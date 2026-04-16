Regizor, scenarist și protagonist al filmului „Cursa destinului”, o producție dedicată memoriei tatălui său care se va lansa în cinematografele din România pe 21 aprilie 2026, Andrei Borțică a crescut în jurul curselor, al echipelor tehnice și al discuțiilor despre viraje, motoare și strategie, într-un mediu în care motorsportul nu era spectacol, ci disciplină și rigoare. Pentru că tatăl său, Adrian Borțică, a fost pilot de performanță și un reper constant pentru fiul său!

Andrei Borțică, film în memoria tatălui său, Adrian Borțică

După moartea tatălui său, Andrei Borțică s-a apropiat și mai mult de universul mașinilor, a început să participe la curse, să petreacă timp în garaj și să învețe mecanică, pas cu pas, cu dorința de a continua un drum deja început în familie.

„Tata a vrut mereu să-i urmez pasiunea. În timpul vieții lui eram mai sceptic, mi-era mai frică. Dar după ce el a dispărut, au început să-mi placă foarte mult mașinile”, a spus Andrei Borțică într-un interviu pentru Libertatea.

În prezent, el deține o colecție amplă de automobile, achiziționate de tatăl său și ulterior completată de el, formată din 36 de mașini de epocă, printre care se numără și un automobil marca Maserati care a aparținut artistului Benny Andersson de la trupa ABBA, achiziționat de Adrian Borțică la o licitație în America, un Jaguar Mk al regizorului Sergiu Nicolaescu, un Ferrari 328 GTS care a apărut în filmul „Polițist din Beverly Hills”, Mustangul condus de actorul Paul Walker în „Fast & Furios”, o copie Chevrolet Task Force tow truck a mașinii Bucșă din filmul animat „Cars”, alături de un BMW E30 M3, și Ferrariul 308 GTSi care a aparținut lui Miles Davis și de aproximativ 36 de modele moderne, printre care Corvette C8, Corvette Z06 (singura din Europa), Bentley Flying Spur, Rolls-Royce Ghost, Mercedes C63 AMG final edition, toate putând fi văzute în filmul „Cursa destinului”.

Prima mașină cumpărată din banii proprii, obținuți din festivalurile de film, a fost un BMW din anul 1993, cu care Andrei Borțică a traversat Europa și a participat la curse. Modelul are o încărcătură specială, fiind legat direct de pasiunea tatălui său pentru istoria BMW-urilor și pentru motorsport.

Un loc central și în filmul „Cursa destinului” îl ocupă BMW-ul E30, prima mașină recondiționată complet de Andrei Borțică. Restaurarea nu a fost un gest simbolic, ci un proces tehnic asumat, realizat prin implicare directă. Recondiționarea mașinilor este, pentru el, o formă de continuitate: stă în garaj, urmărește fiecare etapă, învață mecanică și tratează automobilele ca pe mecanisme vii.

„Urmez acum pasiunea lui tata, să le recondiționez. Să stau în garaj când se repară, să înțeleg mecanică. Este, de fapt, pasiunea tatălui meu dusă mai departe”, a explicat el.

Amintirile legate de curse sunt parte esențială din această relație. „Mergeam cu tata la curse. Cursa mea favorită cu el era Poiana Brașov. Vorbeam mult despre viraje, despre istoria mașinilor, mai ales despre BMW-uri”, a povestit Andrei Borțică.

Tânărul și-a amintit discuțiile despre E30, supranumit „Ursulețul”, model care a devenit emblematic în anul 1987 datorită jantelor și capacelor cu design specific, în formă de ursuleț.

Aceeași relație cu mașinile se regăsește direct în filmul „Cursa destinului”, proiectul cinematografic realizat de Andrei Borțică în memoria tatălui său. Producția pornește din experiențe reale și din dorința de a înțelege, din interior, ce a însemnat viața pe circuit.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 18

După anul 2021, de când l-a pierdut pe tatăl său, Andrei Borțică a început să se antreneze și să participe la curse, iar acest proces a devenit fundamentul filmului.

„Cursa destinului”, care va fi lansat în cinematografele din România pe 21 aprilie 2026, nu este un film despre trofee sau clasamente, ci despre proces, devenire și continuitate.

