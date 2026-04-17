Valoarea minimă a acestei taxe este de 1,49 lei (TVA inclus), iar cea maximă de 3,99 lei (TVA inclus).

Noua taxă vine în contextul în care eMAG a realizat investiții semnificative pentru îmbunătățirea platformei și a infrastructurii de logistică.

„Începând cu 17 aprilie 2026, eMAG introduce un cost de servicii operaționale de 1% din valoarea produselor comandate, de minim 1,49 lei (TVA inclus), dar nu mai mult de 3,99 lei (TVA inclus), și se aplică tuturor comenzilor plasate pe platformă. Decizia vine ca urmare a investițiilor susținute ale companiei pe care le-am realizat în ultimii ani pentru îmbunătățirea experienței de cumpărare, precum și a infrastructurii tehnice, într-un context macroeconomic marcat de volatilitate. Costul este afișat transparent înainte de finalizarea comenzii. Această decizie nu implică acțiuni suplimentare din partea sellerilor noștri”, a precizat eMAG.

Reprezentanții companiei au subliniat că taxa va fi afișată în mod transparent înainte de finalizarea fiecărei comenzi, fără a implica costuri suplimentare pentru vânzători.

Pe de altă parte, și retailerii chinezi care activează pe piața din România au fost afectați de o nouă taxă aplicată de la 1 ianuarie 2026.

Coletelor din afara Uniunii Europene, cu o valoare sub 150 de euro, li se aplică o taxă logistică de 25 de lei, conform legislației românești. Platforme precum Shein au transferat deja această taxă către clienți încă de la începutul anului, în timp ce Temu a implementat-o din aprilie.

Conform unui mesaj afișat pe platforma Temu: „Pentru bunurile expediate din țări din afara UE, Temu va percepe o taxă suplimentară de 25 RON per comandă, în cazul în care valoarea comenzii este de 145 € sau mai puțin, fără a include TVA-ul aplicabil, în conformitate cu legislația în vigoare. Această taxă nu este rambursabilă* după ce comanda a fost livrată clientului (*Cu excepția cazului în care se aplică alte condiții conform politicii de retur Temu)”.

Noile schimbări fiscale vin pe un fond economic marcat de volatilitate, iar efectele lor asupra pieței de e-commerce din România urmează să fie observate în perioada următoare.

La începutul acestei luni, eMAG, cel mai mare retailer online din România, a anunțat că începe o campanie de restructurare organizațională care va duce la reducerea numărului de posturi din mai multe departamente.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Nicușor Dan a fost luat la întrebări direct în stradă, de Marian Ceaușescu: „Vă dau un avertisment verbal”

Ați sesizat o eroare într-un articol din Libertatea? Ne puteți scrie pe adresa de email eroare@libertatea.ro

Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Anunțul de doar 33 de cuvinte făcut de Donald Trump în urmă cu scurt timp ține primele pagini: „M-am...”. Toți au făcut ochii mari când au auzit
Viva.ro
Anunțul de doar 33 de cuvinte făcut de Donald Trump în urmă cu scurt timp ține primele pagini: „M-am...”. Toți au făcut ochii mari când au auzit
Ce au găsit anchetatorii în casa menajerei lui Cristian Staicu, medicul din București ucis și incendiat. Soțului ei nu îi vine să creadă așa ceva: „Credeam că e nevinovată”
Unica.ro
Ce au găsit anchetatorii în casa menajerei lui Cristian Staicu, medicul din București ucis și incendiat. Soțului ei nu îi vine să creadă așa ceva: „Credeam că e nevinovată”
Bucurie mare pentru vedeta noastră! A fost cerută în căsătorie într-un loc spectaculos. Primele declarații: „Pentru totdeauna”
Elle.ro
Bucurie mare pentru vedeta noastră! A fost cerută în căsătorie într-un loc spectaculos. Primele declarații: „Pentru totdeauna”
gsp
De la Survivor direct în scandalul meciurilor aranjate pentru pariuri: „Am citit că mă duc la închisoare. M-a sunat mama...”
GSP.RO
De la Survivor direct în scandalul meciurilor aranjate pentru pariuri: „Am citit că mă duc la închisoare. M-a sunat mama...”
Cum a ajuns marea Anna Széles, „Brigitte Bardot” de România, să facă un sport considerat riscant la malul Mării Negre
GSP.RO
Cum a ajuns marea Anna Széles, „Brigitte Bardot” de România, să facă un sport considerat riscant la malul Mării Negre
Parteneri
Umilită, rănită și îndoliată, Mihaela Rădulescu nu se oprește cu dezvăluirile. Ce a anunțat acum despre părinții lui Felix întrece orice imaginație: “Fără căsătorie...”
Libertateapentrufemei.ro
Umilită, rănită și îndoliată, Mihaela Rădulescu nu se oprește cu dezvăluirile. Ce a anunțat acum despre părinții lui Felix întrece orice imaginație: “Fără căsătorie...”
Cel mai nou cuplu din showbiz a șocat pe toată lumea! Îi iubim, îi urmărim peste tot, dar nu am fi crezut că au o relație secretă. El are 70 de ani
Avantaje.ro
Cel mai nou cuplu din showbiz a șocat pe toată lumea! Îi iubim, îi urmărim peste tot, dar nu am fi crezut că au o relație secretă. El are 70 de ani
„Vă invit la mine... acasă!” Mihaela Rădulescu a deschis ușile apartamentului din Monaco. Detaliul ascuns în sufragerie care i-a lăsat MASCĂ pe toți
Tvmania.ro
„Vă invit la mine... acasă!” Mihaela Rădulescu a deschis ușile apartamentului din Monaco. Detaliul ascuns în sufragerie care i-a lăsat MASCĂ pe toți

