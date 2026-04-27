Șeful Executivului a avertizat că moțiunea de cenzură depusă de opoziție reprezintă, în viziunea sa, semnalul oficial pentru cristalizarea unei noi coaliții între PSD și AUR, ambele partide urmărind de fapt declanșarea alegerilor anticipate. Bolojan a criticat dur acest demers, susținând că un astfel de scenariu va arunca România într-o instabilitate economică severă, va periclita fondurile din PNRR și va bloca proiecte vitale de infrastructură, totul pentru niște calcule politice electorale.

Premierul acuză PSD că a dinamitat guvernarea şi a încălcat toate înţelegerile: „Partidul Social Democrat, care a dinamitat guvernarea, încălcând toate înţelegerile care au fost făcute de comun acord, căutându-şi un aliat pentru această moţiune, pe de-o parte îşi măreşte şansele de a trece moţiunea, dar, pe de altă parte, pregăteşte, practic, o nouă alianţă şi asistăm, de facto, tot la o nouă coaliţie care se formează”.

21:52 - Acum 60 minute Despre propunerea AUR pentru un guvern de uniune națională Referitor la propunerea AUR privind un guvern de unitate națională, Ilie Bolojan a subliniat că marea provocare nu constă în simpla aducere la masa puterii a mai multor formațiuni, ci în schimbarea profundă a mentalității politice și în asumarea curajului de a le explica alegătorilor că bunăstarea nu apare peste noapte, ci este rezultatul exclusiv al unor reforme structurale dificile. George Simion și Sorin Grindeanu. Foto: Inquam Photos /George Călin

21:49 - Acum o ora Se presupune că PSD și AUR au în plan anticipatele Ilie Bolojan a afirmat că, în viziunea sa, PSD și AUR mizează pe declanșarea alegerilor anticipate, acesta fiind motivul real pentru care au provocat actuala criză politică, fără a ține cont de pierderile economice severe pe care acest scenariu le va genera pentru țară. „Singura concluzie este că vom avea foarte probabil o majoritate de tip PSD-AUR, sau o formulă de genul acesta, pe faţă sau pe dos şi atunci trebuie să-şi asume responsabilitatea pentru modul în care gestionează aceste lucruri”, a afirmat Ilie Bolojan. Întrebat dacă are cunoştinţă că PSD şi AUR pregătesc un guvern împreună, Ilie Bolojan a răspuns: „Momentan sunt la capitolul demolări. Asta constatăm”.

21:41 - Acum o ora PNL nu va mai sta la masă cu PSD. „Voi lupta pentru modernizarea României” În eventualitatea în care guvernul va cădea la moțiunea de cenzură, Ilie Bolojan spune că va asigura interimatul cu un mandat limitat pentru a închide proiectele urgente deja începute, subliniind că rămâne la conducerea PNL pentru a lupta pentru o Românie modernă, în care munca este respectată, iar integritatea administrativă primează în fața jocurilor politice.

21:35 - Acum o ora „Nu îmi voi da demisia până la moțiune. Voi duce lucrurile până la capăt chiar dacă nu arată bine” Ilie Bolojan a exclus categoric varianta unei demisii înainte de votul parlamentar, afirmând că își va asuma mandatul până la capăt indiferent de riscuri și reiterând că nu va amăgi populația cu promisiuni populiste, deoarece creșterile salariale sustenabile pot veni doar după o dezvoltare reală a economiei. „Dacă aş constatat că există o soluţie care rezolvă lucrurile de pe zi pe alta sau care vine cu nişte soluţii care duc ţara într-o direcţie incomparabil mai bună după ce am dus-o într-o fundătură, n-ar fi o problemă să mă retrag din ea. Dar nu există astfel de soluţii şi atât cât timp sunt pe această funcţie, fac ce este necesar pentru ţara noastră”, a spus liderul liberal.

21:32 - Acum o ora Bolojan: „Am avut o colaborare bună în toată această perioadă cu președintele Nicușor Dan” Nicușor Dan îl salută pe Ilie Bolojan. Foto: Dumitru Angelescu

21:29 - Acum o ora „Șobolanii din debara” sunt în mare parte de la PSD, dar și celelate partide au oamenii lor Revenind la metafora „șobolanilor din debara”, Ilie Bolojan a afirmat că lupta împotriva din aceste zile este alimentată de „băieții deștepți” din energie și companii de stat cărora le-a tăiat accesul la banul public, recunoscând că, deși majoritatea profită de pe filiera PSD, există și oameni din alte partide, inclusiv PNL, care ocupă funcții de stat privilegiate și sunt deranjați de aceste măsuri.

21:26 - Acum o ora „Deparazitarea” sistemului energetic Bolojan a subliniat necesitatea unei „deparazitări” a rețelelor electrice, proces prin care a deranjat numeroase interese după descoperirea unei mulțimi de firme și licențe inactive. „Să îi încurajăm pe cei care vor cu adevărat să investească”, a transmis șeful guvernului.

