Se pare că astrele nu s-au aliniat bine pentru actorul Paul Diaconescu în ultima vreme, recent actorul fiind prins de poliție băut la volan. În luna august, acesta a avut probleme după ce Justițiarul din Berceni l-a prins în timp ce voia să se întâlnească, noaptea, în parc, cu o minoră.

Paul Diaconescu (31 de ani) a fost surprins, în urmă cu 5 zile, băut la volan și a fost trimis în judecată de către oamenii legii. Conform portalului instanțelor de judecată, citat de spynews.ro, actorul este acuzat de conducerea unui vehicul sub influența băuturilor alcoolice. Dat fiind că acesta nu a contestat decizia, procesul este pe rol, iar pronunțarea se va face luna viitoare.

„Constată legalitatea sesizării instanţei prin rechizitoriul emis la data de 24.05.2022, în dosarul de urmărire penală nr. 724/P/2021 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Sector 2 Bucureşti, privind pe inculpatul DIACONESCU PAUL OCTAVIAN (…), a administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală. În temeiul art. 342 din Codul de procedură penală constată că este competentă material şi teritorial să soluţioneze prezenta cauză.

Dispune începerea judecăţii cauzei faţă de inculpatul DIACONESCU PAUL OCTAVIAN pentru infracţiunea reţinută în sarcina sa prin rechizitoriu. Cu drept de contestaţie în 3 zile de la comunicare”, a decis instanța după ce Paul Diaconescu a fost surprins băut la volan.

Paul Diaconescu are o carieră de invidiat și în ultimul timp a fost implicat în mai multe proiecte de televiziune de succes. Cariera actorului a fost însă umbrită de o situație care s-a viralizat în scurt timp. În luna august a acestui an, Paul Diaconescu a fost surprins de către vloggerul supranumit Justițiarul din Berceni în timp ce voia să se întâlnească cu o minoră în vârstă de 15 ani, la ora 2 noaptea, într-un parc din București… Doar că, atunci când a ajuns la fața locului, actorul a avut parte de o surpriză. În locul tinerei, la întâlnire au venit Justițiarul din Berceni și echipa care l-a ajutat să-i întindă o cursă.

Eu nu am invitat-o acasă, nu i-am propus nimic indecent. Am vorbit cu ea a doua oară live, am văzut-o la o petrecere. I-am văzut prietenul de atunci. Am întrebat-o dacă mai este cu el, mi-a zis că s-au despărțit. Am zis că cine știe ce se întâmplă, ea vrea să vorbească cu cineva. Mă consideram suficient de matur ca să pot să vorbesc.

Paul Diaconescu