, despre care Libertatea relata încă din 2019 că își desfășura afacerile prin intermediul tatălui său, un bărbat simplu dintr-o comună din județul Olt care figura oficial ca administrator al unei companii de pază cu afaceri de milioane de euro din contracte publice.

Compania respectivă era asociată, potrivit investigației, cu Remus Rădoi zis „Codiță”, descris drept șeful unei rețele locale de clan și unul dintre cei mai temuți oameni din județul Olt.