21:22 - Acum 2 ore Bolojan recunoaște că și PNL a contribuit la măriri nesustenabile de salarii și pensii Premierul a admis deschis că actualul impas bugetar a fost provocat de iresponsabilitatea fostelor guvernări, recunoscând că și propriul partid, PNL, alături de PSD, a participat la risipirea banului public prin majorări necontrolate de pensii și salarii pe care acum nu mai este dispus să le repete.

21:20 - Acum 2 ore Prioritatea numărul 1 a guvernului Ilie Bolojan a avertizat că cea mai critică problemă a actualei crize politice este blocarea accesării fondurilor europene, subliniind că instabilitatea guvernamentală riscă să ducă la pierderea a milioane și milioane de euro esențiali pentru dezvoltarea țării. „Pierderea fondurilor europene înseamnă scăderea încrederii investitorilor, înseamnă creșterea dobânzii – costuri pe termen lung, iar fiecare cetățean român va plăti niște costuri în plus pentru aceste creșteri.”, a explicat șeful guvernului.

21:01 - Acum 2 ore Despre Legea salarizării: „Să nu ne batem joc de oameni” Referitor la noua Lege a salarizării, Ilie Bolojan a lansat un avertisment dur împotriva populismului, subliniind că promisiunile de majorări fără reforme structurale serioase reprezintă o „bătaie de joc” la adresa cetățenilor care vor fi, din nou, amăgiți. Premierul a precizat că sustenabilitatea creșterilor salariale depinde exclusiv de eficientizarea aparatului administrativ și de o reformă reală, fără de care orice mărire din pix va fi rapid anulată de inflație sau de lipsa fondurilor bugetare.

21:11 - Acum 2 ore Cea mai mare problemă, în viziunea lui Bolojan: „Nimeni nu își asumă” Cea mai mare îngrijorare a lui Ilie Bolojan este lipsa de asumare în fața pierderilor masive pe care România le va suferi din cauza crizei politice actuale, premierul avertizând că blocajul administrativ va periclita direct proiectele majore de infrastructură, precum construcția de autostrăzi și spitale, a căror finalizare depinde de o stabilitate guvernamentală imediată. Ilie Bolojan și Sorin Grindeanu. Foto: Inquam Photos-Octav Ganea

21:08 - Acum 2 ore Grindeanu minte în privința colaborării cu AUR cum a mințit și în privința Coaliției: „Se cristalizează o nouă majoritate” Premierul Ilie Bolojan l-a acuzat dur pe Sorin Grindeanu de dezinformare în privința colaborării cu AUR, susținând că liderul social-democrat ascunde nemulțumirea multor aleși PSD care se tem că această instabilitate politică va genera costuri economice enorme și va pune în pericol atragerea fondurilor esențiale din PNRR. El a amintit afirmaţia pe care liderul PSD a făcut-o la Bruxelles în faţa unor oficiali europeni că nu va exista nicio colaborare politică cu AUR precizând că Grindeanu a demonizat atunci partidul condus de George Simion, iar acum.

21:06 - Acum 2 ore Moțiunea, semnalul formării unei noi coaliții politice Bolojan a sugerat că moțiunea de cenzură nu este doar un demers de dărâmare a Guvernului, ci semnalul formării unei noi coaliții politice, proces care ar facilita trecerea votului prin cristalizarea unei majorități alternative. „Problema pe care o avem este că, atunci când acţionezi pentru a dărâma un guvern, oamenii raţionali, mai ales în astfel de situaţii în care este România, trebuie să se gândească ce punem în loc, care este următorul pas, cine este viitorul premier, cine poate să ducă această mare responsabilitate, pe ce partide se va baza şi care sunt propunerile, care sunt lucrurile pe care nu le-am putut face într-o guvernare, care s-ar putea să-şi încheie activitatea sau care ne-au fost blocate în această guvernare şi pe care o nouă, să spunem, coaliţie le-ar pute face. Ori n-am constatat până acum că se discută astfel de lucruri”, a declarat Ilie Bolojan.

Aflat într-un moment critic pentru mandatul său, premierul Ilie Bolojan a declarat că este hotărât să lupte pentru supraviețuirea Executivului, demarând negocieri intense pentru susținerea unui guvern minoritar. Refuzând categoric tactica „achizițiilor" politice individuale, Bolojan a subliniat că va miza pe dialog și argumente administrative în discuțiile cu parlamentarii, afirmând cu tărie că nu va abandona guvernarea în fața ofensivei opoziției. Reamintim că Marian Neacşu (PSD) și Petrișor Peiu (AUR) au anunțat luni, 27 aprilie, într-o declarație comună oferită la Parlament, că PSD şi AUR vor depune împreună o moţiune de cenzură împotriva Guvernului condus de liberalul Ilie Bolojan.

Share

Google News

Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații