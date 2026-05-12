Birouri parlamentare goale, dar cu chirii plătite de stat

Din cele șase spații închiriate pe banii Senatului României pentru birouri parlamentare în județul Brașov, cinci sunt ocupate exclusiv de filiale locale ale USR, iar unele dintre acestea sunt chiar închise, potrivit unei investigații DeFapt.ro.

În intervalul ianuarie-decembrie 2025, senatorul Darău a primit suma de 27.530 de lei, echivalentul a aproximativ 5.500 de euro, pentru plata chiriei acestor spații. Birourile sunt amplasate în șase localități din județul Brașov: Cristian, Râșnov, Săcele, Sânpetru, Făgăraș și Dumbrăvița.

În ciuda acestor alocări financiare, senatorul nu are niciun angajat care să gestioneze relația cu cetățenii din circumscripția sa, conform unui răspuns oficial oferit de Senatul României pentru publicația citată. Mai mult, raportul organizației Expert Forum arată că USR a cheltuit în 2025 suma de 37,4 milioane de lei din subvențiile primite de la stat, dintre care trei milioane de lei au fost alocate pentru chirii și utilități.

Sediile sunt nefuncționale

DeFapt.ro a scos la iveală că mai multe dintre aceste birouri sunt nefuncționale și lăsate în paragină. Ministrul Darău a refuzat să comenteze situația.

În schimb, a oferit un punct de vedere Cristian Seidler, purtătorul de cuvânt al USR: „USR plătește chiriile aferente sediilor de partid din toată țara, atât din fonduri publice cât și din surse proprii, conform legii, fiind verificat în acest sens atât de Curtea de Conturi cât și de Autoritatea Electorală Permanentă”.

Cu toate acestea, întrebat despre decizia senatorului Darău de a folosi fondurile forfetare pentru plata chiriei sediilor USR, Seidler a răspuns: „Orice parlamentar plătește chirie doar pentru biroul său parlamentar. Faptul că un spațiu poate fi împărțit, ca suprafață și costuri, între mai mulți chiriași, dintre care unul este un birou parlamentar, se încadrează în prevederile legale”.

Situații similare au fost semnalate, în trecut, și în rândul altor partide, precum PSD, unde doi foști miniștri, Petre Florin Manole și Ciprian Constantin Șerban, au primit peste 80.000 de euro anual pentru birouri parlamentare nefuncționale.

Transport plătit din bugetul Senatului, deși beneficiază de SPP

Controversele legate de cheltuielile publice ale senatorului Darău nu se opresc aici. De când a fost numit ministru al Economiei, pe 23 decembrie 2025, senatorul a continuat să solicite Senatului suma de 1.400 de lei lunar pentru cheltuieli de transport, deși beneficiază de servicii gratuite de transport oferite de Serviciul de Protecție și Pază (SPP).

