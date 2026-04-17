Ce este radierea auto și cum se face

Termenul de radiere auto se referă la acea procedură legală prin care autovehiculul pe care îl deții este scos complet din evidențele autorităților competente, în special din evidențele Direcției de Taxe și Impozite Locale (DGITL) și ale Direcției Generale Permise de Conducere și Înmatriculări (DGPCI). Odată finalizată această operațiune, mașina nu va mai avea drept de circulație pe drumurile publice, iar proprietarul nu va mai mai fi obligat să plătească taxe sau să răspundă juridic pentru eventuale incidente.

Procesul de radiere are loc și în 2026 în două etape: radierea fiscală și radierea din circulație. Este important de reținut faptul că fără radierea fiscală nu vei putea finaliza radierea din circulație. Procedura de radiere diferă în funcție de context, și anume vânzare, casare, depozitare, export sau absența documentelor. În anumite situații, radierea se limitează la nivel fiscal, în timp ce în altele implică și scoaterea vehiculului din circulație.

În ce situații poți solicita radierea auto

Legislația națională în vigoare prevede cu claritate cazurile în care proprietarii de autovehicule sunt nevoiți sau aleg să scoată mașina din evidențele autorităților. Una dintre aceste situații apare atunci când dorești să radiezi definitiv vehiculul și să îl păstrezi în condițiile impuse de legislație, conform Ordinului nr. 1501/2006.

De asemenea, mulți șoferi optează pentru radiere în momentul în care duc mașina la un centru REMAT în vederea casării și obținerii unui tichet prin programul Rabla, necesar achiziționării unui autoturism nou. O altă situație o reprezintă vânzarea mașinii, situație în care radierea fiscală devine obligatorie pentru a evita plata impozitului pe un bun care nu mai aparține proprietarului.

Radierea este necesară și atunci când vehiculul este scos definitiv din țară, prin export, sau în situații nefericite, cum ar fi declararea acestuia ca fiind furat. Există și cazuri în care radierea nu ține de voința proprietarului, ci de o obligație legală stabilită printr-o hotărâre judecătorească, cum ar fi, de exemplu, în urma unui divorț sau a unei moșteniri.

În același timp, și în cazul în care asigurătorul declară că, în urma unui accident, mașina este daună totală, aceasta poate fi radiată. Totodată, autoritățile locale sau poliția pot dispune radierea, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Un detaliu important este acela că, dacă vinzi mașina în România, nu vei face radiere din circulație, ci doar radiere fiscală și transfer de proprietate.

Ce este radierea fiscală și ce acte ai nevoie

Radierea fiscală reprezintă primul pas în procesul de scoatere din evidență a unui autovehicul și se realizează la Direcția de Taxe și Impozite Locale (DGITL) de care aparții. Aceasta are ca scop eliminarea mașinii din baza de impozitare, ceea ce înseamnă că, odată finalizată procedura, nu vei mai avea obligația să plătești impozit pentru respectivul vehicul, potrivit asigurări.ro.

Pentru a obține radierea fiscală în 2026, sunt necesare de mai multe documente, cum ar fi cererea tip de scoatere din evidență, documentul care atestă transferul de proprietate (contractul de vânzare-cumpărare, actul de donație sau factura), precum și Cartea de Identitate a Vehiculului (CIV), în original și copie. De asemenea, trebuie să prezinți certificatul de înmatriculare al mașinii (talonul), tot în original și copie, alături de actul de identitate.

În anumite situații, poate fi solicitată și fișa de înmatriculare. Un element important în procedura actualizată îl reprezintă certificatul de atestare fiscală, care confirmă faptul că nu mai ai datorii la bugetul local. Acest document este indispensabil pentru continuarea procesului de radiere pentru că, fără el, dosarul nu poate fi soluționat. În ceea ce privește costurile, radierea fiscală este gratuită, însă pot apărea mici cheltuieli administrative, legate de copii sau de eliberarea unor documente.

Ce este radierea din circulație

Radierea din circulație reprezintă a doua și ultima etapă a procesului de scoatere a unui autovehicul din evidențele autorităților competente și se realizează la Direcția Generală Permise de Conducere și Înmatriculări (DGPCI) din București sau din județul de reședință. Prin această procedură mașina este eliminată din registrele de înmatriculare, iar dreptul de a circula pe drumurile publice este retras definitiv, astfel că, din acest moment, vehiculul nu mai poate fi utilizat legal în trafic.

Trebuie să știi că radierea din circulație nu poate fi efectuată fără dovada radierii fiscale, care demonstrează că proprietarul nu mai are obligații financiare legate de autoturism. Pentru a finaliza procedura la DGPCI, dosarul depus trebuie să conțină toate actele solicitate și să fie corect întocmit.

Mai exact, în 2026, documentele de care ai nevoie sunt cererea de radiere completată și semnată de proprietar, certificatul de înmatriculare în original, plăcuțele cu numărul de înmatriculare, Cartea de Identitate a Vehiculului (CIV) în original, actul de identitate al proprietarului. De asemenea, este obligatoriu să prezinți, așa cum spuneam, certificatul de atestare fiscală, care confirmă că nu ai datorii la bugetul local, și certificatul de radiere (trei exemplare – poate fi descărcat aici).

