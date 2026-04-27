„PSD și AUR au confirmat azi dimineață ceea ce mulți dintre noi știam. Cele două partide sunt din același aluat. Iar moțiunea depusă e, așa cum au spus ei, «primul pas pe drumul lor comun». Mulțumim pentru claritate, măcar atât. Se limpezesc apele. «Suveranismul» este doar o altă față a pesedismului. 26 de miliarde de euro pentru spitale, școli, locuri de muncă, apărarea țării sunt pentru PSD și AUR un detaliu irelevant. Revenirea PSD la putere e singurul lucru care contează”, a transmis Fritz.

Dominic Fritz a postat o poză cu Ilie Bolojan făcută în biroul premierului și a anunțat ce face USR dacă PSD răstoarnă Guvernul alături de AUR
Dominic Fritz și Ilie Bolojan în biroul premierului de la Guvern. În spate se observă unul dintre tablourile „Car cu boi” pictate de Nicolae Grigorescu. Foto: Facebook Dominic Fritz

Și a continuat: „Să fie clar ce înseamnă o moțiune de cenzură în acest moment: luni de instabilitate politică. Un nou tăvălug al prețurilor, rate care vor crește, locuri de muncă mai puține. România nu-și permite haosul pe care îl pregătesc PSD și AUR. Nu au nicio remușcare pentru ceea ce le fac românilor, pentru răul pe care-l fac României. Nu ne intimidează această manevră. Dimpotrivă”.

El a precizat că USR a intrat la guvernare în iunie 2025 „cu obiectivul de a repara dezechilibrele produse de guvernarea anterioară” și ca să înceapă „reformele de care statul are nevoie, reforme amânate de-a lungul anilor de fiecare guvernare”, iar „drumul spre reformă a fost sabotat de PSD”, care, susține el, „acum și-au dat arama pe față”.

„USR va rămâne consecvent cu principiile și deciziile sale. O repet: dacă PSD dă jos acest guvern cu mâna AUR, nu vom negocia o nouă coaliție cu PSD. Pentru că drumul proeuropean al României nu poate fi doar un slogan convenabil, de aruncat la gunoi atunci când o alianță cu extremiștii promite mai mult acces la resursele statului”, a mai transmis Fritz.

PSD și AUR vor depune moțiune de cenzură comună împotriva Guvernului Bolojan, deși Grindeanu a exclus o alianță cu partidul lui Simion

Marian Neacşu (PSD) și Petrișor Peiu (AUR) au anunțat luni, 27 aprilie, într-o declarație comună oferită la Parlament, că PSD şi AUR vor depune împreună o moţiune de cenzură împotriva Guvernului condus de liberalul Ilie Bolojan.

„În urma mai multor rânduri de discuţii între conducerile partidelor noastre, s-a decis ca eu şi domnul Petrişor Peiu să ne ocupăm de partea tehnică a unei moţiuni de cenzură comune. Din acest motiv ne aflăm astăzi aici. Este un lucru exclusiv tehnic. Abordarea politică va fi probabil explicată în cursul acestei zile de către preşedinţii de partide. Aşa după cum cunoaşteţi, noi avem la ora 14.00 convocat un Birou Permanent Național în care se va lua decizia finală”, a spus fostul vicepremier Marian Neacșu.

Întrebat de jurnaliști dacă acesta este primul pas pentru o viitoare colaborare PSD-AUR și la guvernare, Neacșu a răspuns: „Orice drum începe cu primul pas”.

Petrișor Peiu, care din noiembrie 2025 este președinte al Consiliului Național de Conducere al AUR, a adăugat că partidul lui George Simion face „un demers comun” cu PSD de redactare a moţiunii de cenzură, care să fie dezbătută și apoi votată în Parlament „undeva la începutul lunii mai”, astfel încât Guvernul Bolojan să cadă.

Pentru căderea Guvernului este nevoie de 233 de voturi în Parlament. PSD și AUR au împreună 220 de parlamentari, deci mai este nevoie de încă 13 parlamentari care să voteze, astfel încât să treacă moțiunea de cenzură.

Reamintim că Grindeanu a spus de mai multe ori că social-democrații nu vor face coaliție sau alianță cu AUR cât timp el va conduce partidul.

PSD și-a retras miniștrii din Guvern și a provocat o criză politică, iar Ilie Bolojan a rupt coaliția cu partidul lui Grindeanu

Situația politică este extrem de complicată. România a intrat în criză politică pe 20 aprilie, când PSD a votat, într-o ședință cu 5.000 de membri, să îi retragă sprijinul politic premierului Ilie Bolojan, care este și președintele PNL. Acesta a primit și un ultimatum de 72 de ore ca să demisioneze, altfel miniștrii PSD vor fi retrași din Guvern și urmează o moțiune de cenzură.

