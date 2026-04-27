Răzvan Lucescu a transmis că ultima dată a vorbit cu Mircea Lucescu joi seara.

„Joi seara. Vineri a avut infarctul, joi seara am fost pe video, pe WhatsApp. Vineri, după infarct, două, trei secunde, mi-a pus Matei, fiul meu, telefonul cu el. Da, era foarte obosit, ne-am salutat. Joi seara am vorbit un pic mai mult”, a povestit Răzvan Lucescu.

 
Răzvan a dezvăluit că tatăl său i-a transmis că o să fie bine și o să meargă acasă.

„Mi-a zis că urmează să plece a doua zi acasă: «O să fiu bine, o să mă duc acasă. O să încep să ies la plimbare”, a declarat Răzvan Lucescu la Prosport.

Mircea Lucescu, unul dintre cei mai mari antrenori din istoria României, a murit pe 7 aprilie 2026, la vârsta de 80 de ani, după mai multe probleme de sănătate care s-au agravat în ultimele luni. Fostul selecționer era internat la Spitalul Universitar din București, unde medicii au încercat în ultimele zile să îi salveze viața.

Mircea Lucescu a fost înmormântat la Cimitirul Bellu vineri, 10 aprilie, la trei zile după ce s-a stins din viață.

Slujba înmormântării a fost oficiată de preasfințitul părinte Timotei Prahoveanul, iar Răzvan Lucescu a rostit un discurs emoționant. Fostul fotbalist Marius Niculae, în prezent angajat al Federației Române de Fotbal (FRF), a precizat la televiziunea DigiSport ce a transmis Răzvan.

„A fost impresionant, Răzvan nu și-a putut stăpâni emoțiile, dar în final a spus că speră ca tatăl lui, de acolo de sus, să fie mulțumit de ceea ce a realizat”, a spus Marius Niculae.

La finalul discursului, Răzvan Lucescu a sărutat crucea aflată pe sicriul în care se afla trupul neînsuflețit al tatălui său.



Dominic Fritz a postat o poză cu Ilie Bolojan făcută în biroul premierului și a anunțat ce face USR dacă PSD dărâmă Guvernul alături de AUR

Incredibil, ce transformare! E de nerecunoscut! Cum arată Marie Jeanne Ion, jurnalista răpită în Irak în 2005. Cu ce se ocupă și ce surpriză a apărut în viața ei
Viva.ro
Incredibil, ce transformare! E de nerecunoscut! Cum arată Marie Jeanne Ion, jurnalista răpită în Irak în 2005. Cu ce se ocupă și ce surpriză a apărut în viața ei
O recunoști? Este femeia care stă de 20 de ani în spatele președintilor României. Dar puțini știu unde s-a născut. Așa a început cariera ei
Unica.ro
O recunoști? Este femeia care stă de 20 de ani în spatele președintilor României. Dar puțini știu unde s-a născut. Așa a început cariera ei
Cătălin Scărlătescu, dezvăluiri scandaloase despre ce se întâmpla la filmările pentru Chefi la cuțite. Ce acuzații aduce producătorilor: „Îmi spuneau în cască...”
Elle.ro
Cătălin Scărlătescu, dezvăluiri scandaloase despre ce se întâmpla la filmările pentru Chefi la cuțite. Ce acuzații aduce producătorilor: „Îmi spuneau în cască...”
gsp
Portarul huligan a șocat Spania! » Scene violente în „șocul” pentru evitarea retrogradării
GSP.RO
Portarul huligan a șocat Spania! » Scene violente în „șocul” pentru evitarea retrogradării
Inovație istorică: gigantul chinez CATL anunță o inovație care schimbă piața auto la nivel mondial!
GSP.RO
Inovație istorică: gigantul chinez CATL anunță o inovație care schimbă piața auto la nivel mondial!
„Așteaptă-mă încă puțin, fiule, voi fi cu tine în curând”. Iar AZI această femeie și-a ținut promisiunea. A murit prin eutanasiere. De ce s-a stins fiul ei, ea nu a putut suporta asta
Libertateapentrufemei.ro
„Așteaptă-mă încă puțin, fiule, voi fi cu tine în curând”. Iar AZI această femeie și-a ținut promisiunea. A murit prin eutanasiere. De ce s-a stins fiul ei, ea nu a putut suporta asta
Ultima oră! O somitate a României a murit la o zi după ziua de naștere! Un nume respectat, o viață dedicată oamenilor!
Avantaje.ro
Ultima oră! O somitate a României a murit la o zi după ziua de naștere! Un nume respectat, o viață dedicată oamenilor!
7 camere, o bucătărie de 22 mp și 30 de feluri de trandafiri în curte! Detaliul neștiut despre vila spectaculoasă în care locuiesc Irina și Răzvan Fodor. Vezi cum arată „colțul de vacanță” al prezentatoarei Asia Express!
Tvmania.ro
7 camere, o bucătărie de 22 mp și 30 de feluri de trandafiri în curte! Detaliul neștiut despre vila spectaculoasă în care locuiesc Irina și Răzvan Fodor. Vezi cum arată „colțul de vacanță” al prezentatoarei Asia Express!

