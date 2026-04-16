Regizor, scenarist și protagonist al filmului „Cursa destinului”, o producție dedicată memoriei tatălui său care se va lansa în cinematografele din România pe 21 aprilie 2026, Andrei Borțică a crescut în jurul curselor, al echipelor tehnice și al discuțiilor despre viraje, motoare și strategie, într-un mediu în care motorsportul nu era spectacol, ci disciplină și rigoare. Pentru că tatăl său, Adrian Borțică, a fost pilot de performanță și un reper constant pentru fiul său!

După moartea tatălui său, Andrei Borțică s-a apropiat și mai mult de universul mașinilor, a început să participe la curse, să petreacă timp în garaj și să învețe mecanică, pas cu pas, cu dorința de a continua un drum deja început în familie.

„Tata a vrut mereu să-i urmez pasiunea. În timpul vieții lui eram mai sceptic, mi-era mai frică. Dar după ce el a dispărut, au început să-mi placă foarte mult mașinile”, a spus Andrei Borțică într-un interviu pentru Libertatea.

În prezent, el deține o colecție amplă de automobile, achiziționate de tatăl său și ulterior completată de el, formată din 36 de mașini de epocă, printre care se numără și un automobil marca Maserati care a aparținut artistului Benny Andersson de la trupa ABBA, achiziționat de Adrian Borțică la o licitație în America, un Jaguar Mk al regizorului Sergiu Nicolaescu, un Ferrari 328 GTS care a apărut în filmul „Polițist din Beverly Hills”, Mustangul condus de actorul Paul Walker în „Fast & Furios”, o copie Chevrolet Task Force tow truck a mașinii Bucșă din filmul animat „Cars”, alături de un BMW E30 M3, și Ferrariul 308 GTSi care a aparținut lui Miles Davis și de aproximativ 36 de modele moderne, printre care Corvette C8, Corvette Z06 (singura din Europa), Bentley Flying Spur, Rolls-Royce Ghost, Mercedes C63 AMG final edition, toate putând fi văzute în filmul „Cursa destinului”.

Prima mașină cumpărată din banii proprii, obținuți din festivalurile de film, a fost un BMW din anul 1993, cu care Andrei Borțică a traversat Europa și a participat la curse. Modelul are o încărcătură specială, fiind legat direct de pasiunea tatălui său pentru istoria BMW-urilor și pentru motorsport.

Un loc central și în filmul „Cursa destinului” îl ocupă BMW-ul E30, prima mașină recondiționată complet de Andrei Borțică. Restaurarea nu a fost un gest simbolic, ci un proces tehnic asumat, realizat prin implicare directă. Recondiționarea mașinilor este, pentru el, o formă de continuitate: stă în garaj, urmărește fiecare etapă, învață mecanică și tratează automobilele ca pe mecanisme vii.

„Urmez acum pasiunea lui tata, să le recondiționez. Să stau în garaj când se repară, să înțeleg mecanică. Este, de fapt, pasiunea tatălui meu dusă mai departe”, a explicat el.

Amintirile legate de curse sunt parte esențială din această relație. „Mergeam cu tata la curse. Cursa mea favorită cu el era Poiana Brașov. Vorbeam mult despre viraje, despre istoria mașinilor, mai ales despre BMW-uri”, a povestit Andrei Borțică.

Tânărul și-a amintit discuțiile despre E30, supranumit „Ursulețul”, model care a devenit emblematic în anul 1987 datorită jantelor și capacelor cu design specific, în formă de ursuleț.

Aceeași relație cu mașinile se regăsește direct în filmul „Cursa destinului”, proiectul cinematografic realizat de Andrei Borțică în memoria tatălui său. Producția pornește din experiențe reale și din dorința de a înțelege, din interior, ce a însemnat viața pe circuit.

După anul 2021, de când l-a pierdut pe tatăl său, Andrei Borțică a început să se antreneze și să participe la curse, iar acest proces a devenit fundamentul filmului.

„Cursa destinului”, care va fi lansat în cinematografele din România pe 21 aprilie 2026, nu este un film despre trofee sau clasamente, ci despre proces, devenire și continuitate.

Proiectul a pornit ca un scurtmetraj și s-a transformat treptat într-un lungmetraj structurat în trei părți, integrând fragmente din viața reală a regizorului: relația cu mașinile, propria colecție auto, prima iubire și dialoguri inspirate direct din conversațiile cu tatăl său.

Replicile mentorului din film sunt adaptări fidele ale vorbelor tatălui, indicații despre viraje, intrarea pe interior și controlul mașinii, transformate în dialog cinematografic.

„Acest proiect a pornit de la al doilea film pe care l-am făcut în memoria lui tata. Încep să mă antrenez, să particip la curse și, într-un fel, am vrut să mă unesc cu tata prin acest lucru. Să văd ce a simțit el, să simt adrenalina, să văd cât de greu e să participi la curse, câte antrenamente trebuie să faci înainte”, a spus Andrei Borțică.

