Toate denunțurile au fost formulate de firma românească Renamed Farma SRL din Craiova, care consideră că a fost obstrucționată și eliminată pe nedrept din licitații.

Mai mult, reprezentanții firmei din Craiova consideră că s-a format un „cartel” alcătuit din câteva firme care sunt favorizate. Din cauza acestor neregularități din cadrul licitațiilor, achizițiile sunt întârziate, bugetul public este afectat și, într-un final, tot bolnavii suferă. Din cinci spitale cărora Libertatea le-a solicitat un punct de vedere, doar două au considerat că subiectul merită un răspuns.

Fieful liderului liberal din Ilfov, Hubert Thuma

Prima plângere penală a fost făcută în decembrie 2024, acuzând Spitalul Clinic Județean de Urgență Ilfov că firma Renamed Farma a fost înlăturată ilegal de la licitație după ce în caietul de sarcini au fost introduse cerințe care au favorizat asocierea de firme câștigătoare. Mai mult decât atât, acest demers ticluit de spital ar fi dus la achiziționarea de aparate de hemodializă cu o valoare de șase ori mai mare decât prețul pieței. Valoarea finală a contractului a fost de aproape 4,5 milioane de lei.

Spitalul Clinic Județean de Urgență Ilfov se află în subordinea Consiliului Județean Ilfov, condus de Hubert Thuma. Iar asocierea de firme câștigătoare a licitației a fost formată din NMD Zet Zone SRL și Creative & Innovative Management SRL. Ambele firme au avut ca subcontractant producătorul B Braun Germania.

Hubert Thuma. Foto: Facebook

NMD Zet Zone a fost înființată, în anul 2018, la București, de Natalia Mădălina Dan, cu obiect de activitate inițial de „activități fotografice”. În 2019, sediul social al firmei a fost mutat la Constanța, apoi, după doi ani, la Timișoara. În 2022 a fost cooptat în firmă Marin Alexandru Lazăr, socrul omului de afaceri Ilie Potecaru, fost candidat PP-DD pentru Parlament în 2012, despre care Rise Project a scris că a fost beneficiarul unor retrocedări de terenuri din parcul Grozăvești dispuse de fostul primar al sectorului 6 Cristian Poteraș, ulterior condamnat la închisoare. În februarie acest an, Lazăr a devenit asociat unic.

În 2020, în timpul pandemiei, NMD Zet Zone SRL a devenit un important furnizor de măști de protecție care s-au dovedit a fi neconforme, fiind fabricate în China. Acum trei ani, NMD Zet Zone SRL a mai fost implicată într-o licitație în Prahova când s-a știut dinainte că firma aflată într-o asociere va câștiga un contract de 40 milioane de lei pentru achiziția de măști de protecție și dezinfectanți.

Profitul firmei NMD Zet Zone SRL pe anul 2024 a fost de 1.362.929 de lei având doar doi angajați. NMD Zet Zone SRL a participat la mai multe achiziții publice în asociere sau alături de mari producători precum B Braun Medical. Dacă în primii ani, principalele contracte erau cu instituții publice din județul Timiș, în ultimii trei ani, clientul exclusiv a fost Spitalul Clinic Județean de Urgență Ilfov, de la care doar în acest an a încasat peste 150.000 de lei.

Creative & Innovative Management SRL câștigă frecvent licitații publice în România și interacționează în proceduri de achiziții sau contracte de furnizare cu spitale și entități precum B Braun Medical. Și aceasta a ieșit în evidență în perioada pandemiei, câștigând licitații-gigant, dar nu s-a dat în lături nici de la contracte publice pentru livrarea de mobilier sau echipamente IT. Multe dintre licitațiile la care a participat Creative & Innovative Management SRL s-au lăsat cu scandal, unele fiind anulate.

Firma a fost fondată în anul 2016 de Gheorghe Liviu Biscuți la Ploiești, personaj anchetat recent de DNA pentru implicarea în falsificarea fotografiilor apărute în campania electorală prezidențială din 2025, în care Nicușor Dan, Florin Coldea și Victor Ponta ar fi avut o întâlnire secretă.

