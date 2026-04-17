Valoarea minimă a acestei taxe este de 1,49 lei (TVA inclus), iar cea maximă de 3,99 lei (TVA inclus).

Noua taxă vine în contextul în care eMAG a realizat investiții semnificative pentru îmbunătățirea platformei și a infrastructurii de logistică.

„Începând cu 17 aprilie 2026, eMAG introduce un cost de servicii operaționale de 1% din valoarea produselor comandate, de minim 1,49 lei (TVA inclus), dar nu mai mult de 3,99 lei (TVA inclus), și se aplică tuturor comenzilor plasate pe platformă. Decizia vine ca urmare a investițiilor susținute ale companiei pe care le-am realizat în ultimii ani pentru îmbunătățirea experienței de cumpărare, precum și a infrastructurii tehnice, într-un context macroeconomic marcat de volatilitate. Costul este afișat transparent înainte de finalizarea comenzii. Această decizie nu implică acțiuni suplimentare din partea sellerilor noștri”, a precizat eMAG.

Reprezentanții companiei au subliniat că taxa va fi afișată în mod transparent înainte de finalizarea fiecărei comenzi, fără a implica costuri suplimentare pentru vânzători.

Pe de altă parte, și retailerii chinezi care activează pe piața din România au fost afectați de o nouă taxă aplicată de la 1 ianuarie 2026.

Coletelor din afara Uniunii Europene, cu o valoare sub 150 de euro, li se aplică o taxă logistică de 25 de lei, conform legislației românești. Platforme precum Shein au transferat deja această taxă către clienți încă de la începutul anului, în timp ce Temu a implementat-o din aprilie.

Conform unui mesaj afișat pe platforma Temu: „Pentru bunurile expediate din țări din afara UE, Temu va percepe o taxă suplimentară de 25 RON per comandă, în cazul în care valoarea comenzii este de 145 € sau mai puțin, fără a include TVA-ul aplicabil, în conformitate cu legislația în vigoare. Această taxă nu este rambursabilă* după ce comanda a fost livrată clientului (*Cu excepția cazului în care se aplică alte condiții conform politicii de retur Temu)”.

Noile schimbări fiscale vin pe un fond economic marcat de volatilitate, iar efectele lor asupra pieței de e-commerce din România urmează să fie observate în perioada următoare.

La începutul acestei luni, eMAG, cel mai mare retailer online din România, a anunțat că începe o campanie de restructurare organizațională care va duce la reducerea numărului de posturi din mai multe departamente.