Proiectul a pornit ca un scurtmetraj și s-a transformat treptat într-un lungmetraj structurat în trei părți, integrând fragmente din viața reală a regizorului: relația cu mașinile, propria colecție auto, prima iubire și dialoguri inspirate direct din conversațiile cu tatăl său.

Replicile mentorului din film sunt adaptări fidele ale vorbelor tatălui, indicații despre viraje, intrarea pe interior și controlul mașinii, transformate în dialog cinematografic.

„Acest proiect a pornit de la al doilea film pe care l-am făcut în memoria lui tata. Încep să mă antrenez, să particip la curse și, într-un fel, am vrut să mă unesc cu tata prin acest lucru. Să văd ce a simțit el, să simt adrenalina, să văd cât de greu e să participi la curse, câte antrenamente trebuie să faci înainte”, a spus Andrei Borțică.

Pentru el, mașinile și filmul sunt două forme ale aceleiași relații. Prin ele, tatăl său continuă să existe, iar povestea lui este dusă mai departe.

Investiție de 500.000 de euro în filmul „Cursa destinului”

Filmările pentru „Cursa destinului” au avut loc în mare parte în spații personale, iar scenele de curse au fost realizate pe circuitul de la Adâncata, cu mașini din colecția proprie. Producția s-a desfășurat pe parcursul a 22 de zile, cu un buget estimat la aproximativ 500.000 de euro.

Andrei spune că realizarea acestui film este ca un vis împlinit, atât în ceea ce privește relația cu tatăl său, cât și datorită pasiunii sale pentru cinematografie, care a apărut încă din copilărie.

El a studiat Regia de Film și Televiziune (clasa Sabina Pop) și în prezent studiază Actoria (clasa Silvia Ciobanu și Mihaela Triboi) în cadrul Facultății de Arte a Universității Hyperion, care i-a acordat și o diplomă de onoare pentru rezultatele remarcabile obținute cu filmele sale, „A Champions Story – In Memory of My Father – Adrian Cristian Borțică”, „A Short Story About Communism”, „The Bet” și „Cursa destinului” („Destinys Race”), care i-au adus lui Andrei Borțică peste 40 de premii internaționale în cadrul unor festivaluri de film studențesc și independente, printre care Accolade Global Film Competition, la festivalul studențesc World Film Festival (Cannes), European Film Union Gala EFU Cameo (Glasgow), Festigious International Film Festival (Los Angeles), Hollywood Just4Shorts, Best Shorts Competition, Techir Art Fest Film Competition, Remember the Future – World Film Festival in Cannes și Ardelion Film Festival (Graz).

„Cursa destinului” spune povestea unui tânăr de 21 de ani, care primește de ziua lui o surpriză neașteptată din partea mamei sale: o mașină de curse identică cu cea a tatălui său, fost campion, alături de combinezonul și casca acestuia. Gestul devine punctul de pornire a unei decizii care îi va schimba parcursul.

Hotărât să calce pe urmele tatălui său, personajul care poartă numele regizorului Andrei Borțică își propune să readucă la viață BMW-ul E30 și să intre în lumea curselor. Cu ajutorul unui mecanic bătrân, fost antrenor al tatălui său, și al lui Dani, un pilot experimentat, Andrei pornește într-o aventură inițiatică plină de provocări, orgolii, prietenie și rivalitate. Într-o lume dominată de viteză, presiune și emoții intense, Andrei trebuie să facă față nu doar obstacolelor tehnice și competiției acerbe, ci și propriilor slăbiciuni.

Rivalitatea cu arogantul Salvatore ajunge în punctul în care răzbunarea pare să fie singura soluție. Astfel, acesta pornește un război cu familia lui Salvatore. În ciuda accidentelor, eșecurilor și certurilor, echipa improvizată formată din Andrei, Dani și mecanicul său luptă contra cronometru pentru a dovedi că visul merită fiecare sacrificiu.

Inspirată din fapte reale, „Cursa destinului” este o poveste despre curaj, moștenire și maturizare, în care linia de sosire nu este doar o victorie sportivă, ci și o dovadă de caracter.