Pentru el, mașinile și filmul sunt două forme ale aceleiași relații. Prin ele, tatăl său continuă să existe, iar povestea lui este dusă mai departe.

Investiție de 500.000 de euro în filmul „Cursa destinului”

Filmările pentru „Cursa destinului” au avut loc în mare parte în spații personale, iar scenele de curse au fost realizate pe circuitul de la Adâncata, cu mașini din colecția proprie. Producția s-a desfășurat pe parcursul a 22 de zile, cu un buget estimat la aproximativ 500.000 de euro.

Andrei spune că realizarea acestui film este ca un vis împlinit, atât în ceea ce privește relația cu tatăl său, cât și datorită pasiunii sale pentru cinematografie, care a apărut încă din copilărie.

El a studiat Regia de Film și Televiziune (clasa Sabina Pop) și în prezent studiază Actoria (clasa Silvia Ciobanu și Mihaela Triboi) în cadrul Facultății de Arte a Universității Hyperion, care i-a acordat și o diplomă de onoare pentru rezultatele remarcabile obținute cu filmele sale, „A Champions Story – In Memory of My Father – Adrian Cristian Borțică”, „A Short Story About Communism”, „The Bet” și „Cursa destinului” („Destinys Race”), care i-au adus lui Andrei Borțică peste 40 de premii internaționale în cadrul unor festivaluri de film studențesc și independente, printre care Accolade Global Film Competition, la festivalul studențesc World Film Festival (Cannes), European Film Union Gala EFU Cameo (Glasgow), Festigious International Film Festival (Los Angeles), Hollywood Just4Shorts, Best Shorts Competition, Techir Art Fest Film Competition, Remember the Future – World Film Festival in Cannes și Ardelion Film Festival (Graz).

„Cursa destinului” spune povestea unui tânăr de 21 de ani, care primește de ziua lui o surpriză neașteptată din partea mamei sale: o mașină de curse identică cu cea a tatălui său, fost campion, alături de combinezonul și casca acestuia. Gestul devine punctul de pornire a unei decizii care îi va schimba parcursul.

Hotărât să calce pe urmele tatălui său, personajul care poartă numele regizorului Andrei Borțică își propune să readucă la viață BMW-ul E30 și să intre în lumea curselor. Cu ajutorul unui mecanic bătrân, fost antrenor al tatălui său, și al lui Dani, un pilot experimentat, Andrei pornește într-o aventură inițiatică plină de provocări, orgolii, prietenie și rivalitate. Într-o lume dominată de viteză, presiune și emoții intense, Andrei trebuie să facă față nu doar obstacolelor tehnice și competiției acerbe, ci și propriilor slăbiciuni.

Rivalitatea cu arogantul Salvatore ajunge în punctul în care răzbunarea pare să fie singura soluție. Astfel, acesta pornește un război cu familia lui Salvatore. În ciuda accidentelor, eșecurilor și certurilor, echipa improvizată formată din Andrei, Dani și mecanicul său luptă contra cronometru pentru a dovedi că visul merită fiecare sacrificiu.

Inspirată din fapte reale, „Cursa destinului” este o poveste despre curaj, moștenire și maturizare, în care linia de sosire nu este doar o victorie sportivă, ci și o dovadă de caracter.

