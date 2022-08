– Ești genul care s-a refugiat în muncă, după divorț? Sau mai degrabă ai încercat să te focusezi pe tine, ca om, ca femeie, ca mamă? Cum te-ai schimbat tu, în cursul acestui an?

– Sunt o persoană extrem de activă și am un program foarte plin. Dintotdeauna mă împart între serviciu, evenimente, antrenamentele Renatei, distracțiile ei și treburile gospodărești, și nimic din aceste lucruri nu s-a schimbat. Alerg de dimineața până seara târziu, dar este modul meu de a trăi, de a-mi petrece timpul și cred că m-aș și plictisi dacă aș sta prea mult degeaba. Și munca la Focus este una continuuă. Sunt 100% conectată cu actualitatea, cu telespectatorii Prima TV.

Ce se întâmplă în viața amoroasă a Liviei Graur, după divorțul de tatăl fiicei sale

– Sunt convinsă că ai deja admiratori… Te simți pregătită pentru o altă poveste de dragoste sau crezi că trebuie să mai treacă timp?

– Viața este plină de surprize, iar eu am încetat de mult să-mi mai fac planuri. Cred că ce e menit să se întâmple se va întâmpla oricum mai devreme sau mai târziu, așa că am început să las totul să se desfășoare conform planului Celui de Sus. Destinul e ceva cu care nu te poți lupta și nici nu i te poți împotrivi.

– Citeam că ai în plan o vacanță alături de fiica ta… S-au concretizat planurile?

– Sigur că s-au concretizat! Vom pleca în Tunisia în august, este destinația pe care am ales-o împreună. Ne vor însoți niște prieteni foarte buni și abia așteptăm să vedem ce ne rezervă destinația. Nu am mai fost niciodată acolo, iar Renata este foarte încântată să viziteze deșertul Sahara, dar și să încerce bucătăria specifică locului. Eu sunt de părere că lumea e prea mare ca să mergi de două ori în același loc, așa că vom încerca mereu o destinație nouă de vacanță. Mai avem multe pe listă!

– Livia, ești o prezență discretă și nu se știu prea multe lucruri despre tine. Așadar, cine ești tu dincolo de jobul de jurnalist? Ce hobby-uri ai, ce îți place să faci? Și ce nu-ți place…

– Sunt o persoană activă, nu pot sta locului nicio secundă. Îmi place să ies, să mă plimb, să petrec timp în natură și îmi încarc bateriile astfel. Câteodată însă am nevoie și de puțin timp cu mine, să citesc o carte, să văd un film bun. Am învățat să mă bucur de lucrurile mici. Privesc stelele când e senin și pot sta ore în șir să mă uit la cerul plin de luminițe. La fel cum ador să privesc trandafirii din grădina mea atunci când înfloresc, sau mă bucur precum un copil atunci când înfloresc pomii fructiferi pe care îi am.

Ce regrete are prezentatoarea TV

– Regreți ceva, până acum?

– Regretele mele sunt legate de bunicii mei. I-am iubit foarte mult pe amândoi și, din păcate, nu am putut să fiu niciodată alături de niciunul dintre ei în ultimele clipe. Asta m-a făcut să prețuiesc fiecare moment pe care îl am alături de cei dragi mie și să înțeleg cât de mult poate să doară o clipă în care poate preferăm să facem altceva sau să fim altundeva.

