Răzvan Lucescu a transmis că ultima dată a vorbit cu Mircea Lucescu joi seara.

„Joi seara. Vineri a avut infarctul, joi seara am fost pe video, pe WhatsApp. Vineri, după infarct, două, trei secunde, mi-a pus Matei, fiul meu, telefonul cu el. Da, era foarte obosit, ne-am salutat. Joi seara am vorbit un pic mai mult”, a povestit Răzvan Lucescu.

Răzvan a dezvăluit că tatăl său i-a transmis că o să fie bine și o să meargă acasă.

„Mi-a zis că urmează să plece a doua zi acasă: «O să fiu bine, o să mă duc acasă. O să încep să ies la plimbare”, a declarat Răzvan Lucescu la Prosport.

Mircea Lucescu, unul dintre cei mai mari antrenori din istoria României, a murit pe 7 aprilie 2026, la vârsta de 80 de ani, după mai multe probleme de sănătate care s-au agravat în ultimele luni. Fostul selecționer era internat la Spitalul Universitar din București, unde medicii au încercat în ultimele zile să îi salveze viața.

Mircea Lucescu a fost înmormântat la Cimitirul Bellu vineri, 10 aprilie, la trei zile după ce s-a stins din viață.

Slujba înmormântării a fost oficiată de preasfințitul părinte Timotei Prahoveanul, iar Răzvan Lucescu a rostit un discurs emoționant. Fostul fotbalist Marius Niculae, în prezent angajat al Federației Române de Fotbal (FRF), a precizat la televiziunea DigiSport ce a transmis Răzvan.

„A fost impresionant, Răzvan nu și-a putut stăpâni emoțiile, dar în final a spus că speră ca tatăl lui, de acolo de sus, să fie mulțumit de ceea ce a realizat”, a spus Marius Niculae.

La finalul discursului, Răzvan Lucescu a sărutat crucea aflată pe sicriul în care se afla trupul neînsuflețit al tatălui său.









Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE