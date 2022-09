Uite, că am zis la începutul interviului că oamenii nu știu prea multe despre viața ta, ca om… Spune-ne tu câte ceva despre omul Paula Seling. Ce pasiuni, hobby-uri mai ai? Ce îți place să faci, ce nu-ți place, sub nicio formă?

Îmi place sportul, să merg cu bicicleta, cu trotineta, ador zborul, de orice fel, în aer sau sub apă, vreau să mai sar cu parașuta, vreau să continui scufundările, îmi place să călătoresc, să citesc, să am grijă de plantele mele, iubesc să mă plimb prin orașe vechi, prin cetăți, îmi place să merg la muzee și să îmi închipui viața celui ce a mânuit uneltele vechi de sute sau mii de ani. Nu îmi plac zgomotul, agitația sau

locurile aglomerate.

Cred că ești printre primele persoane din showbiz pe care le-am auzit că sunt vegetariene. Între timp, ai devenit vegană. Care au fost cele mai mari provocări de care ai avut parte în acest regim de viață?

Doar beneficii. Sănătatea mea a avut de câștigat, energia mi-a crescut enorm, am poftă de viață și satisfacția că pot să fac ceva pentru a ajuta lumea.

Ai avut și momente în care ai trișat? Când ai mâncat ultima oară carne, dar alte produse de origine animală?

Nu am mai mâncat carne de 11 ani, produse de origine animală – de 5 ani și nici nu intenționez să mănânc. Nu mă tentează. Singurul lucru care îmi face cu ochiul sunt fructele de mare sau peștele, rareori. Însă, în general, mă abțin.

Cum se menține în formă, la 43 de ani

Le poți da un sfat celor tentați să înceapă un astfel de regim de viață? La ce să se aștepte, la ce să fie atenți?

Nu sunt în măsură să dau sfaturi. Este o alegere a fiecăruia. Eu am început ținând posturile. M-am simțit foarte bine și am văzut că e un beneficiu pentru organism. Apoi, am vizionat un film despre industria cărnurilor, cum sunt tratate animalele în ferme și am decis să nu mai fiu parte din așa ceva. Nu le cer nici celor din familie, nici prietenilor să facă precum fac eu. Pur și simplu, am vrut să fie aportul personal. Dar dacă își doresc asta, să nu înlocuiască produsele animale cu carbohidrați și produse procesate. Să le înlocuiască cu legume, cu crucifere, frunze (spanac, ruccola etc.), să mănânce semințe, să ia B12 și probiotice, după prescripția medicului.

Cum este viața ta acum, profesional vorbind, dar și personal? Bănuiesc că ultimii ani nu au fost cei mai aglomerați pentru tine, din punct de vedere profesional…

Din punct de vedere profesional, ultimii ani au fost cei mai plini, cu excepția perioadei de lockdown. Am cântat mult, am călătorit mult și am primit satisfacția „investiției“ în muzică, simțită de atâția ani. Desigur, mijloacele media nu au reflectat asta, însă cele online stau dovadă. Am scos multe piese bune și am concertat în cele mai multe și alese locuri. Pe pagina mea de Facebook și pe YouTube, Spotify și iTunes găsiți tot ce aveți nevoie.

Ce surprize le pregătește fanilor

Ce proiecte pregătești pentru perioada următoare?

Pregătesc spectacolul jubiliar ce va aniversa 25 de ani de carieră, pe 3 noiembrie, la Chișinău, și pe 6 noiembrie, la Sala Palatului, spectacole multe, înregistrări, mai am de lansat până în toamnă trei clipuri, lucrez la alte două piese, la două videoclipuri, dintre care una este pentru o prelucrare inedită a Valsului nr. 2 de Șostakovici, și multe altele.

Care este cea mai mare dorință a ta pentru 2022? Mai sunt câteva luni din acest an…

Să fiu fericită, iar cei dragi mie să fie sănătoși și mereu aproape.

