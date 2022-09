Am vorbit de mai multe ori despre copiii tăi, însă aș vrea să știm câte ceva și despre copilăria ta. Povesteai la un moment dat că ai avut un moment în care voiai să devii gunoier. Ce alte profesii ți se mai păreau interesante atunci?

Îmi amintesc din copilărie zilele lungi de vară petrecute cu prietenii în fața blocului, de derdelușul din spatele blocului și mănușile uscate pe caloriferul din scară, de fotbalul din curtea școlii, de lapte-gros, frunza și elasticul, și mai puțin de ce voiam să fac în viață.

Dragoș Bucur s-a confruntat cu bullying-ul, în copilărie

Spuneai mai demult că le-ai pus probleme părinților tăi. Ai fost o fire rebelă, independentă? Ce relație aveai atunci cu ei? Dar în prezent?

Am o relație foarte bună cu părinții mei, mi-au fost și îmi sunt alături atât fizic, cât și sufletește.

Te-ai confruntat cu bullying-ul vreodată? Dar copiii tăi, în prezent? Ce le-ați explicat despre acest subiect?

Cine nu s-a confruntat cu bullying-ul? Doar că pe vremea mea nu se numea așa și eram sfătuit să reacționez firesc – să mă iau în piept cu golanii, să fug dacă îmi dau seama că nu fac față sau să le spun prietenilor mai mari și să găsesc soluții.

Cum și-a câștigat primii bani

Cum ai câștigat primii bani? Pe ce i-ai cheltuit?

Am spălat parbrize, am vândut artificii și scutiri, am pus cablu de TV și, mai târziu, am făcut statui vivante în parcuri, iar banii i-am cheltuit repede și pe orice.

Ce sfaturi i-ar da Dragoș Bucur de la 45 de ani adolescentului Dragoș Bucur? Consideri că ai avut, până acum, un tren pe care să-l fi pierdut și regreți?

Sunt cine sunt azi datorită deciziilor luate de-a lungul vieții și nu aș schimba nimic, de teamă să nu influențez prezentul. Sunt mulțumit de viața pe care o am, cu bune și rele.

Dragoș Bucur: „Nu am frici”

Care e cea mai mare frică a ta?

Nu am frici, iar atunci când simt că se înfiripează vreuna, fac exact lucrul de care începe să îmi fie teamă.

Pentru că ne apropiem de final, aș vrea să abordăm și un alt subiect delicat, dar destul de des întâlnit, din păcate. Mulți oameni se confruntă cu depresia. Ai avut vreodată un episod de acest fel? Dacă da, cum ai reușit să treci peste? În ce-ți găsești tu puterea, când te simți copleșit?

Bineînțeles că știu că există depresie, dar, deși cunosc definiția ei, nu reușesc să înțeleg ce este. Nu am cunoscut niciodată ceva asemănător depresiei, așa că prefer să nu îmi dau cu părerea despre acest subiect.

