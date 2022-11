Nu am niciun truc. Ești tu bună. Nu am niciun truc.

Ce dietă ține Anca Serea

Serios! Pentru o mamă cu 6 copii…

Mulțumesc! Cred că muncesc foarte mult și sunt un om foarte activ, optimist și găsesc o rezolvare în tot ceea ce fac. Nu am niciun secret. Poate și pentru că eu chiar nu am fumat niciodată, nu beau alcool, mănânc sănătos și evit alimentele care sunt nesănătoase și așa mai departe.

Cine se ocupă cu gătitul acasă? Nu e ușor să faci mâncare pentru o familie așa de numeroasă.

Eu. Gătesc aproape orice. Prepar absolut tot. Să vedeți la mine pe Instagram! Dar pot să vă spun ce am gătit ieri. Am gătit o ciorbă din curcan cu multe legume și un ostropel de curcan cu piure. Unii au vrut piure, alții au vrut orez.

Vedeta gătește pentru cei 6 copii ai săi

Mă așteptam să spui cartofi prăjiți. Chiar, la fast-food mergeți?

Mâncăm și cartofi prăjiți. Le fac cu șnițele sau cu grătar. În general, le dau cam ce își doresc. Nu le impun. Mai mergem și la fast-food, da. Nu sunt o mamă împătimită și nici o mamă cum s-ar crede, ca la carte. Și chiar le încurajez pe mămici ca, uneori, să facă excepții, pentru că excepțiile sunt sănătoase. Chiar dacă ne-am dorit să trăim într-o lume perfectă, lumea perfectă nu există decât dacă ne-o creăm noi, aparent perfectă. Deci da, ei mai mănâncă și la fast-food, la petreceri, sau, dacă mă roagă, mai mergem și aici, o dată pe lună, nu știu exact.

Nu le interzic, sincer, nimic din tot ce e cu măsură și cu echilibru. Nu ai ce să faci. Și dacă ar pleca de acasă, sunt adolescenți, nu poți să-i controlezi să nu mănânce. Mi se pare aiurea și nici nu sunt omul ăla. Ar trebui să fii constant când iei decizii din acestea și trebuie să fii și tu un exemplu, ca să le interzici lor să facă niște lucruri.

Nu a băut niciodată alcool

Ai o siluetă de invidiat. Există vreun aliment pe care nu îl consumi?

Da, evit să mănânc carne în cantitate foarte mare și nu prea mănânc zahăr. Nu sunt mare fan dulce. Nu. Și nu beau alcool, nu am băut niciodată.

Ți-ai impus tu să nu consumi alcool? Nu ai încercat niciodată, nici măcar de curiozitate?

Nu. Pur și simplu nu am băut niciodată. Nu mă atrage deloc. Nu mi se potrivește. Cred că o femeie, în general, ar trebui să aibă o conduită și nu că aș avea ceva, Doamne ferește!, cu doamnele care consumă alcool, dar nu am încercat. Nu am fost curioasă. Nu am avut curiozitatea aceasta.