În 2021, Biscuți îl cooptează ca asociat și pe Marius Niculae, an în care este introdus în obiectele de activitate și comerțul cu produse farmaceutice. Ulterior, afacerea se extinde deschizând un punct de lucru în București, după care se mută în Capitală. De anul trecut, firma are sediul social în comuna Pantelimon, județul Ilfov. Cei doi mai sunt asociați în firma Esvida Pharma SRL și separat sunt asociați în mai multe firme, unele legate de domeniul medical.

Creative & Innovative Management SRL are contracte cu mai multe spitale din țară de la care, doar în acest an, a încasat în jur de 200.000 de lei. Creative & Innovative Management SRL are 14 angajați, iar anul 2024 l-a terminat cu un profit de 14.323.941 de lei.

Prețuri umflate la spitalul din Făgăraș

În luna mai a anului trecut, la DNA Brașov a fost depusă o plângere penală în legătură cu o licitație organizată de Spitalul Municipal Dr. Aurel Tulbure din Făgăraș, în septembrie 2024, pentru achiziționarea de consumabile medicale pentru dializa renală.

Spitalul Municipal Dr. Aurel Tulbure din Făgăraș. Foto: bunaziuafagaras.ro

Peste 10 milioane de lei a fost valoarea contractului, iar licitația a fost anunțată în SEAP și era pe cale să fie prezentat câștigătorul. Numai că Renamed Farma SRL, care fusese eliminată din licitație, i-a cerut spitalului lămuriri, iar în paralel s-a adresat DNA, denunțând neregulile pe care conducerea spitalului le-ar fi inserat în procedura licitației. Astfel, reprezentanții Spitalului Municipal Făgăraș sunt cercetați penal de către DNA pentru săvârșirea infracțiunii de abuz în serviciu. Și aici apare ca protagonistă filiala din România a companiei germane B Braun, care a asigurat spitalului din Făgăraș aceste consumabile de mai bine de zece ani. Tot B Braun este cea care a și dotat secția cu aparatura necesară procedurilor de dializă. Contestatarul susține că prețurile avansate pentru aparatură de către contracandidatul său sunt de trei ori mai mari decât în realitate.

De altfel, spitalul din Făgăraș are o istorie lungă în cercetarea penală.

Spitalul din Târgoviște a făcut totul ca la carte

Și la Spitalul Clinic Județean de Urgență Târgoviște a fost organizată o licitație, în noiembrie 2024, pentru achiziția de consumabile pentru dializa renală și soluții de dializă. În acest caz, Renamed Farma a făcut o plângere penală la DNA acuzând direct o „înțelegere prealabilă între firma B Braun și persoanele responsabile din cadrul compartimentului achiziții al spitalului, precum și membri ai comisiei de licitație, pentru favorizarea acestei firme în procedura de licitație”.

Spitalul Clinic Județean de Urgență Târgoviște. Foto: damboviteanul.com

În momentul de față, pe SEAP există atenționarea că „pentru această procedură de achiziție, au fost înregistrate contestații!” la CNSC.

Inițial, Renamed Farma a câștigat trei loturi din licitația bazată pe „prețul cel mai mic”, dar a fost contestată de aceeași B Braun România la CNSC. Spitalul a refuzat să depună un punct de vedere, iar CNSC a luat în considerare doar argumentele contestatarei, dând o soluție în favoarea B Braun, deși aceasta oferea produse mai scumpe cu 400.000 de euro.

Din acest motiv, Renamed Farma s-a plâns la DNA, adăugând că, din punctul lor de vedere, managementul spitalului din Târgoviște se face vinovat de „fraudarea banului public”.

Renamed Farma consideră că a existat o înțelegere prealabilă între firma ofertantă și persoanele responsabile din cadrul spitalului, precum și membri comisiei de licitație, pentru favorizarea firmei în procedura de licitație, pentru că nu își explică cum altfel „specificațiile tehnice inserate în caietul de sarcini considerate ca fiind cerințe minimale au fost copiate în cele mai mici amănunte după specificațiile tehnice ale produselor firmei B Braun”.

Libertatea a cerut și Spitalului Județean de Urgență Târgoviște un punct de vedere, dar reprezentanții acestuia ne-au transmis că „documentația aferentă procedurii de achiziție a fost pusă la dispoziția instituțiilor abilitate”. Reprezentanții spitalului ne mai informează că „procedura de achiziție s-a desfășurat prin intermediul SEAP, cu respectarea prevederilor legale în vigoare, în condiții de transparență, operatorii economici având acces la documentația de atribuire, posibilitatea de a solicita clarificări și dreptul de a formula contestații, în conformitate cu cadrul legal aplicabil”. În acest moment, licitația este blocată din cauza contestațiilor.