Pe 21 aprilie, Bolojan a anunțat că liberalii rup coaliția cu PSD, formată în iunie 2025, din cauza crizei provocate de partidul lui Sorin Grindeanu.

Pe 22 aprilie, președintele Nicușor Dan s-a văzut separat cu fiecare partid al fostei coaliții PSD-PNL-USR-UDMR, în contextul în care partidul condus de Sorin Grindeanu a anunțat că își va retrage miniștrii din Guvernul Bolojan. La finalul zilei, într-o scurtă declarație televizată, șeful statului a concluzionat: „Calm și vom trece prin asta”.

Pe 23 aprilie, miniştrii PSD şi-au depus demisiile la Palatul Victoria. În aceeași zi, premierul Ilie Bolojan a anunțat că a luat act de demisiile celor 6 miniștri PSD şi că va trimite preşedintelui Nicușor Dan noile propuneri de interimari, iar șeful statului le-a semnat pe 25 aprilie.

Cine preia interimar portofoliile PSD: 

  • Dragoş Pîslaru – Ministerul Muncii
  • Cseke Attila – Ministerul Sănătăţii
  • Tanczos Barna – Ministerul Agriculturii
  • Cătălin Predoiu – Ministerul Justiţiei
  • Ilie Bolojan – Ministerul Energiei
  • Radu Miruţă – Ministerul Transporturilor.

Foarte important, preşedintele Nicuşor Dan a declarat pe 24 aprilie, după summitul Consiliului European din Cipru, că dacă PNL sau PSD îi va spune că vor un guvern minoritar, cu susţinerea partidului AUR, el va refuza.

Acum este așteptată moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan. Pe 27 aprilie, președintele AUR, George Simion, a declarat că AUR și PSD vor depune moțiunea de cenzură comună când vor aduna 233 de semnături, adică numărul necesar de voturi pentru ca Executivul să pice în Parlament.

România plătește amenda pe lene. Fiecare român a moștenit o datorie de 60.000 de lei de la guvernarea Ciucă-Ciolacu, din cauza împrumuturilor de miliarde de euro 
Anunțul venit în urmă cu scurt timp. Olguța Vasilescu a spus clar: „Sorin Grindeanu...”
Viva.ro
Anunțul venit în urmă cu scurt timp. Olguța Vasilescu a spus clar: „Sorin Grindeanu...”
O recunoști? Este femeia care stă de 20 de ani în spatele președintilor României. Dar puțini știu unde s-a născut. Așa a început cariera ei
Unica.ro
O recunoști? Este femeia care stă de 20 de ani în spatele președintilor României. Dar puțini știu unde s-a născut. Așa a început cariera ei
Cătălin Scărlătescu, dezvăluiri scandaloase despre ce se întâmpla la filmările pentru Chefi la cuțite. Ce acuzații aduce producătorilor: „Îmi spuneau în cască...”
Elle.ro
Cătălin Scărlătescu, dezvăluiri scandaloase despre ce se întâmpla la filmările pentru Chefi la cuțite. Ce acuzații aduce producătorilor: „Îmi spuneau în cască...”
gsp
Portarul huligan a șocat Spania! » Scene violente în „șocul” pentru evitarea retrogradării
GSP.RO
Portarul huligan a șocat Spania! » Scene violente în „șocul” pentru evitarea retrogradării
Inovație istorică: gigantul chinez CATL anunță o inovație care schimbă piața auto la nivel mondial!
GSP.RO
Inovație istorică: gigantul chinez CATL anunță o inovație care schimbă piața auto la nivel mondial!
„Așteaptă-mă încă puțin, fiule, voi fi cu tine în curând”. Iar AZI această femeie și-a ținut promisiunea. A murit prin eutanasiere. De ce s-a stins fiul ei, ea nu a putut suporta asta
Libertateapentrufemei.ro
„Așteaptă-mă încă puțin, fiule, voi fi cu tine în curând”. Iar AZI această femeie și-a ținut promisiunea. A murit prin eutanasiere. De ce s-a stins fiul ei, ea nu a putut suporta asta
Alertă astrală pentru azi! Nicoleta Svârlefus anunță ziua care poate schimba tot: 26 aprilie! Uranus lovește puternic și rescrie regulile jocului! Ce zodii vor avea de suferit
Avantaje.ro
Alertă astrală pentru azi! Nicoleta Svârlefus anunță ziua care poate schimba tot: 26 aprilie! Uranus lovește puternic și rescrie regulile jocului! Ce zodii vor avea de suferit
7 camere, o bucătărie de 22 mp și 30 de feluri de trandafiri în curte! Detaliul neștiut despre vila spectaculoasă în care locuiesc Irina și Răzvan Fodor. Vezi cum arată „colțul de vacanță” al prezentatoarei Asia Express!
Tvmania.ro
7 camere, o bucătărie de 22 mp și 30 de feluri de trandafiri în curte! Detaliul neștiut despre vila spectaculoasă în care locuiesc Irina și Răzvan Fodor. Vezi cum arată „colțul de vacanță” al prezentatoarei Asia Express!

