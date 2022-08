– Bună, Ana & Daniel! Ce faceți, cum vă găsim după această vară plină de vacanțe și de momente frumoase pe care le-ați petrecut împreună?

Ana: Bună, bună! Ne găsiți zâmbitori, deși se resimte puțin oboseala. Am ales să mergem cu mașina în Provence, pe Coasta de Azur, și în frumoasa Toscana tocmai pentru a savura fiecare străduță, floare, apus de soare, on the way. Oboseala trece și rămânem încărcați cu energie și cu amintiri minunate. Vacanța însă nu este niciodată doar o simplă vacanță la noi, mereu apar și elemente din sfera jobului pe care le integrăm în anumite momente din zi. Suntem solari și pozitivi, așa cum ne știți.

Daniel: Îmbogățiți! De profesie povestaș, cum mă știți, din anotimpuri de poveste mi-am croit întreaga viață, iar această vară nu face excepție. În termenii temperaturilor, eu, unul, sunt într-o mai lungă vară, având în vedere sezonul „Survivor“, ianuarie-iunie, dar bucuria unică a momentelor petrecute cu cei mai dragi ai mei, în vacanțe de vară, este ceva ce mi-am dorit de multă vreme.

Daniel Pavel și Ana Maria Pop, primul pictorial de cuplu

– Ca să o luăm cu începutul… Cred că puțini sunt cei care știu că v-ați cunoscut la VIVA! Party 2021, eveniment ce a avut loc anul trecut, la început de septembrie. Cum s-a întâmplat totul, cum a fost prima voastră interacțiune? Vă las pe voi să povestiți mai multe…

A: Din cauza pandemiei și a unui focus diferit la locul de muncă, a fost o perioadă de câțiva ani în care am ieșit foarte rar la evenimente mondene. Însă în acea seară verișoara mea parcă și-a dorit mai mult decât oricând să mergem la VIVA! Party. Și pentru că avem o conexiune puternică și nu pot să îi rezist, am dat curs invitației la fun. Daniel era cu colegii lui și, interacționând cu persoanele cunoscute, am ajuns în același cerc. Eu eram de la începutul sezonului fan „Survivor“, îl remarcasem ca prezentator și știu că mi-am spus, în ianuarie: „Wow, cât profesionalism și pasiune, de unde a apărut o personalitate nouă și atât de puternică?“. Însă șarmul lui Daniel este mult mai puternic în realitate. Ni s-a făcut cunoștință și l-am felicitat pentru cum a măiestrit din vorbe acest show. S-a legat o conversație, am făcut câteva poze și am plecat fiecare pe drumul lui, un gând și un zâmbet rămânându-mi pe chip. (zâmbește)

D: Interacțiunea, cum bine spui, s-a produs la nivelul scăpărărilor privirilor noastre care s-au întâlnit chiar la spiderul foto, da, de la VIVA! Party 2021. Era și ziua mea și am primit un nesperat cadou – cea mai frumoasă și dulce conversație cu o femeie cu care inițial nu știam în ce limbă să vorbesc – părea din altă lume. De la look, vestimentație, privire, până la abordarea dialogului și magia serii evenimentului, toate coroborate au părut asemenea unei oaze pentru un supraviețuitor însetat de frumos.

Cum a început povestea lor de iubire

– Daniel, te întreb direct, pentru că știu că ești sincer și deschis. Tu tocmai terminaseși o relație de lungă durată, cât de deschis ai fost să te implici într-o relație atât de repede? Nu ți-a fost frică de acel bagaj sentimental, că ar putea să aibă efecte?

– Mulțumesc pentru premisă! În acea perioadă, în contextul general al vieții mele căutam niște răspunsuri și mă oprisem la cuvintele lui Rumi, care, parafrazate, ar suna așa: „Dacă ești, structural, la fel, atât la intrarea, cât și la ieșirea dintr-o iubire sau dintr-o mare prietenie, atunci n-ai atins, încă, esența“. Partea frumos curioasă este că Ana mi-a dăruit în acele zile o carte pe care n-o citisem, cu și despre Rumi! Coincidențe sau conexiuni firești – am învățat să le primesc pe măsură ce o prietenie deosebită se înfiripa între noi. Oricum, Ana posedă un amestec extrem de rar de inteligență spirituală, grație și răbdare care au folosit decisiv la debutul nostru.

Ana, iubita lui Daniel Pavel: „Eu am avut 5 ani foarte intenși pe plan profesional”

– Ana, despre tine nu știm prea multe… Care era statusul tău sentimental, atunci?

– Eu am avut 5 ani foarte intenși pe plan profesional, programul extrem de încărcat și unele dezechilibre pe partea de sănătate. Sunt lucruri pe care nu le postezi pe social media, unde vrei să aduci un zâmbet pe fața celor care te urmăresc, însă fac și ele parte din viața de zi cu zi. Acestea erau prioritățile mele și nu exista în acel moment cineva pentru care să consider că merită să îmi iau din timpul de muncă sau din timpul liber pentru a intra într-o relație. Nu a fost să vină acel „el“ care să își facă loc în viața mea la acel moment.