B Braun câștigă și la Târgu Jiu

În octombrie 2025, Renamed Farma a făcut o plângere penală și la DNA Craiova în legătură cu licitația organizată de Spitalul Județean din Târgu Jiu, în luna mai 2025, privind consumabile pentru dializă renală. Inițial, licitația a fost organizată în luna ianuarie, dar a fost anulată prin decizia CNSC în urma contestațiilor făcute de Renamed Farma.

Spitalul Județean din Târgu Jiu. Foto: Facebook

Spitalul din Târgu Jiu a fost primul care a răspuns solicitărilor Libertatea de a-și exprima un punct de vedere față de acest caz. Conducerea spitalului ne-a transmis că licitația „a fost anulată în baza deciziei Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor”, obligând „autoritatea contractantă la refacerea caietului de sarcini și reluarea licitației”. Mai departe, Spitalul Județean de Urgență din Târgu Jiu ne-a comunicat că ulterior deciziei CNSC, a fost reluată procedura de achiziție printr-o nouă licitație contestată din nou de Renamed Farma. Doar că de această dată, CNSC le-a respins-o ca nefondată. Renamed s-a încăpățânat și a mai formulat o contestație care încă nu are un răspuns de la CNSC.

Conducerea spitalului din Târgu Jiu ne-a mai informat că „în urma verificării dosarului de achiziție de către Curtea de Conturi Gorj, concretizată prin încheierea unui raport, nu au fost găsite nereguli în desfășurarea procedurii de achiziție. Precizăm totodată că, la momentul actual, dosarul privind această licitație face obiectul unei analize de către Direcția Națională Anticorupție, Sucursala Craiova, ca urmare a sesizării depuse de către societatea contestatoare”.

Și din această licitație a ieșit până la urmă câștigătoare firma B Braun, care a oferit produsele la niște adaosuri comerciale amețitoare.

CNSC, sărit de spitalul din Vâlcea

Nici Spitalul Județean de Urgență Vâlcea nu a scăpat de plângeri penale formulate de Renamed Farm la DNA Craiova. Denunțul are la bază așa-zise ilegalități în cadrul unei licitații din noiembrie 2025 pentru achiziția de „consumabile pentru dializă”. În fapt, caietul de sarcini conținea descrieri tehnice detaliate copy/paste ale unor produse ale firmei Fresenius Medical Care (liderul mondial în furnizarea de produse și servicii pentru pacienții cu insuficiență renală cronică). Inițial, Renamed Farm a depus o contestație la CNSC, care a decis anularea licitației, cerând Spitalului Județean din Vâlcea să modifice caietul de sarcini astfel încât să permită și altor competitori să participe la licitație.

Spitalul Județean de Urgență din Vâlcea. Foto: Facebook

În luna decembrie 2025, spitalul a reluat licitația fără să țină cont de decizia CNSC și menținând aceleași prevederi restrictive, fără nicio modificare.

Valoarea contractului este de două milioane de euro, iar criteriul de atribuire a fost „prețul cel mai scăzut”.

Dan Duțescu, patronul Renamed Farm SRL, consideră că astfel, contracandidatul din licitație, firma Transmedic Impex SRL, a fost favorizat pentru că acesta a oferit gama de produse ale firmei germane Fresenius. „Toate specificațiile solicitate în caietul de sarcini au fost realizate cu intenția nedisimulată de a elimina orice concurență, singura firmă care îndeplinește în proporție de 100% aceste cerințe este în mod exclusiv firma Transmedic Impex ca distribuitor de produse Fresenius”, scrie în plângerea penală.

O altă ciudățenie constă în faptul că Spitalului Județean de Urgență din Vâlcea i s-a aprobat de către Ministerul Sănătății un număr de 12 posturi de dializă. Iar spitalul, printre altele, a solicitat în cadrul licitației 18 aparate. Licitația se află încă în desfășurare, conform datelor din SEAP.

Cine sunt firmele considerate favorizate la Vâlcea

Doar în acest an, Transmedic Impex SRL a fost implicată în 40 de contracte cu diferite spitale a căror valoare totală depășește suma de 300.000 de lei.

