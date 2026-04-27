Serialele la care se uită actorul Daniel Nuță: „Sunt la zi cu el”. Cum îl strigă fanii când îl văd pe stradă

În serialul românesc, actorul îi dă viață lui Sasha Vlahu, fiul unui temut interlop din Giurgiu. Iar personajul a prins foarte bine în România, în special în zona unde a fost filmat serialul.

Întrebat cum reacționează fanii care îl văd pe stradă, Daniel Nuță a precizat că sunt puțini cei care știu cum îl cheamă, însă mulți, când îl văd, îl strigă Vlad Țepeș sau Sasha.

„Da, mergeam pe stradă și: «Vlad Țepeș»! Nu e, nu e. Costumul e acasă! Costumul e acasă și îl ținem acasă și îl găsiți pe Netflix serialul. Dacă mergi cu mine în Giurgiu, oamenii mă strigă Sasha, stai liniștit. Asta e foarte clar! Dar în rest oamenii îmi zic Vlad Țepeș, îmi zic Sasha, îmi zic și alte nume de personaje pe care le-am mai avut. E normal! Mai puțin știu că mă cheamă Daniel Nuță…”, a spus Daniel Nuță în exclusivitate pentru Libertatea.

Însă, în momentul în care i-am amintit lui Daniel Nuță că mulți actori se confundă doar cu un personaj, el ne-a spus că își dorește ca publicul să-l știe datorită mai multor producții, nu doar dintr-un film sau serial.

„Eu sper să nu fie Vlad Țepeș și să mai fie și altele. Și de asta îmi pregătesc acum, scriu două proiecții pe care vreau să le fac în perioada următoare. Și tocmai să nu rămână imaginea cu un singur personaj, cu X sau Y. Și pur și simplu să fie actorul ăla care a făcut și așa, a făcut și așa, și a încercat și varianta aia… Și a făcut și alte variante de roluri, astfel încât să nu fiu Daniel Nuță – Vlad Țepeș”, a adăugat Daniel Nuță în exclusivitate pentru Libertatea.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 15

Am vrut să aflăm de la actorul din „Groapa” ce face în momentele în care nu are filmări pentru serialul de pe VOYO sau pentru o altă producție, iar acesta ne-a dezvăluit că face lucruri care au legătură tot cu profesia lui. Mai exact, se uită la filme și seriale!

„La seriale americane și seriale britanice. Am văzut în ultima perioadă că seriale britanice mă prind mai mult. De exemplu, am avut de pregătit un rol, un casting pentru un rol, un proiect internațional, și m-am uitat intens, îl mai văzusem odată, la «The Bodyguard», serialul care cred că este pe HBO. Excepțional!

De curând am tras, asta mi s-a părut foarte cool, am făcut audiobook pentru «Dracula» lui Bram Stoker. Și am făcut toate părțile lui Dracula. Și mi-a plăcut enorm de tare! A fost pentru prima oară când am făcut un audiobook. Dar, în același timp, la ce mă mai uit? Mă uit la serialele făcute tot de echipa asta, la «Tătuțu’», sunt la zi cu el! Adică îmi place să văd ce mai fac ceilalți colegi actori, ce mai face echipa asta, ce mai face concurența, să ne uităm, să vedem și să țin update-ul cu tot ce se întâmplă și în România”, a încheiat Daniel Nuță interviul pentru Libertatea.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE