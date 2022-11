– Hai să vorbim puțin și despre cea mai mare dragoste a vieții tale – Maia! Fiica ta a împlinit 18 ani anul acesta. Pe mine mă sperie faptul că îmi amintesc perfect prima ta poză cu ea… Îți vine să crezi cât de repede a trecut timpul? Care este cea mai vie amintire a ta legată de Maia mică?

– Orice părinte întrebi pe lumea asta îți va da același răspuns; evident că nu știu când a trecut timpul. Parcă ieri învățam să o înfăș cu o eșarfă de mătase, pentru că avea, ca orice nou-născut, gesturi bruște și dădea din mânuțe, și se zgâria pe față, și se speria. Medicul mi-a spus să o înfăș ușor în ceva de mătase sau bumbac, astfel încât să își miște mânuțele, dar să nu îi ajungă la față. Asta îmi aduc aminte exact și este una dintre amintirile care și acum sunt vii.

Îmi mai amintesc că, într-o seară, eram adâncită într-o lectură și lângă mine a apărut o tânără pe care nu am recunoscut-o, era Maia care proba o rochie și era așa de frumoasă de parcă nu aș fi văzut-o cu cinci minute mai devreme.

Cum se înțelege Teo Trandafir cu fiica ei și ce spune despre relațiile Maiei, la 18 ani

– Cum a evoluat relația voastră de-a lungul anilor? Te întreb pentru că „meseria de mamă“ e una în care te specializezi la locul de muncă… permanent. Care au fost/sunt cele mai mari temeri, insecurități ale tale?

– Absolut admirabil, așa cum este ea, un om cu adevărat admirabil. Orice greșeli am fi făcut oricare dintre noi, pentru că suntem conștiente și una, și cealaltă că nimeni nu este perfect, ne-am rugat una pe cealaltă să prezentăm un argument. Întotdeauna argumentele ei au fost valide, ale mele, poate nu întotdeauna.

Este un om demn de respect, pe care îl iubesc necondiționat, un om pe care îmi doresc să îl am lângă mine toată viața, deși știu foarte bine că nu e natural să fie așa. Dacă ar fi să mă întrebe cineva ce îmi doresc cel mai mult, acel lucru ar fi să stea la mine în brațe toată viața, dar ar fi egoist.

Sigur că există insecurități. Toate mamele au senzația că sunt cele mai rele mame din lume, că toate celelalte mame pot face lucruri, și ele nu. Toate credem că nu facem suficient pentru copilul nostru, că nu dedicăm suficient timp. Și eu am trecut prin toate aceste stări, am avut însă norocul să citesc, când Maia era foarte, foarte mică, un interviu al unei mari gimnaste care tocmai născuse și spunea: „M-am săturat să spun că sunt cea mai rea mamă din lume. Sunt convinsă că nu e așa!“. Și m-am mai calmat. Dacă este o mamă care nu are temeri, aș vrea să o cunosc, o voi pune pe un piedestal, îmi voi lua notițe, le voi învăța pe dinafară și o să vi le recit.

„Maia nu mă ceartă, mă lămurește”

– Bănuiesc că știi vorba aia… „copii mici, griji mici, copii mari, griji mari“. Spuneai că Maia e o adolescentă responsabilă și, ca atare, nu i-ai îngrădit libertatea de niciun fel. Sunt momente în care te „ceartă“ ea pe tine sau când te bazezi pe sfaturile ei? Când te-a uimit cel mai tare cu maturitatea de care a dat dovadă?

– Maia nu mă ceartă, mă lămurește, îmi arată unde i se pare că procedez altfel decât ar face ea și de ce. Îmi spune de fiecare dată: „Faci cum vrei, dar după părerea mea cel mai bine e să faci așa“, că mă înțelege; dar faptul că îmi spune niște lucruri nu înseamnă că trebuie să le simt și eu, ci că o altă perspectivă s-ar putea să mă ajute.

Teo Trandafir și fiica ei au o relație deschisă

– Chiar dacă nu intervii în relațiile ei, cu siguranță sunt momente în care ți-ai dori să o protejezi, să o ferești cumva de decepții… Îți face confidențe, îți spune când este îndrăgostită, îți cere sfaturi? În egală măsură sunteți și bune prietene?

– Noi ne spunem una alteia totul. Nu îmi cere sfaturi, pentru că, povestindu-mi ce trăiește, ce simte, pot să intervin pe parcursul narațiunii și să îi spun ce cred, să îi cer mai multe detalii.