Alte știri

Nicușor Dan a fost luat la întrebări direct în stradă, de Marian Ceaușescu: „Vă dau un avertisment verbal”
Știri România 10:26
Nicușor Dan a fost luat la întrebări direct în stradă, de Marian Ceaușescu: „Vă dau un avertisment verbal”
Cum ocolesc primăriile reforma lui Bolojan: posturile dispar, oamenii rămân. „Nimeni nu pleacă acasă”
Știri România 10:15
Cum ocolesc primăriile reforma lui Bolojan: posturile dispar, oamenii rămân. „Nimeni nu pleacă acasă”
Parteneri
Palatele luxoase care uluiau România în anii ’90. Secretele vilelor extravagante care atrăgeau toate privirile
Adevarul.ro
Palatele luxoase care uluiau România în anii ’90. Secretele vilelor extravagante care atrăgeau toate privirile
Răzvan Zamfir, omul cheie în succesul de la U Cluj! Dezvăluiri despre conducătorul ardelenilor: “Ar fi primul om pe care l-aş lua la o echipă”
Fanatik.ro
Răzvan Zamfir, omul cheie în succesul de la U Cluj! Dezvăluiri despre conducătorul ardelenilor: “Ar fi primul om pe care l-aş lua la o echipă”
Studiu șocant OpenAI: CatGPT a mințit deliberat în 13% din cazuri
Financiarul.ro
Studiu șocant OpenAI: CatGPT a mințit deliberat în 13% din cazuri
Superliga.ro (P)
Din nou decisiv. Oucasse Mendy este jucătorul etapei a treia din play-off/play-out
Din nou decisiv. Oucasse Mendy este jucătorul etapei a treia din play-off/play-out
Cu ce rămânem după etapa a treia din play-off/play-out
Cu ce rămânem după etapa a treia din play-off/play-out
Parteneri
Bianca Censori șochează cu un nou look indecent. Soția lui Kanye West a apărut fără lenjerie intimă și purtând doar ciorapi transparenți pe străzile din Paris. Foto
Elle.ro
Bianca Censori șochează cu un nou look indecent. Soția lui Kanye West a apărut fără lenjerie intimă și purtând doar ciorapi transparenți pe străzile din Paris. Foto
Soarta nu iartă pe nimeni! Așa a ajuns să arate acum celebra femeie de afaceri! În scaun cu rotile și cu o geantă de lux în brațe, e de nerecunoscut / Foto
Unica.ro
Soarta nu iartă pe nimeni! Așa a ajuns să arate acum celebra femeie de afaceri! În scaun cu rotile și cu o geantă de lux în brațe, e de nerecunoscut / Foto
Cu ce femeie superbă, tânără și cunoscută este logodit ministrul de Finanțe Alexandru Nazare. Puțini au știut că ea este jumătatea politicianului
Viva.ro
Cu ce femeie superbă, tânără și cunoscută este logodit ministrul de Finanțe Alexandru Nazare. Puțini au știut că ea este jumătatea politicianului