Anunțul de doar 33 de cuvinte făcut de Donald Trump în urmă cu scurt timp ține primele pagini: „M-am...”. Toți au făcut ochii mari când au auzit
Viva.ro
Ce au găsit anchetatorii în casa menajerei lui Cristian Staicu, medicul din București ucis și incendiat. Soțului ei nu îi vine să creadă așa ceva: „Credeam că e nevinovată”
Unica.ro
Bucurie mare pentru vedeta noastră! A fost cerută în căsătorie într-un loc spectaculos. Primele declarații: „Pentru totdeauna”
Elle.ro
gsp
De la Survivor direct în scandalul meciurilor aranjate pentru pariuri: „Am citit că mă duc la închisoare. M-a sunat mama...”
Cum a ajuns marea Anna Széles, „Brigitte Bardot” de România, să facă un sport considerat riscant la malul Mării Negre
GSP.RO
Umilită, rănită și îndoliată, Mihaela Rădulescu nu se oprește cu dezvăluirile. Ce a anunțat acum despre părinții lui Felix întrece orice imaginație: “Fără căsătorie...”
Libertateapentrufemei.ro
Cel mai nou cuplu din showbiz a șocat pe toată lumea! Îi iubim, îi urmărim peste tot, dar nu am fi crezut că au o relație secretă. El are 70 de ani
Avantaje.ro
„Vă invit la mine... acasă!” Mihaela Rădulescu a deschis ușile apartamentului din Monaco. Detaliul ascuns în sufragerie care i-a lăsat MASCĂ pe toți
Tvmania.ro
Horațiu Potra rămâne în arest preventiv. Contestația liderului mercenarilor a fost respinsă
Știri România 17:44
Inflația în România, de trei ori peste media europeană: românii sunt campionii scumpirilor în UE, arată Eurostat
Știri România 17:09
Europa mai are kerosen pentru avioane doar pentru „aproximativ șase săptămâni”. Șeful IEA: urmează scumpiri și chiar anularea unor zboruri
Adevarul.ro
Cât costă ochelarii cu care Lamine Yamal s-a afișat în Champions League. Puțini români își permit să-i cumpere
Fanatik.ro
Studiu șocant OpenAI: CatGPT a mințit deliberat în 13% din cazuri
Financiarul.ro
Superliga.ro (P)
Din nou decisiv. Oucasse Mendy este jucătorul etapei a treia din play-off/play-out
Cu ce rămânem după etapa a treia din play-off/play-out
Cu ce rămânem după etapa a treia din play-off/play-out
Bianca Censori șochează cu un nou look indecent. Soția lui Kanye West a apărut fără lenjerie intimă și purtând doar ciorapi transparenți pe străzile din Paris. Foto
Elle.ro
Soarta nu iartă pe nimeni! Așa a ajuns să arate acum celebra femeie de afaceri! În scaun cu rotile și cu o geantă de lux în brațe, e de nerecunoscut / Foto
Unica.ro
Cu ce femeie superbă, tânără și cunoscută este logodit ministrul de Finanțe Alexandru Nazare. Puțini au știut că ea este jumătatea politicianului
Viva.ro
Cum au apărut Cristina Spatar și soțul ei în Egipt, după ce s-a spus că au probleme în căsnicie
Stiri Mondene 17:46
Cine e regizorul român care deține peste 70 de mașini, dintre care 32 de epocă. Din colecția sa face parte și mașina lui Benny Andersson de la trupa ABBA
Stiri Mondene 17:03
Mihaela Rădulescu, dezvăluiri cutremurătoare despre familia lui Felix: „Mi-au împachetat lucrurile ca pe niște gunoaie!”. Umilită și acuzată de furt după pierderea bărbatului iubit
TVMania.ro
"Noua ordine energetică". Cine este câştigătorul "incontestabil" al conflictului din Orientul Mijlociu
ObservatorNews.ro
Felicitări! Vedeta noastră este gravidă pentru prima oară la 42 de ani! Logodnicul e muuult mai tânăr ca ea! ”Sunt însărcinată, NU suntem însărcinați!
Libertateapentrufemei.ro
VIDEO Marea greșeală făcută de Nicolae Ceaușescu în 1989: "A refuzat să creadă în realitatea transmisă de nemți"
GSP.ro
E de nerecunoscut la 47 de ani! „S-a retras în munți și s-a dedicat religiei”
GSP.ro
Planul de debarcare a lui Bolojan confirmat de PSD
Mediafax.ro
Rusia va plăti despăgubiri după ce a doborât un avion de pasageri cu 67 de oameni la bord
StirileKanalD.ro
Nepotul lui Mircea Lucescu, dezvăluirea care îți va rupe sufletul. ”Și-a dorit să mergem împreună, dar n-am mai apucat…”
Wowbiz.ro
Transplantul cardiac și inovațiile endovasculare în România
Advertorial
Domnica Mărgescu: BYD, my new love!
Advertorial
Ultimul drum pentru Mihai, unul dintre tinerii morți în accidentul din pădurea Snagov. Scene sfâșietoare de la înmormântare
Wowbiz.ro
Imapcarea momentului in showbiz..Vedeta noastra s-a intors la fostul sot. Imaginile care ii dau de gol
Redactia.ro
VIDEO El este preotul care a sfârșit carbonizat în locuința sa din Onești. A reușit să iasă din casă la timp, dar s-a întors crezând că a uitat ceva
KanalD.ro
PNL atacă fără menajamente PSD, care cere demisia lui Bolojan: „Grindeanu e parte a problemei, piromanul NORDIS dă foc României”
Politică 15:02
Oana Gheorghiu spune că se pot construi cinci spitale regionale cu pierderile înregistrate de cele peste 1.500 de companii de stat
Politică 14:33
Cum vrea Mihai Chirica să cheltuie banii ieșenilor în 2026? Bugetul Primăriei, pus în dezbatere publică: creșteri, reduceri, deficit uriaș. Aveți idei? Faceți propuneri!
ZiaruldeIasi.ro
Programul complet al sezonul 2026 – 2027 din SuperLiga. Prima etapă se joacă în timpul Campionatului Mondial. Toate datele-cheie. Update
Fanatik.ro
Premieră: Capsule de dormit la Economy în avion. Poți să sforăi liniștit, dar nu ai voie nici să mănânci și nici să dormi… în doi
Spotmedia.ro