În funcție de situație trebuie prezentat și un document justificativ, și anume certificatul de distrugere, în cazul casării, contractul de export pentru scoaterea mașinii din țară sau dovada de furt, emisă de autorități. În anumite cazuri, pot fi solicitate declarații pe propria răspundere sau alte acte suplimentare care să justifice radierea.

Pentru persoanele juridice sunt necesare acte care dovedesc dobândirea personalității juridice, precum certificatul constatator emis de Oficiul Național al Registrului Comerțului. Dacă actele sunt depuse de o altă persoană decât titularul, este obligatorie prezentarea unei procuri notariale.

Acte necesare pentru radierea auto în funcție de situație

Documentația prezentată anterior este cea generală, necesară radierii unui autovehicul. Însă actele necesare pentru radierea unui automobil variază în funcție de situația în care se află acel vehicul, fie că este vorba despre vânzare, casare, export sau de alte circumstanțe legale. De aceea, este important ca proprietarii să știe exact care sunt actele solicitate de autorități în fiecare caz pentru a evita întârzieri sau probleme în procesul de radiere. Iată care sunt aceste documente:

Radierea mașinii la cerere

În cazul în care proprietarii doresc să-și retragă autovehiculul din circulațe la cerere, dosarul de radiere auto trebuie completat cu următoarele documente:

Un document prin care se atestă că proprietarul mașinii deţine un spațiu adecvat, în condițiile legii;

Plăcuţele cu numărul de înmatriculare;

Declaraţie pe proprie răspundere semnată de proprietarul autovehiculului sau de moştenitorii legali ai acestuia, care atestă faptul că vehiculul nu va mai circula pe drumurile publice.

Radierea mașinii în cazul predării la REMAT

Dacă dorești radierea automobilului pentru a-l preda la „dezmembrări auto”, la documentele deja menționate trebuie să mai adaugi următoarele:

Plăcuțele cu numărul de înmatriculare;

Actul oficial care atestă dezmembrarea, casarea sau predarea autovehiculului către „dezmembrări auto” cu scopul de a fi dezmembrat.

Radierea mașinii în cazul exportării definitive

În cazul în care intenționezi să exporți autovehiculul definitiv într-o altă țară trebuie să completezi dosarul cu următoarele:

Plăcuțele cu numărul de înmatriculare;

Documentul care atestă exportul vehiculului – sunt valabile actul vamal emis de autoritățile române de export sau de către cele străine ori certificatul de înmatriculare în străinătate.

Radierea mașinii se poate face în acest caz și fără Cartea de Identitate a Vehiculului (CIV), certificatul de înmatriculare și plăcuțele cu numărul de înmatriculare, dacă există dovada că acestea au fost deja predate autorităților din țara de export.

Radierea mașinii în cazul furtului acesteia

În situația în care vrei să radiezi mașina pe motiv că acesta a fost furată, trebuie să adaugi la dosar actul oficial emis de poliţie prin care se atestă furtul comis în ţară sau în străinătate.

Radierea mașinii în cazul unei sentințe judecătorești

Pentru radierea automobilelor ca urmare a unei sentințe judecătorești dosarul trebuie să mai conțină următoarele:

Sentinţa judecătorească definitivă în copie;

Plăcuţele cu numărul de înmatriculare;

Declaraţie pe proprie răspundere semnată de proprietarul mașinii sau de moştenitorii legali ai acestuia care atestă că vehiculul nu va mai circula pe drumurile publice.

Regula principală în procesul de radiere a vehiculelor

Proprietarii de automobile din România care doresc să scoată vehiculul din circulație trebuie să țină cont de o regulă nouă. Aceasta a intrat în vigoare prin OUG nr. 7/2026 privind adoptarea unor măsuri pentru creșterea capacității financiare a unităților administrativ-teritoriale precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, care este aplicabilă din 25 februarie.

Astfel, proprietarii sunt obligați să-și achite integral toate obligațiile către bugetul local înainte de a putea finaliza radierea autoturismului, după cum se precizează pe avocatnet.ro. Această măsură a fost inclusă într-un pachet mai amplu de reforme fiscale și aduce modificări prevederilor din Codul fiscal privind scoaterea din circulație a mijloacelor de transport.

Regula de bază rămâne neschimbată, și anume, atunci când un autovehicul este radiat, proprietarul are obligația să depună o declarație de radiere la organul fiscal din localitatea de domiciliu, sediu sau punct de lucru. Aceasta trebuie transmisă în termen de 30 de zile de la data radierii.

Odată îndeplinit acest pas, impozitul pentru respectivul vehicul nu mai este datorat începând cu data de 1 ianuarie a anului următor. Dacă aceste sume nu sunt achitate, procesul de radiere la cerere nu mai poate fi dusă la bun sfârșit.

Vezi şi ce acte sunt necesare pentru înmatriculare auto în 2026!

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE