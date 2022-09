– Soția ta, Dana, a făcut o dezvăluire care, trebuie să recunosc, m-a impresionat. A povestit că fiul vostru a învățat alfabetul în doar două ore, la vârsta de 3 ani, iar la 6 ani citea deja o carte pe zi. Mulți l-au asemănat cu un mic geniu. Ce înclinații ai observat la Kadri?

– Am decis acum ceva timp să păstrez doar pentru mine și familia mea aceste lucruri și încerc să respect această decizie.

Cum este Dragoș Bucur ca tată

– Nu am cum să nu te întreb și despre celelalte două mari iubiri ale tale, pe lângă soția și fiul tău, fiicele tale, Sofia și Roxana. Cum se înțeleg, având în vedere diferența de vârstă? Au avut și ele parte de neînțelegeri?

– Așa cum spuneam, consider că aceste detalii ar trebui să rămână private și cititorii cred că sunt mai interesați de informații profesionale decât de cele personale.

– Alături de fiica cea mare, Sofia, ai scris un scenariu uluitor, ce a obținut marele premiu la Festivalul de Film de Sarajevo. Ți-ar plăcea ca, în viitor, să o incluzi și pe Roxana în proiectele tale profesionale? Ea ce pasiuni are?

– „Delta Neagră“ este un proiect care încă nu și-a găsit o finalitate, dar eu încă mai sper că în cele din urmă va fi realizat, ținând cont de ingredientele pe care le are: legende românești, Delta Dunării, elemente fantasy și transformarea unei adolescente din copil în matur.

Prezentatorul de la „Visuri la Cheie” are trei copii

– Acum, cu trei copii, consideri că familia ta e completă? Sau tu și Dana v-ați gândit să vă mai măriți familia?

– O familie este completă în fiecare etapă a sa, cu un copil, doi sau zece. Cred cu tărie însă că o familie completă e una cu copii.

– Sofia e o adolescentă superbă și foarte talentată. Ți-a moștenit pasiunea pentru cinematografie și a bifat deja reușite importante. Ce sfaturi i-ai dat sau i-ai da, în calitate de actor? Ce ar trebui să experimenteze, de ce ar trebui să se ferească, la ce ar trebui să aibă grijă?

– Îți mulțumesc pentru aprecieri, dar revin la ceea ce spuneam mai devreme. Sfaturile, urările, reproșurile sau încurajările prefer să le fac față în față, nu prin intermediul interviurilor sau declarațiilor publice.

„Bănuiesc că nu există părinți perfecți”

– Cum ești tu, Dragoș, ca tată? Cum te comporți cu copiii, ce îi înveți? Ai ceva ce să-ți reproșezi?

– Bănuiesc că nu există părinți perfecți. Am citit acum ceva timp despre un copil care spunea că tatăl lui are aceeași vârstă cu el, explicând apoi că acesta a devenit tată odată cu nașterea lui. Mi se pare o gândire corectă, eu sunt tată de 15 ani și învăț împreună cu copiii mei. Înainte de a-i avea, habar nu aveam ce înseamnă să fiu părinte, doar îmi închipuiam. Viața sau percepția vieții se schimbă radical în momentul în care devii părinte, asta este ceva ce am experimentat pe pielea mea. (zâmbește)

– Ce vă place ție și familiei tale să faceți cel mai mult în timpul liber? Ce activități comune preferate aveți?

– Am redescoperit muntele și de un an de zile mergem regulat în drumeții. Încurajez pe toată lumea să lase mall-urile deoparte, să se urce în tren sau mașină și să încerce să iasă în natură, vor avea parte de niște experiențe extraordinare.

