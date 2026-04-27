Numărul prefecților, secretarilor și subsecretarilor de stat de la PSD

Sorin Grindeanu, președintele PSD, le-a cerut, luni, oficial prefecților și secretarilor de stat social-democrați să demisioneze pentru a marca ieșirea totală de la guvernare. Aceștia urmează să fie înlocuiți cu interimari de la PNL, USR sau UDMR, în funcție de județ.

Astfel, își vor da demisia 25 de prefecți, din următoarele județe: Argeș, Bacău, Bistrița, Brăila, Buzău, Caraș-Severin, Călărași, Dâmbovița, Dolj, Galați, Gorj, Hunedoara, Ialomița, Maramureș, Mehedinți, Neamț, Olt, Prahova, Suceava, Teleorman, Timiș, Tulcea, Vaslui, Vâlcea și Vrancea.

PSD mai deține cel puțin 20 de funcții de subprefecți, în județele cu președinți de Consilii Județene de la PNL și UDMR.

De asemenea, PSD mai are aproximativ 50 de funcții de secretari sau subsecretari de stat.

Ce a cerut Sorin Grindeanu

Grindeanu le-a cerut secretarilor de stat și prefecților PSD să își dea demisia în perioada următoare.

„Am supus atenției colegilor următoarea decizie, aceea de a semna sau nu această moțiune, acest demers parlamentar. Decizia politică din BPN a fost în unanimitate ca deputații și senatorii să semeze și să voteze această moțiune. Vreau să fac următoarea precizare: cer secretarilor de stat ai PSD și prefecților PSD să își prezinte demisiile în perioada următoare, astfel încât atunci când vom avea moțiune să avem lucrurile cât se poate de clare, fără să mai apară discuții cum că unii sunt în continuare în arcul guvernamental. Deci acesta este apelul meu pentru prefecți, într-un termen rezonabil, astfel încât să nu dea totuși lucrurile peste cap în administrație”, a spus Grindeanu, aflat la Parlament.

Există mai multe alianțe locale între PSD și AUR

Sorin Grindeanu a declarat luni, 27 aprilie, după ședința Biroului Permanent al partidului, că decizia ca social-democrații să depună moțiune de cenzură alături de AUR a fost votată în unanimitate și a susținut că înțelegerea cu partidul lui George Simion se oprește aici.

Dacă la nivel central cele două partide lăsa impresia că sunt adversare, AUR și PSD lucrează deseori împreună în consiliile locale sau județene.

De exemplu, AUR și PSD colaborează în Consiliul General al Municipiului București (CGMB). Cele două partide, alături de PUSL, au boicotat trei ședințe la rând ale CGMB pentru a nu valida un mandat de consilier REPER, ce ar fi înclinat balanța în favoarea unei majorități de +1 pentru edilul Ciprian Ciucu, potrivit Cotidianul.

Și la Bacău alianța PSD-AUR funcționează bine la Consiliul Județean, care este condus de social-democrata Ionela-Cristina Breahnă-Pravăț, iar vicepreședinte este Gelu Margină de la AUR. Social-democrații l-au susținut și pe Dragoș Ștefan de la AUR pentru funcția de viceprimar al municipiului Bacău.

De asemenea, Consiliul Județean Prahova este condus de Virgiliu Nanu (PSD), iar vicepreședinte este Dumitrescu Călin Ferentz Vlad (AUR), în urma negocierilor dintre cele două partide. Și Consiliul Județean Vrancea este un alt exemplu de alianță între PSD-AUR, fiind condus de social-democratul Nicușor Halici și de vicepreședintele Sorin Pîslaru de la AUR.