Cum va fi vremea mâine. Prognoza meteo pentru marți, 28 aprilie 2026
Știri România 15:25
Cum va fi vremea mâine. Prognoza meteo pentru marți, 28 aprilie 2026
Dan Claudiu Tănăsescu a murit. Fostul jurnalist sportiv, medic și primar în Mogoșoaia avea 88 ani
Știri România 14:59
Dan Claudiu Tănăsescu a murit. Fostul jurnalist sportiv, medic și primar în Mogoșoaia avea 88 ani
SURSE Grupul politic care ar putea decide soarta lui Bolojan: negocieri tensionate și acuzații dure înainte de moțiune
Adevarul.ro
SURSE Grupul politic care ar putea decide soarta lui Bolojan: negocieri tensionate și acuzații dure înainte de moțiune
Haos uluitor la Rapid! De ce a fost Aioani băgat în teren? „Amatorism! A simțit o jenă și la încălzire”
Fanatik.ro
Haos uluitor la Rapid! De ce a fost Aioani băgat în teren? „Amatorism! A simțit o jenă și la încălzire”
Avertisment pentru Nicușor Dan. Ce se întâmplă dacă refuză un premier PSD-AUR
Financiarul.ro
Avertisment pentru Nicușor Dan. Ce se întâmplă dacă refuză un premier PSD-AUR
Superliga.ro (P)
Un campionat în sine. Povestea rivalității dintre CFR și „U”
Un campionat în sine. Povestea rivalității dintre CFR și „U”
Lucruri de urmărit în etapa a șasea din play-off/play-out
Lucruri de urmărit în etapa a șasea din play-off/play-out
Cristina Ciobănașu și Vlad Gherman, din nou împreună. Anunțul cu care cei doi și-au încântat fanii: „Cel mai important este să ne simțim bine…”
Elle.ro
Cristina Ciobănașu și Vlad Gherman, din nou împreună. Anunțul cu care cei doi și-au încântat fanii: „Cel mai important este să ne simțim bine…”
Soarta nu iartă pe nimeni! Așa a ajuns să arate acum celebra femeie de afaceri! În scaun cu rotile și cu o geantă de lux în brațe, e de nerecunoscut / Foto
Unica.ro
Soarta nu iartă pe nimeni! Așa a ajuns să arate acum celebra femeie de afaceri! În scaun cu rotile și cu o geantă de lux în brațe, e de nerecunoscut / Foto
Da! Este chiar ea! Incredibil cum arată Elena Băsescu acum. A fost surprinsă de fotografi așa cum puțini se așteptau să o vadă vreodată! Gestul care i-a uimit pe toți
Viva.ro
Da! Este chiar ea! Incredibil cum arată Elena Băsescu acum. A fost surprinsă de fotografi așa cum puțini se așteptau să o vadă vreodată! Gestul care i-a uimit pe toți

