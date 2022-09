Dacă ar fi să-i dai o notă iubitului tău pentru modul în care se îmbracă… aceea ar fi? Care e pentru el maximumul de excentricitate în alegerea unei ținute? Te-a surprins vreodată în privința asta? Ție ți-a spus vreodată că… este prea mult?

Consider că un bărbat trebuie să se îmbrace ca un bărbat, și nu ca un papagal social, deși există momente în care au și papagalii farmecul lor. Iubitul meu a primit de fiecare dată 10 pentru că este, în primul rând, bărbat și știe să se poarte, are o postură, are o eleganță, este el și nu este necesar să poarte întotdeauna costum la micul dejun pentru a mă impresiona.

Iulia Albu, primele declarații despre nunta cu iubitul ei, Mike

Îmi amintesc de apariția lui Mike la iUmor, care te-a lăsat bouche bée și pe tine, nu doar pe noi. Te gândeai că iubitul tău se pricepe și la roast?

A fost cu adevărat o surpriză să-l văd acolo, recunosc că nu mă așteptam deloc, mai ales că el nu și-a dorit niciodată să apară. Iată însă că a acceptat propunerea producătorilor și, mai mult decât atât, a reușit să mă surprindă în cel mai plăcut mod.

„Nu crezi că e momentul ca noi doi să facem pasul următor și albul să fie culoarea acestei rochii? Adică să pui și tu ceva decent pe tine“, te-a întrebat iubitul tău în emisiune. Pe scurt, o cerere în căsătorie… Ești pregătită să faci pasul?

Cine spune că nu l-am făcut deja?

Ai comentat nu o dată rochiile de mireasă ale vedetelor, așa că nu pot să nu te întreb: te-ai gândit cum va arăta rochia ta? Bănuiesc că ai schițat-o în minte măcar o dată… Unde ți-ar plăcea să aibă loc ceremonia, ați vorbit despre asta?

Există momente în relația noastră când comentăm tot felul de lucruri, cum ar fi și acesta, și tot ce pot să-ți spun este că suntem într-un consens absolut, iar nunta mea cu el nu va fi deloc la fel ca nunta mea anterioară.

Criticul de modă a vorbit și despre copii

Despre copii ați discutat? Îți dorești să devii din nou mamă, chiar dacă, momentan, viața ta profesională e extrem de plină?

Am învățat în timp că secretul în viață nu este să te gândești care sunt momentele prielnice, pentru că viața găsește cele mai neașteptate modalități de a-ți face surprize. Firește că niciun moment nu este bun, firește că întotdeauna sunt și alte lucruri de făcut, de aceea am decis să las viața să mă surprindă din nou și să încetez să-mi fac planuri.