Cât se dă dar la nuntă în 2026: evenimentele au devenit tot mai restrânse și apropiații ajung să ofere chiar și 3.500 de lei
Știri România 27 apr.
Cât se dă dar la nuntă în 2026: evenimentele au devenit tot mai restrânse și apropiații ajung să ofere chiar și 3.500 de lei
Influencer american, impresionat de micul-dejun tradițional românesc: „Dieta mea s-a schimbat complet de când m-am mutat aici” | VIDEO
Știri România 27 apr.
Influencer american, impresionat de micul-dejun tradițional românesc: „Dieta mea s-a schimbat complet de când m-am mutat aici” | VIDEO
România își rescrie apărarea. Noua Analiză Strategică a MApN reînvie o idee din anii 70-80
Adevarul.ro
România își rescrie apărarea. Noua Analiză Strategică a MApN reînvie o idee din anii 70-80
Ce a pățit Sandra Izbașa când a fost oprită de Poliție. Problema pe care a avut-o gimnasta de aur a României
Fanatik.ro
Ce a pățit Sandra Izbașa când a fost oprită de Poliție. Problema pe care a avut-o gimnasta de aur a României
Avertisment pentru Nicușor Dan. Ce se întâmplă dacă refuză un premier PSD-AUR
Financiarul.ro
Avertisment pentru Nicușor Dan. Ce se întâmplă dacă refuză un premier PSD-AUR
Superliga.ro (P)
Un campionat în sine. Povestea rivalității dintre CFR și „U”
Un campionat în sine. Povestea rivalității dintre CFR și „U”
Lucruri de urmărit în etapa a șasea din play-off/play-out
Lucruri de urmărit în etapa a șasea din play-off/play-out
Cristina Ciobănașu și Vlad Gherman, din nou împreună. Anunțul cu care cei doi și-au încântat fanii: „Cel mai important este să ne simțim bine…”
Elle.ro
Cristina Ciobănașu și Vlad Gherman, din nou împreună. Anunțul cu care cei doi și-au încântat fanii: „Cel mai important este să ne simțim bine…”
Soarta nu iartă pe nimeni! Așa a ajuns să arate acum celebra femeie de afaceri! În scaun cu rotile și cu o geantă de lux în brațe, e de nerecunoscut / Foto
Unica.ro
Soarta nu iartă pe nimeni! Așa a ajuns să arate acum celebra femeie de afaceri! În scaun cu rotile și cu o geantă de lux în brațe, e de nerecunoscut / Foto
Da! Este chiar ea! Incredibil cum arată Elena Băsescu acum. A fost surprinsă de fotografi așa cum puțini se așteptau să o vadă vreodată! Gestul care i-a uimit pe toți
Viva.ro
Da! Este chiar ea! Incredibil cum arată Elena Băsescu acum. A fost surprinsă de fotografi așa cum puțini se așteptau să o vadă vreodată! Gestul care i-a uimit pe toți

