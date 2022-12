În ce își investește Cătălin Botezatu banii și cât a valorat primul premiu din cariera lui. Cătălin Botezatu e unul dintre cei mai iubiți creatori de modă din România. Designer-ul are o carieră impresionantă în spate, care i-a adus sume uriașe în conturi. Astfel, nu e de mirare că îi place luxul și opulența. Într-un interviu pentru viva.ro, acesta ne-a povestit în ce obișnuiește să-și investească banii.

Te îmbraci foarte frumos. Ți-ai creat propriul stil. Ce vestimentație ai îmbrăcat în această seară și ce fel de bijuterii sunt acestea? Dar această cruciuliță?

Este o bijuterie marca Gianni Lazzaro din Onix brut natural. A fost realizată dintr-un bloc de onix, în mijlocul căruia se află un diamant foarte mare. În rest, sunt îmbrăcat Vigo by Cătălin Botezatu din cap până în picioare, de la pantaloni la vestă, cămașă, atât sacoul, cât și costumul.

Mă mândresc cu faptul că vestimentațiile mele au fost purtate, altele, bineînțeles, nu acestea de pe mine, la Londra, de către Agentul 007, Pierce Brosnan și nu numai. Pot spune că în ultima perioadă peste 12 vedete internaționale au fost îmbrăcate de noi.

În cadrul unor evenimente sau cum?

La mai multe evenimente, gen Red Carpet sau premii de filme de peste hotare.

Cruciulița de la gât de unde o ai?

Am cumpărat-o long time ago și este o piesă rară, adică cu mult timp în urmă.

„Încerc să țin pasul cu trendurile internaționale”

Ai o colecție bogată de bijuterii, nu-i așa?

Port mai multe inele de bărbați, dar încerc să țin pasul cu moda și cu trendurile internaționale, pentru că sunt conștient că pot fi copiat. Și vreau să fiu un exemplu demn de copiat, aș putea spune, de urmat.

Care este cel mai scump obiect de pe tine, în clipa de față? Ceasul?

Nu vreau să mă etichetez acum, dar, în general, ceasurile sunt cele mai scumpe. Dacă vorbești de brățări sau de lanțurile tip Cartier… Dar, în general, ceasurile care depășesc 100.000, chiar 150.000 de euro. Și sunt ceasuri chiar și de un milion de euro, de la firma de la care port eu. Dar nu am un ceas de un milion de euro în clipa de față, să nu înțelegeți asta.

În afară de ceasuri, ce obiecte scumpe mai deții?

Mașini, ceasuri… sunt lucrurile care caracterizează un bărbat. Mașini frumoase, scumpe, puternice și un ceas. Și chiar și butonii sunt importanți…

Cătălin Botezatu, despre premiul său de suflet

Ce îi sfătuiești pe bărbații și femeila care vor să arate bine? Dar pe cei care te copiază?

Să fie ei însăși, în primul rând. Să fie atenți la ceea ce văd în oglindă, când pleacă la un eveniment. Și mai departe, să încerce cât de cât să fie pe trenduri. Așa că, ar fi mult pe vorbit pe această temă.

Ai obținut acum și un premiu la Gala Radar de Media. Câte premii ai acum?

Am 300 de premii. Acum două săptămâni când am câștigat 2 premii, spuneam gata, am făcut 300, cifră rotundă. Ei bine, acesta este al 301-lea premiu li sunt foarte onorat și mulțumit și mândru. Și mulțumesc organizatorilor de aici, prietenului meu Nicușor, tuturor fanilor datorită cărora eu exist.

Care a fost cel mai important sau care îți este mai mult la suflet?

Primul meu premiu din viață, cel mai bun, cel mai rapid și cel mai frumos manechin european, a fost la Leipzig în Germania, înainte de Revoluție și a fost în cuantum de 10 000 de mărci, pentru vremea aceea.

Cătălin Botezatu e pasionat de tatuaje

Ai foarte multe tatuaje. Te mai tatuezi?

Depinde. Nu știu dacă o să-mi mai fac tatuaje, dar o să văd. Știi cum e, niciodată să nu spui niciodată.

Unde mai pleci?

Am iar un periplu de prezentări. După Cluj și Oradea, următoarele prezentări de modă de peste hotare. Sunt la Abu Dhabi la Formula 1 și apoi la Dubai.

De Crăciun și Revelion ce faci?

Depinde. Ori merg de Revelion la Dubai și apoi plecare la Tulum sau invers, Revelion la Tulum cu întoarcere la Dubai. Va fi o vacanță mai lungă, care va include aceste destinații.

Foto: Facebook.