Transmedic Impex SRL este deținută de Nidik Holdings Limited din Cipru și General Construct Team Invest SRL din București.

Nidik Holdings Limited este reprezentată de administratorul Oded Isvoranu și este implicată în România și în alte afaceri.

Oded Isvoranu a fondat, în 2020, și RTG Solar Energy SRL, firmă axată pe „productia de energie electrică”. Un an mai târziu, Isvoranu a cesionat firma către Nidik Holdings Limited din Cipru. În 2022, RTG Solar Energy a primit un aviz tehnic de racordare la reţea pentru un parc solar de 70,4 MW la Giurgiu, promițând o investiție de 40 de milioane de euro. În 2023, RTG Solar Energy este vândută companiei olandeze Nofar Europe BV, prezentă în România în mai multe proiecte cu parcuri solare și eoliene.

O altă conexiune dintre Nidik Holdings și compania Fresenius a avut loc în 2012, când, alături de o altă firmă, ciprioții au cumpărat două centre de dializă de la germani.

General Construct Team Invest SRL există din anul 1994, când a fost fondată de un român la Suceava, cu denumirea inițială de General Construct Grup SRL. Abia în anul 2013, firma este preluată de Nidik Holdings Limited din Cipru, este mutată în București și redenumită General Construct Team Invest SRL. Firma are ca obiect de activitate „lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale”.

În 2020, General Construct Team Invest este preluată de Roni Tselik Economic Marketing and Commercial Consulting Ltd din Israel, reprezentată atunci tot de Oded Isvoranu.

Interesant este că o serie de medici ai Spitalului Județean de Urgență din Vâlcea lucrează și la o clinică de dializă patronată de grupul de firme germane Fresenius, producătorul unei bune părți din bunurile solicitate prin licitație.

De exemplu, dr. Mirela Nicoleta Tudor este angajata Spitalului Județean de Urgență Vâlcea ca medic primar și șefă a secției de dializă și nefrologie și, în același timp, lucrează și la centrul de dializă privat Fresenius Nephrocare Vâlcea, deținut de grupul de firme Fresenius Medical Care (Fresenius Medical Care România este deținut de companiile germane Fresenius Medical Care AG și Fresenius Medical Care Beteiligungsgesellschaft mbH). La fel și dr. Dragoș Mihai Trandafir, medic specialist în centrul de dializă SJU Vâlcea, și dr. Nicolae Popescu, medic anestezist la ATI al SJU Vâlcea, ambii lucrează și la centrul privat de dializă Fresenius Nephrocare Vâlcea.

Cine este denunțătorul Renamed Farma

Patronul Renamed Farma din Craiova este Dan Duțescu. Avocat de profesie, Duțescu a fondat mai multe firme implicate în domeniul medical. El cunoaște foarte bine lumea dializei, în care se învârte de ani buni și a făcut afaceri chiar cu unele firme care acum îi „suflă” licitațiile.

De exemplu, Dan Duțescu a fondat în 2006 Renamed Nefrodial SRL, pe care a vândut-o, în 2011, către germanii de la Fresenius. Firma deținea cinci centre de dializă și, cum scriam și mai devreme, firma a ajuns (împreună cu două centre de dializă), în 2012, în portofoliul firmelor cipriote Nidik Holdings Limited (implicată în licitația de la spitalul vâlcean) și Zanofex Limited (patronată de soții Roni și Yehudith Talic din Israel, care controlează și Transmedic Impex SRL – firma câștigătoare a licitației de la Spitalul Județean Vâlcea). În cele din urmă, Renamed Nefrodial a ajuns în proprietatea suedezilor de la Diaverum.

Dan Duțescu. Foto: forbes.ro

În lupta sa continuă cu spitalele din România, Dan Duțescu a avut și sorți de izbândă.

În iulie 2025, Renamed Farma a făcut o plângere penală la DNA și împotriva Spitalului Clinic de Urgență din Brașov. Acest caz se refera la o licitație care a avut ca obiect achiziția de „materiale sanitare pentru hemodializă” și a avut un final fericit pentru Renamed Farma, care, până la urmă, a primit câștig de cauză de la Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor.

Renamed Farma a beneficiat în acest an de 13 contracte cu spitale din România a căror valoare totală este de aproximativ 43.000 de lei.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE