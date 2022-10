De câțiva ani buni, Maria Ciobanu a renunțat la România și s-a mutat în SUA, acolo unde este stabilit și fiul acesteia, Ionuț Dolănescu. În 2017, artista a fost diagnosticată cu o formă acută de astm, susținând, la acea vreme, că afecțiunea de care suferă ar fi putut fi provocată de fumul de țigară inhalat la petrecerile la care a cântat de-a lungul timpului. Acum, Gheorghe Turda a vorbit despre viața Mariei Ciobanu în SUA, susținând că, la 85 de ani, aceasta estre extrem de activă și implicată în treburile casnice.

Ce stil de viață a adoptat Maria Ciobanu în SUA. Artista și Gheorghe Turda au o relație extrem de apropiată, fiind nu numai colegi de breaslă, ci și rude. Interpretul de muzică populară a descris modul de viață al acesteia, de când s-a mutat din țară.

Gheorghe Turda a susținut că artista are un stil de viață extrem de activ, ajutând-o pe fiica sa la treburile casnice. Se pare că Maria Ciobanu își începe ziua foarte devreme și se ocupă de toate lucrurile care țin de casă.

Vă pot spune că Maria este o harnică din cale afară și o luptătoare. Eu mă mai odihneam după un spectacol și după un șpriț, dar ea se trezea foarte de dimineață, lua târnăcopul și scotea rădăcini de pomi, ca să pună flori în locul lor. Mai cosea iarba de pe acolo, ce mai, e o harnică din cale afară, dar și o excelentă bucătăreasă, gătește foarte bine. Este o artistă complexă, o mamă excepțională. Gheorghe Turda, pentru ego.ro.

„Suntem în relații foarte apropiate”

Interpretul a vorbit și despre relația pe care o are cu Maria Ciobanu. Acesta a amintit despre colaborările pe plan profesional, dar și despre prietenia care îi leagă de zeci de ani. Gheorghe Turda a ținut să sublinieze și câteva aspecte despre viața sentimentală a acesteia.

„Eu și Maria suntem cumetri, suntem în relații foarte apropiate, ea a cântat și la nunta mea. Am fost cu ea și în turnee, cu «Rapsodia Română», am cântat înainte sau după vizitele lui Nicolae Ceaușescu în comunitatea de români din America. În timpul unui turneu am locuit cu ea în casa fiicei Camelia, care e și fina mea. Ea are casă lângă Los Angeles. (…)

Pe Maria o știu de pe vremea când era cu solistul Florea Burnea, Camelia este făcută cu Florea, el a murit acum un an. Dar cel mai potrivit bărbat pentru ea este Mircea Cîmpeanu, fost jucător și antrenor de baschet. El o iubește mult și o respectă”, a adăugat artistul, potrivit sursei citate.

