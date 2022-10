Victor, de cât curaj a fost nevoie să-ți deschizi o afacere – un restaurant – în pandemie, când idustria HoReCa a fost atât de afectată?

Nu a fost nevoie doar de curaj, ci și de puțină nebunie. A fost un vis pe care am dorit să mi-l îndeplinesc și am reușit. Este o perioadă foarte, foarte grea, HoReCa este o industrie greu încercată, și nu numai, dar „bucuroși le-om duce toate, de e pace, de-i război“.

Vezi galeria foto pe Viva.ro.

Victor Slav, despre greșelile făcute în afaceri

Dacă nu mă înșel… în trecut ai avut și o afacere cu flori, adică o florărie, chiar cu Anda Adam. Business-ul nu a mers. Ai pierdut mulți bani în astfel de afaceri, de investiții?

De-a lungul vieții, am pierdut mulți bani, nu numai în investiții, ci în general. Probabil că o să mai pierd, dar eu sunt liniștit că am încercat să fac ceea ce am dorit. Unele au mers, altele, nu. A fost un business care a mers bine, dar am luat o decizie care nu trebuia luată, nu trebuia să deschid al treilea punct de lucru. Ideea de a ne dezvolta nu trebuia implementată în acel moment, dar din greșeli înveți.

Chiar, ești genul econom sau cheltuitor? Pui bani la ciorap, strângi pentru zile negre?

Nu pun bani la ciorap, nu am reușit să acumulez, mereu i-am investit, pentru că eu cred că banii trebuie să circule. Nu strâng sume colosale, nu mă ghidez după Molière, dar în perioada asta cei care au reușit să strângă și să aibă disponibilități bănești au un plus.

Recomandări EXCLUSIV. Generalul Cristian Radu, șeful IGSU care a ascuns filmările de la Colectiv, este cercetat penal pentru că și-a pus șoferul să-și asume, în locul lui, un accident

„Asta mi-a demonstrat mie trecerea anilor, că echilibrul este cheia”

Ai o carieră îndelungată în showbiz, care consideri că a fost cel mai greu moment de până acum? Există reversul medaliei, în cazul tău?

Reversul medaliei vine la pachet, atunci când alegi să devii o persoană publică. Sunt și avantaje, și dezavantaje, secretul este să fii cumpătat și să jonglezi cu ele. Asta mi-a demonstrat mie trecerea anilor, că echilibrul este cheia, să te bucuri și de notorietate, dar să diminuezi, pe cât posibil, și expunerea excesivă. Am avut și momente grele, și momente de pauză, dar eu cred că și aceste momente fac parte din drumul meu și uneori sunt binevenite.

Sursă foto: Instagram, Facebook

ARTICOL PRELUAT DE PE VIVA.RO.

Urmărește-ne pe Google News