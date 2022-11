Gheorghe Gheorghiu și soția lui, Gabriela, au împlinit 1 an de căsătorie. Gheorghe Gheorghiu, care a făcut furori cu melodia „Dar unde dragoste nu e, nimic nu e”, și-a pus pirostriile în urmă cu un an la New York. Aleasa inimii lui este Gabriela Băncescu, un antreprenor de succes din Brașov. Aceștia nu au putut petrece împreună de aniversarea căsniciei lor, pentru că artistul se află într-un turneu american, alături de alți colegi de breaslă, dar și de nașii lor de cununie, Maria Dragomiroiu și impresarul Bebe Mihu.

Vezi galeria foto pe Viva.ro.

Gheorghe Gheorghiu și soția lui, Gabriela, au împlinit 1 an de căsătorie

Gheorghe Gheorghiu și partenera lui de viață, Gabriela, a făcut un an de la căsătorie. Pe 14 noiembrie 2021, celebrul interpret s-a căsătorit în SUA cu cea mai bună prietenă a lui, Gabriela Băncescu. Amândoi sunt născuți la Brașov. Gabriela este în America de peste 25 de ani, iar Gigi face „naveta” peste Ocean de tot de atâția ani. Iarna stă în SUA, vara – în România. Nași de cununie le-au fost Maria Dragomiroiu și soțul ei, impresarul Bebe Mihu.

Fire deschisă, Gheorghe Gheorghiu ne-a dezvăluit de ce nu au putut sărbători împreună 1 an de căsătorie. Totodată, ne-a spus și cum se vor revanșa, la final de an.

Recomandări Ce rol au jucat sătenii dintr-o comună prahoveană în prinderea violatorului celor două surori: „Mă interesa să-mi recuperez de la el banii furați”

„Nu am putut petrece împreună aniversarea căsătoriei noastre. Eu sunt în turneu cu Bebe Mihu și în clipa aceasta sunt la Detroit, iar Gabriela este la New York. Dar ne lumăm revanșa și vom petrece la final de an. Vom avea timp și pentru noi. Intenționăm să mergem într-o croazieră”, a declarat Gheorghe Gheorghiu, pentru viva.ro.

Cum a cerut-o Gheorghe Gheorghiu de soție pe Gabriela

Gheorghe Gheorghiu, în vârstă de 68 de ani, a cerut-o de soție pe actuala lui soție, Gabriela Băncescu, la întoarcerea dintr-un turneu. Atunci când a aterizat pe aeroport și era așteptat de aleasa lui, Gabriela a observat că artistul era cam agitat. Cumpărase un inel din Florida, pe care avea să i-l ofere, emoționat, ca un adolescent. Totuși, Gabrielei Băncescu nu i-a venit să creadă când Gheorghe Gheorghiu a scos inelul de logodnă și i l-a oferit.

Cei doi s-au căsătorit pe 14 noiembrie la New York, în urmă cu un an. Locul în care și-au jurat credință a fost unul special: Biserica Sfinții Apostoli Petru și Pavel. Ceremonia religioasă a fost urmată de o petrecere tradițional românească.

Gheorghe Gheorghiu a mai fost căsătorit și are o fiică din primul mariaj

Interpretul piesei „Dar unde dragoste nu e, nimic nu e”, Gheorghe Gheorghiu, a mai fost căsătorit și are o fiică din primul mariaj, pe nume Andra. Și ea locuiește în America și are o relație bună cu tatăl ei.

Recomandări Am fost la un spectacol de operă la Odesa. Întârziat cu aproape o oră din cauza unei alarme de atac aerian, când artiștii și publicul au mers în adăpost

În clipa de față, Andra, care are 33 de ani, se ocupă de propria ei afacere. Este pasionată de modă și vinde pălării, șepci și vestimentații create de ea, pe internet.

ARTICOL PRELUAT DE PE VIVA.RO

Urmărește-ne pe Google News