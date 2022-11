Cătălin, ai o viață atât de plină și eu te știu de atât de mult timp, încât îmi este al naibii de greu să fac acest interviu. Hai să începem în cel mai banal mod: ce faci, cum te regăsim acum? La fel de ocupat cum te știu sau…

Sunt la fel de ocupat și îmi place extraordinar de mult ceea ce fac. În acest moment mă întorc dintr-un periplu care a inclus Săptămânile Modei de la New York, Paris, am avut un show excepțional în față la Acropole, cu un public de peste 6.000 de persoane, în Atena, au fost Săptămânile Modei din țară și multe alte evenimente în România. Și anul încă nu s-a terminat, până pe 20 decembrie am multe prezentări, atât în țară, cât și în străinătate.

Nu mai e pentru nimeni un secret faptul că ai avut câteva tentative de suicid. Privind în urmă, regreți că ai încercat să-ți iei viața, că ți-ai dorit să mori?

Da, nu este un secret. Au fost momente de slăbiciune, pe care le avem cu toții la un moment dat în viață. Dând timpul înapoi, realizez că a fost o prostie. Nu merită să îți iei viața pentru nimeni și nimic în lumea asta. În viață, singurii care pot face ordine sunteți tu și Dumnezeu. Regret că am gândit să aleg o asemenea cale, eram tânăr. Dar m-au întărit și aș putea să le dau sfaturi celor care ajung să se gândească la acest lucru. Le-aș spune că viața merită trăită.

Știu că, în trecut, ai avut o experiență aproape paranormală cu un șaman. Ne poți povesti mai multe? Cum te-a schimbat experiența asta?

Da, am avut șansa să particip la cel mai mare festival al șamanilor, care se desfășoară la Lima. A fost o experiență tristă, atunci am aflat că murise bunica mea, cea care m-a crescut. M-a schimbat această experiență, pentru că am văzut, am simțit, am aflat niște lucruri în jungla amazoniană, unde am trăit acest moment, despre ceea ce înseamnă puterea unui șaman adevărat. Am ajuns acolo cu o canoe. Șamanul adevărat îți spune că nu este bine să spui, să povestești ceea ce ai văzut, ai simțit în această călătorie inițiatică. Este un ritual, o experiență individuală.

Ai mai avut astfel de călătorii inițiatice, mistice, ulterior?

Am mers în toate centrele energetice și solare ale lumii, inclusiv în România, în Ceahlău, Rarău, Sarmizegetusa. Am vrut să văd ce se întâmplă în aceste locuri în care te poți încărca, într-adevăr, cu energie.

La final, aș vrea să aflu și ce proiecte profesionale mai ai pentru viitorul apropiat, că știu prea bine că nu suporți să stai degeaba..

Majoritatea sunt legate de fashion. Am câteva prezentări în țară, apoi voi avea show-uri la Dubai, la Abu Dhabi și Geneva. Am început să lucrez la cele două colecții pentru Paris Fashion Week și New York Fashion Week. Am și un proiect de televiziune, însă mă gândesc dacă voi avea timp să mă implic, având în vedere și proiectele imobiliare pe care le desfășor.