Monden

Cât costă o noapte de cazare în hotelul unde Adelina Pestrițu s-a întâlnit cu Jason Statham: „A fost o plăcere”
Stiri Mondene 10:15
Cât costă o noapte de cazare în hotelul unde Adelina Pestrițu s-a întâlnit cu Jason Statham: „A fost o plăcere”
Alimentul banal care l-a salvat pe Mădălin Ionescu. Prezentatorul a trecut prin probleme serioase de sănătate: „Poate alții s-ar fi prăbușit”
Stiri Mondene 09:01
Alimentul banal care l-a salvat pe Mădălin Ionescu. Prezentatorul a trecut prin probleme serioase de sănătate: „Poate alții s-ar fi prăbușit”
Parteneri
Mihaela Rădulescu, dezvăluiri cutremurătoare despre familia lui Felix: „Mi-au împachetat lucrurile ca pe niște gunoaie!”. Umilită și acuzată de furt după pierderea bărbatului iubit
TVMania.ro
Mihaela Rădulescu, dezvăluiri cutremurătoare despre familia lui Felix: „Mi-au împachetat lucrurile ca pe niște gunoaie!”. Umilită și acuzată de furt după pierderea bărbatului iubit
Urmează o săptămână ploioasă în toată ţara. Cum va fi vremea de 1 Mai
ObservatorNews.ro
Urmează o săptămână ploioasă în toată ţara. Cum va fi vremea de 1 Mai
Felicitări! Vedeta noastră este gravidă pentru prima oară la 42 de ani! Logodnicul e muuult mai tânăr ca ea! ”Sunt însărcinată, NU suntem însărcinați!
Libertateapentrufemei.ro
Felicitări! Vedeta noastră este gravidă pentru prima oară la 42 de ani! Logodnicul e muuult mai tânăr ca ea! ”Sunt însărcinată, NU suntem însărcinați!
Parteneri
VIDEO Marea greșeală făcută de Nicolae Ceaușescu în 1989: "A refuzat să creadă în realitatea transmisă de nemți"
GSP.ro
VIDEO Marea greșeală făcută de Nicolae Ceaușescu în 1989: "A refuzat să creadă în realitatea transmisă de nemți"
E de nerecunoscut la 47 de ani! „S-a retras în munți și s-a dedicat religiei”
GSP.ro
E de nerecunoscut la 47 de ani! „S-a retras în munți și s-a dedicat religiei”
Parteneri
Cât de des se uită copiii președintelui la televizor? Nicușor Dan: „Au voie, când și când, la niște filme pe calculator”
Mediafax.ro
Cât de des se uită copiii președintelui la televizor? Nicușor Dan: „Au voie, când și când, la niște filme pe calculator”
Rusia va plăti despăgubiri după ce a doborât un avion de pasageri cu 67 de oameni la bord
StirileKanalD.ro
Rusia va plăti despăgubiri după ce a doborât un avion de pasageri cu 67 de oameni la bord
Nepotul lui Mircea Lucescu, dezvăluirea care îți va rupe sufletul. ”Și-a dorit să mergem împreună, dar n-am mai apucat…”
Wowbiz.ro
Nepotul lui Mircea Lucescu, dezvăluirea care îți va rupe sufletul. ”Și-a dorit să mergem împreună, dar n-am mai apucat…”
Promo
Transplantul cardiac și inovațiile endovasculare în România
Advertorial
Transplantul cardiac și inovațiile endovasculare în România
Domnica Mărgescu: BYD, my new love!
Advertorial
Domnica Mărgescu: BYD, my new love!
Parteneri
Ultimul drum pentru Mihai, unul dintre tinerii morți în accidentul din pădurea Snagov. Scene sfâșietoare de la înmormântare
Wowbiz.ro
Ultimul drum pentru Mihai, unul dintre tinerii morți în accidentul din pădurea Snagov. Scene sfâșietoare de la înmormântare
Imapcarea momentului in showbiz..Vedeta noastra s-a intors la fostul sot. Imaginile care ii dau de gol
Redactia.ro
Imapcarea momentului in showbiz..Vedeta noastra s-a intors la fostul sot. Imaginile care ii dau de gol
Greșeala care l-a costat viața pe Alex Manninger. Fostul portar de la Juventus s-a stins, ieri, la vârsta de 48 de ani
KanalD.ro
Greșeala care l-a costat viața pe Alex Manninger. Fostul portar de la Juventus s-a stins, ieri, la vârsta de 48 de ani

Politic

Ilie Bolojan poate rămâne prim-ministru fără PSD. Ce se întâmplă dacă miniștrii PSD își dau demisia
Politică 08:53
Ilie Bolojan poate rămâne prim-ministru fără PSD. Ce se întâmplă dacă miniștrii PSD își dau demisia
Ilie Bolojan anunță planurile pentru 1.500 de companii de stat: TAROM și CFR intră în redresare, iar CFR Marfă și Petrotrans vor fi lichidate
Politică 16 apr.
Ilie Bolojan anunță planurile pentru 1.500 de companii de stat: TAROM și CFR intră în redresare, iar CFR Marfă și Petrotrans vor fi lichidate
Parteneri
Cum vrea Mihai Chirica să cheltuie banii ieșenilor în 2026? Bugetul Primăriei, pus în dezbatere publică: creșteri, reduceri, deficit uriaș. Aveți idei? Faceți propuneri!
ZiaruldeIasi.ro
Cum vrea Mihai Chirica să cheltuie banii ieșenilor în 2026? Bugetul Primăriei, pus în dezbatere publică: creșteri, reduceri, deficit uriaș. Aveți idei? Faceți propuneri!
Ce s-a ales de Alexandru Cumpănașu: de la candidat la prezidențiale, la proces pentru facturi neplătite. Ce sumă i se cere în instanță
Fanatik.ro
Ce s-a ales de Alexandru Cumpănașu: de la candidat la prezidențiale, la proces pentru facturi neplătite. Ce sumă i se cere în instanță
Premieră: Capsule de dormit la Economy în avion. Poți să sforăi liniștit, dar nu ai voie nici să mănânci și nici să dormi… în doi
Spotmedia.ro
Premieră: Capsule de dormit la Economy în avion. Poți să sforăi liniștit, dar nu ai voie nici să mănânci și nici să dormi… în doi