VIVA! Couple aduce în prim-plan poveștile de viață ale cuplurilor din România, fie că este vorba despre relații de lungă durată sau despre începuturi pline de emoție. Spre deosebire de alte producții, emisiunea nu are moderatori, mizând pe naturalețea interacțiunii dintre parteneri. Formatul se bazează pe o serie de întrebări directe, amuzante și, uneori, picante, prin care cei doi se descoperă reciproc și își dezvăluie poveștile în fața publicului.

Noul show propune un cadru relaxat și autentic, unde umorul, provocările și sinceritatea dau naștere unor conversații memorabile. Scopul său este de a arăta o față mai profundă și mai personală a relațiilor, dincolo de aparențele publice, oferind publicului ocazia de a cunoaște mai bine cuplurile care inspiră sau stârnesc curiozitate.

„Prin VIVA! Couple ne dorim să aducem în atenția publicului un tip diferit de conținut, axat pe autenticitate și pe frumusețea interacțiunilor reale dintre parteneri. Este o emisiune care celebrează complicitatea, sinceritatea și bucuria de a împărtăși povești de viață”, spune Dana Enache, redactor-sef al VIVA!, Unica.ro si Avantaje.

Protagoniști ai primei ediții VIVA! Couple sunt Iustina și Cornel Luchian.

Lansarea VIVA! Couple marchează o nouă etapă în strategia editorială a Viva.ro, care continuă să inoveze și să creeze formate video originale, adaptate la preferințele audienței digitale.

