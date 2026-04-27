O carieră de invidiat

Pentru Marvel, ea a devenit „Black Widow” (Văduva Neagră), iar anul trecut s-a luptat cu dinozaurii în „Jurassic World: Rebirth”. În paralel, Johansson și-a făcut debutul regizoral cu pelicula „Eleanor the Great” și a filmat două producții alături de excentricul regizor Wes Anderson („Asteroid City” și „The Phoenician Scheme”).

Mai mult, în 2020, actrița a fost nominalizată la Oscar în două categorii simultan: „Cea mai bună actriță în rol principal” pentru „Marriage Story” (considerat, de altfel, de comunitatea FILMSTARTS drept cel mai bun film de streaming din toate timpurile) și „Cea mai bună actriță în rol secundar” pentru „Jojo Rabbit”.

Dorință profesională care nu i s-a îndeplinit nici până azi

S-ar putea crede că lui Johansson i se deschid toate ușile la Hollywood. Totuși, acest lucru nu este întru totul adevărat: actriței din „Lost In Translation” i-a fost refuzată o anumită dorință până astăzi! Ea a dezvăluit acest lucru într-un interviu pentru New York Times: „Fiica mea este încă mică”, a declarat ea.

„În momentul de față, amândouă împărtășim visul ca eu să devin, într-o bună zi, o prințesă Disney – dar acest lucru probabil nu se va întâmpla niciodată.”

„Nimeni nu mă distribuie”

Ea a încercat mult timp să fie distribuită într-un basm Disney – însă fără succes. „Aplic de 20 de ani pentru acest job”, a declarat Johansson. „Dar nimeni nu mă distribuie.”

Asta în condițiile în care vedeta de 41 de ani, care este activă ca și cântăreață și a fost inclusă anul trecut pentru a doua oară de revista Time în topul celor mai influente 100 de personalități, ar fi, din multe puncte de vedere, predestinată pentru acest rol – fiind, în plus, și un nume sonor în industrie.

Deoarece majoritatea prințeselor Disney se află la vârsta adolescenței, s-ar putea ca, între timp, să fie într-adevăr prea târziu pentru ea. Dar cine știe ce idei îi mai vin „Casei Șoricelului” (Mickey Mouse), după ce, la un moment dat, toate filmele clasice de animație vor fi fost deja refăcute sub formă de Live-Action!

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE