România încearcă să transforme această datorie în medicamente inovative, o strategie văzută drept singura opțiune viabilă pentru a evita un impact economic major.

„Aș vrea să las aici ministrul Sănătății și ministrul de Finanțe să facă anunțurile, există demersuri. Eu încerc să ajut cu ideea de potențiale investiții în România”, a declarat Dragoș Pîslaru, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene.

Datoria de 600 de milioane de euro provine dintr-un contract semnat în mai 2021, când România a comandat 39 de milioane de doze de vaccin. În 2023, 24 de state europene au renegociat contractele cu Pfizer și au reușit să reducă numărul de doze sau să obțină condiții mai favorabile. România, însă, alături de Polonia și Ungaria, a refuzat renegocierea.

Fostul ministru al Sănătății, Alexandru Rafila, afirmă că a încercat să obțină sprijinul premierului Nicolae Ciucă pentru a aproba o ordonanță de urgență care să permită plata unei taxe de flexibilizare, reducând astfel obligația financiară.

„Asta este scenariul pe care l-am prezentat domnului premier, am și menționat că era posibil litigiu. Din păcate, nu am primit niciun punct de vedere de la domnul premier, l-am și întrebat personal, a zis mai vedem”, a explicat Rafila.

Conform contractului, România ar fi putut reduce numărul de doze comandate la jumătate, plătind o taxă de 50% din valoarea acestora, adică 170 de milioane de euro. Negocierile au fost însă amânate, iar litigiul s-a soldat cu pierderea procesului și obligația de plată integrală.

În timp ce România caută acum soluții pentru a gestiona această situație, Polonia a fost obligată să achite 1,3 miliarde de euro într-un caz similar, iar Ungaria urmează să înceapă audierile în această lună.