Scarlett Johansson se plânge că „aplică de 20 de ani pentru un rol” și tot nu l-a obținut
Stiri Mondene 27 apr.
Scarlett Johansson se plânge că „aplică de 20 de ani pentru un rol” și tot nu l-a obținut
Serialele la care se uită actorul Daniel Nuță: „Sunt la zi cu el”. Cum îl strigă fanii când îl văd pe stradă
Exclusiv
Stiri Mondene 27 apr.
Serialele la care se uită actorul Daniel Nuță: „Sunt la zi cu el”. Cum îl strigă fanii când îl văd pe stradă
„Ăsta da bărbat!” Ce spune Laura Cosoi despre soțul ei, singurul bărbat dintr-o casă cu 5 fetițe. Gestul făcut de Cosmin Curticăpean pentru mama lui i-a lăsat pe toți fără cuvinte
TVMania.ro
„Ăsta da bărbat!” Ce spune Laura Cosoi despre soțul ei, singurul bărbat dintr-o casă cu 5 fetițe. Gestul făcut de Cosmin Curticăpean pentru mama lui i-a lăsat pe toți fără cuvinte
Culoarul pentru salvare. Un proiect de lege vrea să schimbe regulile în trafic
ObservatorNews.ro
Culoarul pentru salvare. Un proiect de lege vrea să schimbe regulile în trafic
Mircea Solcanu a detonat bomba și a spus despre Valentin Sanfira ceea ce nimeni nu a avut curaj până acum: “Probabil că s-a gândit că...”
Libertateapentrufemei.ro
Mircea Solcanu a detonat bomba și a spus despre Valentin Sanfira ceea ce nimeni nu a avut curaj până acum: “Probabil că s-a gândit că...”
Imagini incredibile: Dan Alexa, repriză de box pe gazon!
GSP.ro
Imagini incredibile: Dan Alexa, repriză de box pe gazon!
Răzvan Lucescu, despre ultimele zile ale lui Mircea Lucescu: „Tatăl meu a simțit asta, a știut”
GSP.ro
Răzvan Lucescu, despre ultimele zile ale lui Mircea Lucescu: „Tatăl meu a simțit asta, a știut”
Refuz masiv în fața recrutării: Germania se confruntă cu o reacție neașteptată
Mediafax.ro
Refuz masiv în fața recrutării: Germania se confruntă cu o reacție neașteptată
Nicușor Dan a semnat demisia...
StirileKanalD.ro
Nicușor Dan a semnat demisia...
Alex Marcu, mărturii tuburătoare la un an de la moartea Teodorei. Cât de greu îi este să treacă peste tragedie: „Lucrez cu doi psihologi”
Wowbiz.ro
Alex Marcu, mărturii tuburătoare la un an de la moartea Teodorei. Cât de greu îi este să treacă peste tragedie: „Lucrez cu doi psihologi”
Află totul despre sistemul CORI, o platformă de chirurgie robotică de ultimă generație
Advertorial
Află totul despre sistemul CORI, o platformă de chirurgie robotică de ultimă generație
Domnica Mărgescu: BYD, my new love!
Advertorial
Domnica Mărgescu: BYD, my new love!
Dinu Iancu-Sălăjanu a fost plasat sub control judiciar! Primele imagini cu politicianul, după perchezițiile DNA
Wowbiz.ro
Dinu Iancu-Sălăjanu a fost plasat sub control judiciar! Primele imagini cu politicianul, după perchezițiile DNA
Propunere neașteptată. Ce vrea Iranul pentru a redeschide Strâmtoarea Ormuz
Mediafax.ro
Propunere neașteptată. Ce vrea Iranul pentru a redeschide Strâmtoarea Ormuz
Caz șocant în București. O femeie a ajuns în stare critică după un lifting facial: „Noi am pregătit acum, am luat sicriul, loc de veci..”
KanalD.ro
Caz șocant în București. O femeie a ajuns în stare critică după un lifting facial: „Noi am pregătit acum, am luat sicriul, loc de veci..”

Ilie Bolojan, în căutare de susținere pentru un guvern minoritar, dar resemnat în fața moțiunii: „PSD și AUR au în plan anticipatele”
Politică 27 apr.
Ilie Bolojan, în căutare de susținere pentru un guvern minoritar, dar resemnat în fața moțiunii: „PSD și AUR au în plan anticipatele”
Câți prefecți și secretari de stat de la PSD își dau demisia la cererea lui Sorin Grindeanu. Județele în care prefecții sunt de la social-democrați
Politică 27 apr.
Câți prefecți și secretari de stat de la PSD își dau demisia la cererea lui Sorin Grindeanu. Județele în care prefecții sunt de la social-democrați
EXCLUSIV | One United Properties, cel mai mare developer imobiliar din România, își face intrarea în Iași. Proiect de anvergură pe fosta platformă Iasitex
ZiaruldeIasi.ro
EXCLUSIV | One United Properties, cel mai mare developer imobiliar din România, își face intrarea în Iași. Proiect de anvergură pe fosta platformă Iasitex
De câte puncte mai are nevoie Universitatea Craiova pentru a deveni matematic campioană în Superliga. Toate calculele
Fanatik.ro
De câte puncte mai are nevoie Universitatea Craiova pentru a deveni matematic campioană în Superliga. Toate calculele
De ce ne face ploaia să ne simțim mai bine. Explicațiile științifice puțin cunoscute din spatele unui fenomen aparent banal
Spotmedia.ro
De ce ne face ploaia să ne simțim mai bine. Explicațiile științifice puțin cunoscute din spatele unui fenomen aparent banal