Cât se dă dar la nuntă în 2026

Darul de nuntă devine din ce în ce mai mult o povară financiară pentru invitați, într-un context economic nesigur. Potrivit Observatornews.ro, mirii din 2026 își reduc așteptările, mulțumindu-se să nu rămână datori după marele eveniment.
 
În medie, o persoană singură oferă 1.000 de lei, iar un cuplu între 2.000 și 3.000 de lei, sumele crescând dacă mirii sunt apropiați.
 
„Undeva la 2.500, două persoane”, au mărturisit unii invitați despre suma pe care o oferă în mod obișnuit. Încă din 2025, cadoul și darul de nuntă se dau direct cu cardul. Mulți dintre invitații care nu pot ajunge, aleg să le trimită mirilor sumele oferite drept cadou prin transfer bancar.
 
„Toată lumea este conștientă că nu toți punem în plic cât se spune. În primul rând, este în funcție de cum ne permitem, apoi de relația pe care o avem și de respectul primit la eveniment”, a explicat și organizatorul de evenimente Carmen Ioniță.

Ce alte cheltuieli mai apar odată cu participarea la nuntă

Pe lângă dar, participarea la o nuntă presupune și alte cheltuieli: ținute, transport și cazare. Din aceste motive, mulți refuză invitațiile, iar media nunților a scăzut semnificativ.
 
„Evenimentele erau mult mai mari, între 80 și 300 de persoane, poate și mai mari. În prezent, media evenimentelor este cu cel puțin 30% mai mică. Preferă să vină cu 50-60 de persoane, maxim 70 la o nuntă”, a mai spus Carmen Ioniță.

Câți bani cheltuie mirii pentru o nuntă

În condițiile în care costul mediu cu un invitat ajunge la aproximativ 150 de euro, mirii încearcă să își planifice nunțile astfel încât să nu depășească bugetul.
 
„Noi, dacă ieșim pe zero, e perfect. Chiar dacă ieșim un pic sub zero, asta este, cheltuielile trebuie să ni le asigurăm”, au declarat doi miri pentru sursa citată mai sus, confirmând tendința de a organiza evenimente mai mici pentru a evita datoriile.

Dominic Fritz a postat o poză cu Ilie Bolojan făcută în biroul premierului și a anunțat ce face USR dacă PSD dărâmă Guvernul alături de AUR