Cum a apărut Ioana, unica fiică a lui Ion Țiriac, în vacanță. Imaginile care au făcut senzație pe Instagram
Stiri Mondene 15:00
Cum a apărut Ioana, unica fiică a lui Ion Țiriac, în vacanță. Imaginile care au făcut senzație pe Instagram
Rețeta de brioșe fără zahăr și făină, recomandată de Laura Cosoi. „Nu știam ce să le mai pun copiilor la pachet”
Stiri Mondene 14:51
Rețeta de brioșe fără zahăr și făină, recomandată de Laura Cosoi. „Nu știam ce să le mai pun copiilor la pachet”
„Ăsta da bărbat!” Ce spune Laura Cosoi despre soțul ei, singurul bărbat dintr-o casă cu 5 fetițe. Gestul făcut de Cosmin Curticăpean pentru mama lui i-a lăsat pe toți fără cuvinte
TVMania.ro
„Ăsta da bărbat!” Ce spune Laura Cosoi despre soțul ei, singurul bărbat dintr-o casă cu 5 fetițe. Gestul făcut de Cosmin Curticăpean pentru mama lui i-a lăsat pe toți fără cuvinte
"Ştiu că mă iubește Dumnezeu". Tânăra moartă în Giurgiu plecase cu prietena ei să facă poze de final de liceu
ObservatorNews.ro
"Ştiu că mă iubește Dumnezeu". Tânăra moartă în Giurgiu plecase cu prietena ei să facă poze de final de liceu
Mircea Solcanu a detonat bomba și a spus despre Valentin Sanfira ceea ce nimeni nu a avut curaj până acum: “Probabil că s-a gândit că...”
Libertateapentrufemei.ro
Mircea Solcanu a detonat bomba și a spus despre Valentin Sanfira ceea ce nimeni nu a avut curaj până acum: “Probabil că s-a gândit că...”
Noul model Dacia se transformă total » Lansează încă un SUV care se va bate cu Renault și Peugeot: primele imagini
GSP.ro
Noul model Dacia se transformă total » Lansează încă un SUV care se va bate cu Renault și Peugeot: primele imagini
Mutu, dezvăluiri despre relațiile sale >> Despărțirea de Consuelo: „Nu mi-o spunea direct”
GSP.ro
Mutu, dezvăluiri despre relațiile sale >> Despărțirea de Consuelo: „Nu mi-o spunea direct”
Refuz masiv în fața recrutării: Germania se confruntă cu o reacție neașteptată
Mediafax.ro
Refuz masiv în fața recrutării: Germania se confruntă cu o reacție neașteptată
Nicușor Dan a semnat demisia...
StirileKanalD.ro
Nicușor Dan a semnat demisia...
Alex Marcu, mărturii tuburătoare la un an de la moartea Teodorei. Cât de greu îi este să treacă peste tragedie: „Lucrez cu doi psihologi”
Wowbiz.ro
Alex Marcu, mărturii tuburătoare la un an de la moartea Teodorei. Cât de greu îi este să treacă peste tragedie: „Lucrez cu doi psihologi”
Dinu Iancu-Sălăjanu a fost plasat sub control judiciar! Primele imagini cu politicianul, după perchezițiile DNA
Wowbiz.ro
Dinu Iancu-Sălăjanu a fost plasat sub control judiciar! Primele imagini cu politicianul, după perchezițiile DNA
Propunere neașteptată. Ce vrea Iranul pentru a redeschide Strâmtoarea Ormuz
Mediafax.ro
Propunere neașteptată. Ce vrea Iranul pentru a redeschide Strâmtoarea Ormuz
„Te voi iubi mereu” Ce a ieșit la iveală după ce o tânără de 23 de ani și-a pierdut viața în mașina condusă de iubitul ei, în Constanța. Mesajul sfâșietor postat de acesta
KanalD.ro
„Te voi iubi mereu” Ce a ieșit la iveală după ce o tânără de 23 de ani și-a pierdut viața în mașina condusă de iubitul ei, în Constanța. Mesajul sfâșietor postat de acesta

Grindeanu le-a cerut secretarilor de stat și prefecților PSD să își dea demisia înaintea moțiunii de cenzură depuse cu AUR: „Scopul comun, dărâmarea Guvernului Bolojan”
Politică 15:15
Grindeanu le-a cerut secretarilor de stat și prefecților PSD să își dea demisia înaintea moțiunii de cenzură depuse cu AUR: „Scopul comun, dărâmarea Guvernului Bolojan”
Dominic Fritz a postat o poză cu Ilie Bolojan făcută în biroul premierului și a anunțat ce face USR dacă PSD răstoarnă Guvernul alături de AUR
Politică 15:08
Dominic Fritz a postat o poză cu Ilie Bolojan făcută în biroul premierului și a anunțat ce face USR dacă PSD răstoarnă Guvernul alături de AUR
EXCLUSIV | One United Properties, cel mai mare developer imobiliar din România, își face intrarea în Iași. Proiect de anvergură pe fosta platformă Iasitex
ZiaruldeIasi.ro
EXCLUSIV | One United Properties, cel mai mare developer imobiliar din România, își face intrarea în Iași. Proiect de anvergură pe fosta platformă Iasitex
Cât costă o noapte de cazare de 1 mai, la hotelul Simonei Halep, de pe litoral. Turiștii vor scoate bani mulți din buzunar
Fanatik.ro
Cât costă o noapte de cazare de 1 mai, la hotelul Simonei Halep, de pe litoral. Turiștii vor scoate bani mulți din buzunar
De ce ne face ploaia să ne simțim mai bine. Explicațiile științifice puțin cunoscute din spatele unui fenomen aparent banal
Spotmedia.ro
De ce ne face ploaia să ne simțim mai bine. Explicațiile științifice puțin cunoscute din spatele unui fenomen aparent banal